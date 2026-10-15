Sociedad

Marina Charpentier reclamó cambios en la Ley de Salud Mental: “Las familias necesitan respuestas”

En diálogo con Infobae al Regreso, la trabajadora social y madre de Chano pidió internaciones adecuadas, equipos especializados y más recursos para atender a personas con padecimientos graves y acompañar a sus familiares

Charpentier advirtió que la escasez de profesionales y recursos complica la aplicación efectiva de los tratamientos ambulatorios
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La reforma de la Ley de Salud Mental abrió un nuevo debate sobre las internaciones involuntarias, el tratamiento de las adicciones y los recursos disponibles para atender a personas con padecimientos graves. En ese contexto, Marina Charpentier, trabajadora social y madre de Chano, reclamó una respuesta estatal que contemple las necesidades de los pacientes y las dificultades que enfrentan sus familias.

En diálogo con Infobae al Regreso, Charpentier respaldó la discusión de cambios en la normativa y pidió que los legisladores escuchen a quienes atraviesan estas situaciones. “Que se haya entendido que necesitamos hacer algo, más allá de que después se discuta qué y cómo”, afirmó.

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El reclamo por las internaciones y los tratamientos

Charpentier advirtió que, en algunos casos, la atención de una crisis aguda no alcanza para garantizar la continuidad del tratamiento. Según explicó, después de los primeros días de estabilización, una persona puede rechazar la internación aunque persistan los consumos problemáticos y los conflictos familiares.

Por eso, reclamó evaluaciones que contemplen tanto el estado clínico como el contexto social de cada paciente. “Acá lo que nosotros pedimos es que esa persona se mantenga internada por equis cantidad de tiempo, que se informe al juez y que se haga una verdadera evaluación en tiempo y en su situación social, su situación clínica”, sostuvo.

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(Infobae en Vivo)
Marina Charpentier solicitó cambios en la Ley de Salud Mental para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias (Infobae en Vivo)

La trabajadora social también cuestionó las dificultades para sostener tratamientos ambulatorios y acceder a instituciones especializadas. Aunque consideró necesarias alternativas como los hospitales de día y las casas de medio camino, advirtió que su implementación depende de la disponibilidad de profesionales y recursos.

“En teoría está muy lindo en el papel que hagan eso. Ahora, en la práctica es muy difícil de cumplir”, señaló.

En ese sentido, pidió equipos con formación específica, psiquiatras disponibles y acceso a la medicación indicada. También relató casos de familias que debieron recurrir a abogados o conseguir becas para afrontar internaciones en comunidades terapéuticas.

Para Charpentier, estas dificultades muestran que la atención no puede depender de la capacidad económica de cada hogar ni limitarse a la intervención ante una emergencia.

Adicciones, ludopatía y financiamiento

Otro de los puntos que destacó fue la necesidad de abordar las adicciones y la ludopatía. La entrevistada cuestionó la promoción de las apuestas en medios de comunicación y redes sociales, y reclamó políticas de prevención para reducir sus consecuencias personales y familiares.

Una mujer visiblemente triste.
Charpentier sostuvo que la atención debe ser principalmente médica y propuso incorporar educación emocional en los establecimientos escolares (Canva)

No puede ser que todas las propagandas de televisión, de radio, de Instagram, de todo, estén plagadas de incitaciones a jugar al juego”, afirmó.

También puso el foco en el financiamiento de la salud mental y en las diferencias entre las jurisdicciones. Durante la entrevista, mencionó la controversia sobre la ejecución presupuestaria: mientras sectores de la oposición cuestionan el cumplimiento de los fondos previstos, funcionarios del Gobierno le aseguraron que se aplica el porcentaje establecido.

Este tema abarca a toda la sociedad. Es absolutamente transversal”, sostuvo, y expresó su expectativa de que la reforma se traduzca en recursos concretos para mejorar la atención.

El pedido a los legisladores

De cara al debate parlamentario, Charpentier reclamó que diputados y senadores conozcan las dificultades que atraviesan las familias antes de definir los cambios en la normativa.

Salgan un poco de los escritorios y caminen la calle, que vayan a los hospitales, que hablen con las familias, que hablen con las madres”, pidió.

Además, advirtió sobre las dificultades que enfrentan quienes viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires para acceder a información, tratamientos y profesionales especializados. Por eso, reclamó medidas de prevención, educación emocional en las escuelas y espacios para abordar problemas como la depresión, el suicidio, el bullying y las adicciones.

(Infobae en Vivo)
Charpentier advirtió que la escasez de profesionales y recursos complica la aplicación efectiva de los tratamientos ambulatorios (Infobae en Vivo)

La salud mental debería ser un tema médico, ni judicial ni legislativo. Debería ser básicamente médico”, afirmó.

Charpentier también explicó que busca aprovechar la visibilidad que le da ser la madre de Chano para representar a otras familias que no encuentran respuestas. Según contó, pudo acompañar a su hijo con cobertura médica privada y acceso a tratamientos, posibilidades que no están al alcance de todos.

“Mi hijo hoy está muy bien y está trabajando y tiene éxito. ¿Y por qué no le podemos dar esa oportunidad a todos los demás pibes?”, planteó.

Su reclamo, concluyó, apunta a que las personas con padecimientos graves reciban atención adecuada y que sus familias no deban afrontar solas la búsqueda de ayuda. “Trabajo gratis para esto y represento la voz de muchas madres que me piden por favor: hablá, porque si no, a nosotros en ningún lugar nos escuchan”, expresó.

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