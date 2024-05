Una tarde como reidor en el Show de Jimmy Fallon

Jimmy Fallon es un ícono televisivo. Para quienes amamos la tele es un referente. Y somos varios quienes sentimos una especie de imán para conocerlo. En el Rockefeller Center, un conglomerado arquitectónico integrado por 19 edificios comerciales de Nueva York, está el estudio de la NBC. En pleno corazón de Manhattan se graba The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Es marzo de 2024. Es el segundo día en la ciudad que acabo de conocer . Estoy de viaje de bodas junto a Clara, mi compañera. Ambos somos comunicadores sociales. Nos preguntamos: ¿Por qué no ir a verlo? Y por sorpresa, no somos los únicos argentinos que nos preguntamos lo mismo, el mismo día.

Su nombre completo es James Thomas Fallon Jr., nació el 19 de septiembre de 1974 en el barrio de Brooklyn. Su padre es un veterano de la guerra de Vietnam. Desde chico, Fallon se dedicó a la imitación, a la comedia, al oficio de hacer reír. En su casa tenía grabaciones caseras de los sketchs de Saturday Night Live. Imitar para aprender, imitar para crecer.

El Rockefeller Center, un icónico complejo de 19 edificios comerciales en Nueva York, alberga el estudio de la NBC.

Fallon estudió en el The College of Saint Rose en Albany y se graduó en Comunicación en 2009.El ascenso de Fallon en el mundo del entretenimiento comenzó en los escenarios del club de comedia Bananas, donde ganó un concurso de parodias. Allí combinó el stand-up, con sus clases de improvisación en Los Ángeles con The Groundlings. Actuó en cine en The Scheme y Father’s Day, con roles muy, muy secundarios. Pero su salto a la fama llegó con su incorporación al elenco de Saturday Night Live en 1998, donde impresionó con sus imitaciones y actuaciones musicales. Primero fue actor invitado hasta que quedó en el staff.

Jimmy Fallon, un éxito de la TV. Aquí, junto a Sophia Fallon.

Desde 2009 deslumbró en Late Night with Jimmy Fallon, hasta que en abril de 2013, la NBC confirmó a Fallon para The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que salió en 2014. Diez años después de su debut en la cadena televisa, estamos en la puerta preguntándonos si vale la pena ingresar a verlo. Aparentemente, ser reidor y aplaudidor es gratis.

Al ingresar al edificio, lo primero que aparece es la tienda comercial en donde hay merchandising de todos los programas de televisión. Jimmy Fallon ocupa un lugar central, pero también están los protagonistas desde Friends hasta los actores de la histórica serie Bonanza. Todo lo relacionado a Seinfeld parece un mausoleo. Hacia allí fuimos.

Desde las 7 de la mañana del mismo día de la grabación reparten las entradas disponibles en el estudio de la NBC.

Los reidores y la experiencia desde adentro

Una mujer corpulenta con un tono firme y seco nos dio un ticket con un número y nos dijo que a las 15.15 había que estar presente para hacer una fila. ¿Cómo es el método? Si las personas que habían obtenido su turno en internet no concurren, se les da paso a quienes hacen la cola. Nosotros teníamos los números 45 y 46, pero alrededor de las 16.30 nos comunicaron que ese día solamente iban a entrar veintidós. Dijimos: “Volvemos mañana, más temprano, para tener un número bajo”.

Madrugamos, paseamos por la 5ta. y la 6ta. avenida, vimos un Nueva York amaneciendo. Si bien ya era primavera todavía hacía mucho frío. Vimos los tapados largos, los zapatos lustrados, las camisas y las corbatas, las zapatillas combinando con trajes y siempre el café en mano, el café con una dona o con un rol de canela. Así llegamos otra vez a la NBC, el canal de televisión que realizó sus primeras transmisiones experimentales en 1935 y que guarda gran parte de la historia audiovisual de Estados Unidos. Nos dieron los números 17 y 18. Ya estábamos más cerca de entrar.

Cada noche se emite 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', un espectáculo televisivo que cautiva a millones de espectadores.

A la hora señalada volvimos a hacer la fila. Ingresamos. Todo lo que ocurrió después solo estará en nuestras retinas, porque dentro del estudio está prohibido sacar fotos y grabar. Lo que sí puedo contarles de este Light Night Talk Show que conduce Jimmy Fallon, participa el locutor Steve Higgins y la banda The Roots con Questlove como líder, es una joya de producción televisiva. Tiene un guion sólido, hiperprofesionalismo y el talento espontáneo y carismático del conductor. Fallon renovó contrato hasta el año 2026 con la NBC.

Un grupo de argentinos en Nueva York

Pero, sin cámara de fotos adentro, siempre viene bien un testigo. En la fila de la incertidumbre vemos a un joven y a su padre con camisetas de Argentina. Me acerco y sí, una familia de cuatro integrantes estaban recorriendo nuestro mismo camino. Al leer la historia en Recomendadas AM, la newsletter que se envía de lunes a viernes a las 7, Jorge Yunes, abogado mediador y conciliador, también relató la experiencia: “Lo que más me sorprendió es la tremenda organización para un evento totalmente gratuito. Ir a las 7.30 AM a la puerta del NBC Studio en el Rockefeller Center. Volver a las 4 PM. Hacer otra fila y esperar en orden. Todo el tiempo nos explican el procedimiento, aún con la posibilidad de no participar. La mayoría de los fans se registran días, semanas y hasta un mes antes para conseguir lugar para presenciar el show”.

Sobre el estudio, Jorge escribió: “Conozco algunos otros estudios de TV quizás más grandes, pero lo que me sorprendió es la velocidad con que las cámaras se mueven, las maquilladoras siempre están paradas en el mismo lugar, para que Jimmy vaya a retocarse. Todo sucede en no más de 60 minutos. Todo está pensado y diseñado hasta el mínimo detalle, la entrada, la salida, hay personas ubicadas estratégicamente en cada sector del edificio y no hay manera de perderse”.

Jorge llegó a Nueva York con su familia luego de pasar unos días visitando a su hermano en Keller, Texas, una ciudad ubicada a 40 minutos de Dallas. Javier trabaja desde hace algunos años en Dallas y vive con su familia. Se desempeña como director para la comunidad hispana de EE. UU. en la editorial Our Daily Bread. También pasaron unos días en Houston con un primo de su esposa.

El programa que captura la esencia de Nueva York y la lleva a pantallas de todo el mundo. Estas son las pulseras que reparten para el ingreso al estudio.

“En NYC todo el tiempo estás en una película. Escuchas un sin fin de idiomas en el Time Square. El subte es un mundo lleno de olores, mucha cultura y diversidad. Varias veces hablé con personas del hotel o de otros lugares, y todos coinciden que se envejece más rápido en New York. La velocidad en la que se vive, como todo está pensado en minutos, segundos, aún las esperas más sencillas tenés carteles luminosos arriba donde te van informando la demora que tenés para que te atiendan”, describió Jorge.

“Así como vivir en NYC, así como los chistes rápidos de Jimmy, así como esa mezcla entre el glamour y lo sencillo todo el tiempo, estás con ganas de tener el celular en la mano para registrar lo que pasa, con el miedo de que cuando llegas a la Argentina, te pones a pensar: ¿Cómo no solté mas el celu y me puse a disfrutar ahí? Para pensar”, concluyó.

La producción es como una sinfónica

El programa de televisión es tan perfecto que parece una sinfónica. El notable equipo de producción y el método de grabación (se graba a la tarde y se emite a las 23.35) es sólido. El estreno del programa en 2014 fue visto por más de 11 millones de televidentes en Estados Unidos. Antes de que comience, para que los reidores estemos atentos, salió un conductor alternativo, también productor, y empezó a hacernos preguntas.

El presidente Biden con Jimmy Fallon.

En un momento preguntó quiénes éramos de otros países y un grupo de 5 o 6 personas levantamos la mano. Yo estaba tan obnubilado con la realización y el estudio que una vez que terminó la pregunta seguí dejando la mano arriba. Y ese fue el elemento que llevó a que me pregunté de dónde éramos oriundos. “From Argentina”, dije.

―¿Y qué están haciendo acá?

―Estamos de viaje de bodas―dijo Clara.

Eso despertó un aplauso de todo el auditorio. Minutos después, entró la banda y el conductor volvió a hacer otro chiste con nuestros viaje. Miró hacia nosotros, que estábamos en la parte superior del público entre otros 170 aplaudidores. Y volvió a preguntarnos, “¿Qué es lo que hicieron hasta ahora en Nueva York?”

―Hicimos de todo―le contestó Clara.

Allí intervino Questlove, el líder de la banda, y dijo: “Eso suena a que estuvieron todo el día en el hotel y recién vienen para acá”. Y Clara le respondió: “Es que esto es gratis”.

Viajar, pasear y conocer Nueva York también puede ser una experiencia gratuita. Una experiencia verdaderamente inolvidable.

Gisele Bundchen, Wayne Brady y la standupera Mary Beth Barone, una joven humorista norteamericana fueron los invitados de la jornada. El día anterior, al que no pudimos acceder, estuvo Lenny Kravitz.