Desbarrancó una camioneta en la ruta que va a las Salinas Grandes de Jujuy y murió un hombre

Una camioneta desbarrancó en el kilómetro 20 de la Ruta Nacional 52 en Jujuy, con un saldo de un fallecido y dos heridos

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Un hombre murió y otros dos resultaron heridos luego de que una camioneta Toyota Hilux desbarrancara este martes por la tarde en la Ruta Nacional 52, a la altura del kilómetro 20, en la zona conocida como Quebrada de Sepulturas, en la provincia de Jujuy. El vehículo, que transportaba a tres ocupantes, cayó al vacío en circunstancias que son objeto de investigación.

La alerta llegó alrededor de las 17:25 a la Seccional 57° de la Policía provincial, que de inmediato dispuso el traslado de una comitiva hacia el lugar para verificar la situación. En paralelo, las autoridades activaron un operativo de emergencia que involucró a personal del SAME, efectivos de Bomberos Voluntarios de Maimará y agentes de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial con asiento en el Destacamento Purmamarca, quienes debieron trabajar en condiciones de altura para acceder al vehículo siniestrado.

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Uno de los tres ocupantes, todos mayores de edad, falleció en el lugar como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, según informó la Policía, de acuerdo con lo publicado por Somos Jujuy. Los otros dos hombres fueron rescatados; uno de ellos permanecía atrapado en el habitáculo al momento de la llegada de los equipos de emergencia. Ambos fueron asistidos en el lugar por médicos del SAME y luego trasladados al Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy para recibir atención.

De acuerdo con voceros vinculados al caso, según consignó Jujuy al Momento, el rodado pertenecería a una empresa minera con operaciones en la zona cordillerana, aunque ese dato no fue ratificado oficialmente. La investigación quedó a cargo de la seccional interviniente bajo la dirección de la fiscalía de turno, para determinar las causas mecánicas o humanas del desbarrancamiento.

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La Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy reportó trabajos de reparación de calzada y baches sobre la Ruta Nacional 52 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siniestro se produjo en uno de los corredores viales más complejos del país. En ese contexto, la Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy dio a conocer un informe actualizado sobre la transitabilidad en rutas nacionales y provinciales, según informó Jujuy al Momento, en el que advierte sobre distintos tramos afectados por obras, factores climáticos e incidentes. Según el reporte, sobre la propia Ruta Nacional 52 se realizan trabajos de reparación de calzada a la altura del kilómetro 50, en el Paraje Ronqui Angosto, y se registra presencia de baches por tramos desde Salinas Grandes hasta el empalme con la Ruta Provincial 70.

El organismo también informó sobre un corte momentáneo con desvíos sobre la Ruta Nacional 34 a la altura del kilómetro 1180 a raíz de un hecho vial, además de un desvío con máxima precaución en el tramo entre la Ruta Provincial 43 y la Ruta Provincial 61, en la localidad de Manantiales. En el interior provincial, las autoridades alertaron sobre la Ruta Provincial 11 a la altura de Río Las Burras por acumulación de arena y fuertes vientos, y sobre la Ruta Provincial 35 en el camino a Tilquiza debido a un desmoronamiento registrado en el trayecto.

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Desde el organismo se recordó a los conductores respetar las velocidades máximas, las señales de tránsito y las indicaciones del personal apostado en los distintos puestos camineros y desvíos habilitados. Las actualizaciones sobre el estado de transitabilidad se continuarán emitiendo de manera periódica conforme a las variaciones climáticas y las intervenciones de los equipos técnicos en las distintas arterias de la región.

No es la primera tragedia reciente en las rutas de Jujuy. El pasado 19 de septiembre, un choque entre un camión Mercedes-Benz y una Chevrolet S10 sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del puente sobre el arroyo Sauzalito, próximo al cruce con la Ruta Provincial 1 en Caimancito, dejó un muerto y dos heridos. La víctima fue identificada como Miguel Guerrero, de 41 años, conductor de la camioneta, que murió en el lugar como consecuencia del impacto.

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El choque ocurrió cerca de las 6, cuando ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos y el camión habría invadido el carril contrario para embestir el lateral izquierdo de la S10. Tras el siniestro, efectivos de Seguridad Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor del rodado de mayor porte y el resultado fue positivo, dato que quedó incorporado a las actuaciones judiciales. En el operativo participaron agentes de las comisarías 42ª de Caimancito y 22ª de Yuto, además de personal de Gendarmería Nacional, Bomberos, Criminalística y SAME.