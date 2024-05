Rigen alertas meteorológicas por frío extremo en 15 provincias: cuál es el pronóstico del tiempo en el AMBA y el interior

Este fin de semana, el país registró las temperaturas más bajas del año hasta el momento, con marcas de casi -14 grados en Chubut y por debajo de los -5 grados al sur de la provincia de Buenos Aires. Tras varios días de frío intenso, este martes el clima comienza a mejorar y ascienden las temperaturas en AMBA. Por otro lado, hay 15 provincias del país que mantienen alertas meteorológicas naranjas y amarillas por fríos extremos, pudiendo afectar la salud de grupos de riesgo.

(SMN)

Alertas meteorológicas por frío extremo en 15 provincias

La alerta por temperatura extrema, que rige desde este lunes a las 17:54 horas, incluye a varias provincias del norte, el Litoral, Cuyo y región pampeana: Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis y Mendoza. El nordeste de Santiago del Estero y gran parte de Chaco se encuentra en el nivel naranja de advertencia, en donde las temperaturas pueden tener un efecto de “moderado a alto” en la salud y ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

En tanto, en el resto de las provincias rige el nivel amarillo. En este caso, las bajas temperaturas pueden afectar a los grupos de riesgo, como niños, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas.

Las recomendaciones para este tipo de situaciones son: evitar exponerse por tiempo prolongado al frío y, en caso de salir, abrigarse con capas de ropa liviana; generar calor corporal caminando, moviendo las extremidades, levantándose y sentándose; mantener la casa calefaccionada “de forma segura”, tomar mucho líquido y no consumir bebidas alcohólicas. Además, evitar los cambios de temperatura bruscos, porque pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio; no automedicarse en caso de ser afectado por el frío; no fumar en ambientes cerrados, y prestarle atención a niños, personas mayores y pacientes de enfermedades crónicas.

Al mismo tiempo, el oeste de Chubut se encuentra en alerta amarilla por lluvias. Entre otras sugerencias, se debe evitar estar al aire libre, mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas, no sacar la basura, informarse con las autoridades y tener un bolso con linterna, radio, documentos y teléfono. En tanto, la porción sur de Santa Cruz espera nevadas, por lo que se debe retirar periódicamente la nieve acumulada de los techos, circular con vehículos adecuados para el tiempo y ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono. Por último, cuatro provincias tienen advertencias por viento: Chubut, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. El SMN recomienda evitar hacer actividades al aire libre, asegurar todos los elementos que se puedan volar, preparar una mochila de emergencias y mantenerse informado.

Cuál es el pronóstico del tiempo en el AMBA

Para este martes, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el SMN pronostica una jornada con 8 grados de mínima y 15 grados de máxima. Con probabilidad de lloviznas por la mañana, se espera un cielo nublado durante el resto del día. Ya el miércoles, la temperatura mínima subirá un grado y no se prevén precipitaciones; aunque se espera una jornada “parcialmente” y “mayormente” nublada.

¿Cuándo subirá la temperatura?

En la zona de AMBA, las temperaturas subirán el jueves, con una mínima de 12 grados y una máxima de 15, pero luego continuarán descendiendo levemente, hasta llegar a la mínima de 9 grados el domingo. No se pronostica caída de precipitaciones durante el resto de la semana.