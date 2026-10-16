Un arco de fútbol cayó sobre un niño de 12 años en el Club Atlético Lanús: está grave

Club Alético Lanús

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Un niño de 12 años permanece internado en grave estado luego de que un arco de fútbol cayera sobre su cabeza dentro de las instalaciones del Club Atlético Lanús.

El hecho ocurrió el 13 de octubre y tomó estado público tres días después, a partir de publicaciones en redes sociales. En el caso tomó intervención la Comisaría 4ª de Lanús, que inició actuaciones de oficio este jueves, cerca de las 13.06, bajo la carátula de lesiones culposas.

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Según fuentes policiales, el menor fue trasladado al Sanatorio Güemes, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanece internado en condición grave y con riesgo de vida.

Hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre las circunstancias en las que se produjo la caída de la estructura ni sobre el lugar exacto del predio en el que ocurrió.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, que deberá determinar las responsabilidades por el episodio y establecer si se cumplieron las condiciones de seguridad en el sector donde estaba instalado el arco.

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El caso de Lanús ocurre en un contexto de antecedentes recientes vinculados a la caída de arcos móviles en predios deportivos. Un relevamiento de pediatras del Hospital de Niños Orlando Alassia contabilizó 19 casos de lesiones graves en niños y adolescentes en la Argentina entre 2011 y junio de 2026, de los cuales 12 tuvieron desenlace fatal. La investigación asoció los episodios con estructuras que no estaban aseguradas de manera adecuada al suelo.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en enero de este año en Junín de los Andes, Neuquén. Joaquín Stefano Gatto, de 12 años, murió después de que un arco sin fijación cayera sobre él durante un campamento. El caso dio nombre a la denominada Ley Joaquín, un proyecto que recibió media sanción en la Cámara de Diputados y plantea requisitos de instalación, sujeción y mantenimiento para arcos y otras estructuras deportivas y recreativas.

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En mayo, además, un arco cayó durante un partido de fútbol infantil en Centenario, Neuquén, y varios jugadores quedaron atrapados en la red, aunque no sufrieron heridas. Familias que asistían al encuentro denunciaron que la estructura tenía una fijación precaria y reclamaron controles sobre las instalaciones.