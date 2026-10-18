Sociedad

Buscan a un gendarme desaparecido en Neuquén: iba a relevar a un compañero y cayó en un arroyo

La búsqueda se activó este sábado por la mañana y, tras ocho horas de rastrillajes, los equipos de rescate no obtuvieron resultados positivos. El operativo se reanudará este domingo

Arroyo que fluye entre vegetación arbustiva seca y laderas de colinas frente a un cielo azul con nubes
El arroyo en donde habría caído el gendarme (Gentileza: LMNeuquén)
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Desde este sábado por la mañana, las autoridades de Neuquén activaron una búsqueda para dar con el paradero de un efectivo de Gendarmería Nacional. Según trascendió, el agente había intentado cruzar el arroyo Codihue en cercanías de la estancia Halcón, dentro de la jurisdicción de Las Lajas, pero terminó cayendo en él.

El gendarme, de alrededor de 35 años, viajaba para cumplir un relevo en el puesto de Cochico cuando ocurrió el incidente. El aviso fue dado por Gendarmería a la Policía del Neuquén y activó un operativo con recursos terrestres, acuáticos y aéreos.

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Según describieron, la estancia Halcón se encuentra a unos 20 kilómetros de Las Lajas. El acceso al sector es por la Ruta Provincial 21 y luego por un camino rural. No obstante, los equipos se concentraron en rastrillar los cursos de agua de la zona, cuyo caudal aumentó en las últimas horas.

La Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, a cargo de Luciana Ortiz Luna, coordinó la búsqueda junto a Gendarmería Nacional, la Policía del Neuquén, Bomberos, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Arroyo que fluye entre vegetación arbustiva seca y laderas de colinas frente a un cielo azul con nubes
Las tareas se reanudarán este domingo por la mañana

El operativo incluyó un helicóptero de la provincia y otro del Gobierno nacional para los relevamientos desde el aire. De acuerdo con las autoridades neuquinas, Lucas Bousemare está a cargo de la coordinación de esos medios.

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De la misma manera, informaron que se puso a disposición un dron de alta capacidad, preparado para operar bajo condiciones meteorológicas adversas, y cuentan con personal policial especializado en buceo.

En la búsqueda por tierra intervinieron los efectivos de la comisaría de Las Lajas, los agentes de Seguridad Ciudadana y el personal de Defensa Civil. A ellos se sumó una cuadrilla de Manejo del Fuego de Loncopué, integrada por caminantes de la región que conocen el terreno y recorren las márgenes de los cursos de agua.

La Secretaría también trasladó al personal sanitario desde Zapala para brindar asistencia ante cualquier eventualidad. En paralelo, preparaban una embarcación semirrígida y un equipo de búsqueda acuática que se incorporarán al rastrillaje para ampliar la cobertura sobre el río.

Arroyo que fluye entre vegetación arbustiva seca y laderas de colinas frente a un cielo azul con nubes
El helicoptero que participa de las tareas de búsqueda

Por su parte, Gendarmería aportó referencias sobre el punto de intervención y señaló un sector apto para las operaciones aéreas. Así, la coordinación entre los organismos permite ajustar el uso de los recursos a las condiciones que presenta el terreno y el comportamiento del agua.

Por otro lado, los equipos mantuvieron un monitoreo de las condiciones meteorológicas y del caudal de los arroyos. Asimismo, informaron que el incremento del nivel del agua dificultó las tareas y obligó a reforzar las medidas de seguridad para el personal que participa del operativo.

De acuerdo con la información obtenida por LMNeuquén, las autoridades pidieron extremar las precauciones en la Ruta Provincial 21, especialmente al circular por el puente sobre el arroyo Codihue, donde se registraron afectaciones por la crecida.

Al caer el sol, las autoridades frenaron el operativo. No obstante, informaron que la búsqueda continuará este domingo con el despliegue de los recursos disponibles y la incorporación de los equipos acuáticos previstos.

Cabe destacar que, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante las primeras horas de este domingo se presentará mayormente nublado en la zona de búsqueda. Durante la tarde hay entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias aisladas, mientras que por la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

Asimismo, indicaron que la temperatura mínima prevista será de 10 grados y la máxima llegará a 19 grados. El viento no superaría los 22 km/h, aunque las autoridades mantendrán el seguimiento de las condiciones del tiempo, en caso de que la inestabilidad climática pudieran interferir en las tareas de búsqueda.

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