Este fin de semana largo no funcionará el Tren Sarmiento: qué día volverá el servicio

Trenes Argentinos concentró las obras entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional

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Este martes 13 de octubre habrá servicio de trenes en todos los ramales de la línea Sarmiento, tanto en el segmento eléctrico como en los tramos diésel. La confirmación llega después de que el cronograma original preveía que ese día tampoco habría circulación de pasajeros, como parte del corte por obras. La reestructuración de la planificación, sumada a las condiciones climáticas previstas, llevó a Trenes Argentinos a concentrar todos los trabajos en el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, liberando así el martes para el servicio habitual.

La decisión implica un reordenamiento del cronograma original que venía ejecutando Trenes Argentinos Infraestructura en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional. Al comprimir las intervenciones en esos tres días, la empresa ferroviaria busca aprovechar la ventana sin circulación comercial para luego restituir la prestación el martes, una jornada en la que las condiciones climáticas hacen necesario garantizar el funcionamiento del sistema.

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El corazón de las tareas será la mesa de mando de señales de Haedo, una instalación con más de 40 años de antigüedad que funciona como el centro de control de la operación en esa zona. No es una pieza menor: cuenta con cuatro vías, tiene interconexión con la salida del depósito de locomotoras y opera como el nexo con las vías de las líneas San Martín y Roca. Por esa complejidad, su reemplazo demanda un período extendido de trabajo que permita realizar las pruebas necesarias antes de restablecer el servicio en condiciones de seguridad.

Con esta intervención, Haedo se suma a Castelar y Moreno, cuyas mesas de señales ya fueron renovadas. Así, la obra cierra el ciclo de actualización integral de las tres mesas que Trenes Argentinos Infraestructura tenía previstas para la línea Sarmiento. En simultáneo, se renuevan las señales entre Liniers y Villa Luro y se reemplazan los aparatos de vías en Caballito, lo que consolida un conjunto de intervenciones en las áreas más sensibles de la operación ferroviaria.

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La renovación del sistema de señales en Haedo completa el ciclo de actualización que incluyó anteriormente a las estaciones de Castelar y Moreno

Distintos sectores de la red recibirán atención al mismo tiempo. En la terminal de Once se renovará la vía sexta en la playa de maniobras, mientras que en el paso a nivel Rojas se realizarán tareas de señalamiento. Más hacia el oeste, continuarán los trabajos en el andén central de Ramos Mejía y en el andén 2 de Morón, ambos dentro de un proceso de restauración para mejorar la calidad del servicio a los pasajeros. A eso se suman obras civiles en la cabina de señales de Castelar.

AUSA ejecutará, por su parte, la renovación de la vía cuarta en el paso bajo nivel Lorca con trabajos complementarios, además de intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen. Trenes Argentinos Operaciones también tendrá su propio frente de trabajo: mejoramiento del paso a nivel Goya, obras civiles en el andén central de Ciudadela, atención al sistema eléctrico de la subestación Castelar y restauración del tendido de vías en el kilómetro 26,500, en San Antonio de Padua.

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A lo largo de toda la traza, el fin de semana largo también servirá para avanzar con tareas de mantenimiento. Se realizará desmalezado, limpieza de plataformas y de zona de vías en todas las paradas del ramal eléctrico Once-Moreno y de los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos, este último con circulación limitada actualmente entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías en ese tramo.

Las obras de infraestructura abarcan mejoras en la playa de maniobras de Once, el paso a nivel Rojas y las plataformas de Ramos Mejía y Morón

Dos ramales del tren Mitre no funcionarán durante el fin de semana largo

Por las obras destinadas a reemplazar el puente ferroviario situado sobre la avenida Luis María Campos, en la Ciudad de Buenos Aires, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre de la línea del Tren Mitre no prestarán servicio desde el viernes 9 hasta el lunes 12 de octubre inclusive.

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Durante esas cuatro jornadas, los trabajos no afectarán al ramal Tigre, que conservará sus frecuencias habituales. Los usuarios de ese recorrido podrán trasladarse sin cambios.