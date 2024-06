Feriados nacionales 2024: el calendario completo, mes por mes

Los feriados y los fines de semana largo sirven para descansar más tiempo (Imagen ilustrativa Infobae)

El año 2024 ha tenido ya varios feriados importantes en Argentina, permitiendo a muchos disfrutar de días de descanso y reflexión. Desde el tradicional festejo de Año Nuevo el 1 de enero, pasando por las celebraciones de carnaval en febrero, y fechas significativas como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia el 24 de marzo y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el 2 de abril, estos días han marcado el calendario argentino.

La diversidad de los feriados en Argentina refleja las distintas facetas de la historia y la cultura del país. Desde las festividades religiosas tradicionales hasta las conmemoraciones de eventos históricos y los días dedicados a la memoria y la reivindicación de derechos, cada feriado tiene un significado especial. Además, algunos días se trasladan para generar fines de semana largos, proporcionando aún más oportunidades para el descanso y el turismo interno.

La planificación de los feriados no solo beneficia a las personas en términos individuales, sino que también tiene un impacto significativo en diversas industrias, especialmente en el turismo y la hospitalidad, que son recursos muy importantes para la economía de nuestro país en esas fechas.

El 2024 no es la excepción y trae consigo una serie de feriados que ofrecen momentos para detenerse y celebrar. A medida que el año avanza, es fundamental estar al tanto de estas fechas, no solo para disfrutar de los días libres, sino también para recordar y honrar los momentos importantes de la historia del país. En este contexto, conocer el calendario de feriados y los fines de semana largos restantes nos permite planificar mejor nuestras actividades y aprovechar al máximo cada momento de descanso.

Aquí revisamos los feriados que restan por venir, mes a mes, y cuántos fines de semana largos quedan por disfrutar durante el resto del año.

¿Cuáles son los feriados que ya pasaron?

1° de enero : Año nuevo

12 y 13 de febrero : Carnaval

24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

28 de marzo : Jueves Santo Festividad Cristiana

29 de marzo: Viernes Santo Festividad Cristiana

1° de abril : Feriado con fines turísticos

2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Cómo sigue el calendario de feriados, mes por mes

Junio

Lunes 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Feriado trasladable.

Jueves 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano. Feriado inamovible.

Viernes 21 de junio. Feriado con fines turísticos.

Julio

Martes 9 de julio: Día de la Independencia. Feriado inamovible.

Agosto

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. Feriado trasladable.

Septiembre

Es el único mes en el que no habrá feriados.

Octubre

Jueves 3 y viernes 4: Año Nuevo Judío.

Viernes 11 de octubre: Feriado con fines turísticos.

Sábado 12 de octubre: Día del Perdón.

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Feriado trasladable.

Noviembre

Miércoles 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriado trasladable al lunes 18.

Diciembre

Domingo 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María. Feriado inamovible.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad. Feriado inamovible.

¿Cuántos fines de semana largos quedan en 2024?

Desde el 15 de junio al 17 de junio

Desde el 20 de junio al 23 de junio

Desde el 11 de octubre al 14 de octubre

Desde el 16 de noviembre al 18 de noviembre

Cuántos feriados y fines de semana largos tiene el 2024

En total, contabilizando los feriados inamovibles, feriados trasladables y feriados con fines turísticos que ya pasaron, el 2024 suma un total de 19 días festivos o de descanso en el calendario. De estos, varios coincidirán con días hábiles, lo que permite la formación de varios fines de semana largos, brindando oportunidades adicionales para el turismo, actividades recreativas y el descanso.

Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado

La diferencia entre un día no laborable y un feriado radica en las obligaciones y derechos laborales. En los días no laborables, la actividad laboral es opcional para el empleador, quien puede decidir si sus empleados trabajan o no, y en caso de hacerlo, no se paga un extra. En contraste, durante un feriado, es obligatorio para todas las empresas dar el día libre a sus empleados o, si requieren que trabajen, pagarles el doble de la jornada habitual.

Cuántos feriados con fines turísticos hay en 2024

En 2024, habrá tres feriados con fines turísticos en Argentina: el lunes 1 de abril, el viernes 21 de junio y el viernes 11 de octubre. Estos días se establecen para incentivar el turismo interno, promoviendo desplazamientos y fomentando la actividad económica en diversas regiones del país.