El caso Nahir Galarza: cómo fue la noche del crimen, qué condena recibió y cuándo podrá salir de prisión

Se estrenó la película sobre Nahir Galarza. El film protagonizado por Valentina Zenere, que ya está disponible desde hoy en Amazon Prime, cuenta con la participación de César Bordón, Mónica Antonópulos y Simón Hempe

Nahir Galarza escuchó primero una explosión y después otra. La madrugada del 29 de diciembre de 2017, en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, dijo que la mente se le había apagado, como si hubiese tenido un lapsus vacío, sin memorias, sin recuerdos. Sus relatos cambiaron, crecieron, se transformaron. Está condenada a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, su por entonces novio. Vive encerrada en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal de Paraná, desde hace casi seis años. Desde allí estudió, tuvo novios y conflictos, dio notas para diarios y televisión, hizo presentaciones, amplió declaraciones, postuló nuevas versiones.

¿Cómo es la historia de Nahir Galarza?

Es hija de Marcelo Galarza y Yamina Kroh. Tenía 19 años y su historial penal era nulo. Llevaba un noviazgo conflictivo con Fernando, su pareja un año mayor. Iban y venían desde 2012. Habían tenido discusiones y peleas públicas, que forman parte del expediente. Una de las últimas peleas había sucedido días antes del desenlace fatal. En la noche posterior a la navidad de 2017, Fernando presentaba un ojo hinchado producto de una golpiza que Nahir y una amiga le habían propinado luego de pasar la noche en un boliche. Algunos testigos dan cuenta de discusiones constantes y de que la joven amenazaba a su novio con matarse o con denunciarlo por supuestas agresiones si él la dejaba.

Ese era el plan de Fernando: separarse definitivamente. Nahir quiso evitarlo. Volvió a verlo a los pocos días. El 29 de diciembre se reencontraron en la casa de los padres de ella. Tuvieron relaciones sexuales y por la madrugada, pasadas las cinco de la mañana, ella le pidió que la llevara a la casa de su abuela. Pero antes de salir, tomó el arma reglamentaria de su padre, el expolicía Marcelo Galarza, que siempre guardaba encima de la heladera. A las pocas cuadras, la primera explosión que luego dijo desconocer. Nahir le disparó por la espalda y segundos más tardes, una segunda explosión: le disparó directo al pecho, luego de que él cayera de la moto.

Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo llevaban una relación formal de cerca de cinco años, con idas y vueltas. El joven tenía un año más que ella

Volvió caminando a su casa, dejó el arma de su papá de dónde la había recogido y se fue a dormir como si nada hubiera ocurrido. Al despertar, publicó un mensaje en las redes sociales dedicado a su novio muerto: compartió una foto de los dos juntos con el mensaje “5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel”.

Ese día, la policía encontró el cuerpo de Fernando Pastorizzo tendido en una calle de tierra, con un disparo en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos casquillos. Primero fue consultada por los investigadores como testigo: dijo que lo había visto la noche anterior. Luego, ya como sospechosa principal, volvió a ser entrevistada por la policía: confesó haberlo matado con el arma de su padre. “Fue un accidente”, declaró. No le creyeron.

En el juicio, la primera declaración de la joven fue una confesión: dijo que había matado a Fernando y que había sido un accidente

¿Cómo fue el juicio contra Nahir Galarza?

Tras haber reconocido el crimen, la joven de 19 años fue detenida. Primero quedó presa en la comisaría de la Mujer y el Menor en Gualeguaychú, luego trasladada a la Unidad Penal Número 6 de Mujeres de Paraná llamada “Concepción Arenal”, donde actualmente cumple su condena. El 3 de julio de 2018 el Tribunal Oral en lo Penal de Gualeguaychú, integrado por los jueces Mauricio Derudi, Arturo Exequiel Dumón y Alicia Vivian, la condenó a cadena perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego.

En el juicio declaró durante más de dos horas. En varios momentos tuvo que interrumpir su relato porque lloraba sin parar. En su primera declaración, en la etapa de instrucción, asistida por su primer abogado Víctor Rebossio, después desplazado, se había hecho cargo del asesinato: había declarado que le disparó a Fernando por accidente dos veces. Nahir asegura que ahí se armó su culpabilidad aunque era inocente. Dijo: “En un momento, cuando él empezó a manejar la moto con las dos manos, solamente le saqué el arma, y cuando se da cuenta, frena la moto. Y cuando la frena es donde de repente me quedé aturdida y nos caímos los dos para el costado. Me alcancé a levantar y fue enseguida que quedé otra vez aturdida. Fueron dos segundos nada más. No sé cómo describirlo. Se me puso la mente en blanco, no sabía qué hacer. Tenía la mente como apagada. Estaba desesperada y nerviosa. No sé cómo explicarlo, ojalá pudiera hacerlo”.

En el juicio también dijo que no eran pareja y que él la despreciaba: “Siempre pasaba lo mismo, me insultaba, me decía zorra y desesperada. Y me decía la palabra que más me hería: depresiva. Una vez le conté que cuando llegaba a mi casa y me acostaba, me ponía a llorar. No se lo conté para darle lástima. Pero él lo usaba para lastimarme”, declaró en el juicio el 26 de junio de 2017.

Luego, casi cuatro años después del crimen, le pidió a su abogada que acusara del asesinato a Marcelo Mariano Galarza, su papá policía

¿Cuáles fueron las versiones de Nahir Galarza sobre el asesinato de Fernando Pastorizzo?

Cuatro años después del crimen, la noche del 29 de diciembre de 2021, Nahir no pudo dormir. Un rato antes había llamado varias veces a su abogada Raquel Hermida Leyenda. Le admitió que era la única persona en la que confiaba y le hizo un pedido urgente: “Necesito que vengas urgente, estoy desesperada”. Cuando la vio, le contó un secreto que, según ella, guardó por más de cuatro años: “Voy a decirte algo que nunca conté. Yo no lo maté a Fernando, fue mi papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día”.

Ese día, la abogada se presentó en la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná para denunciar a Marcelo Mariano Galarza, el padre de Nahir, por el homicidio de Fernando Pastorizzo. También acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, el primero que defendió a Nahir. Y por pedido de la condenada, también denunció que el tío paterno abusó sexualmente de ella cuando era menor. Al mismo tiempo pidió medidas de seguridad para Nahir, para su hermano, su madre Yamina y para ella.

Nahir Galarza está presa hace casi seis años en la Unidad Penal N°6 de la capital entrerriana (Ricardo Santellan)

Nahir, en su tercera versión de los hechos, contó que esa madrugada su papá los siguió en el auto de manera violenta. Fernando se asustó con el ruido de la frenada del auto manejado por Galarza y se cayó. Nahir también. El papá se bajó de su auto, tomó su arma, le dijo algo al joven y le disparó dos veces, una de frente, la otra de espaldas. Según la joven, Fernando, malherido, la miró y le dijo: “Por favor, llamá a una ambulancia”. Pero Galarza le dio el arma a su hija y le ordenó que se fuera. “No supe qué hacer porque todo me pareció una película, aparte no tenía dónde llevar el arma porque estaba con musculosa y shortcito, no entendía nada de lo que había pasado”, le dijo Nahir a su abogada.

La denuncia no prosperó. Los padres de Nahir se separaron. El periodista Rodolfo Palacios contó en varias notas publicadas en Infobae que Nahir no quiere hablar con él ni verlo, que se siente traicionada y decepcionada, que su padre le había prometido que iba a decir la verdad, que él había matado a Fernando, pero nunca lo hizo, que iba a confesarle a su abuela lo del abuso de su tío. Galarza nunca quiso salir a responder a la acusación. “Soy inocente, pero no diré nada más por respeto a mi hija, que es lo más importante”, le dijo a Infobae después de la acusación. Eligió el ostracismo y vive recluido en una granja de Gualeguaychú, con su proyecto agrícola de gallinas ponedoras, y hasta se postuló para ser enviado a la guerra en Ucrania.

Uno de los últimos movimientos de la Justicia en relación a las presentaciones de Nahir Galarza, fue sobreseer al tío, quien había sido acusado por la condenada en enero de 2022 por presunto abuso sexual ocurrido durante su infancia

¿Cuándo podrá salir de prisión?

“Siento que llevo encerrada una eternidad”, le dijo Nahir a Infobae a través de una breve llamada telefónica, cuando estaba por cumplir 1.300 días en prisión. Su condena lleva 2.178 días de prisión efectiva. Recluida en una cárcel de mujeres, Nahir recibe la visita de su madre y de su hermano con regularidad, y según su abogada también está acompañada por un grupo enorme de mujeres de organizaciones sociales. El día del veredicto, en junio de 2018, Nahir se convirtió en la mujer más joven condenada a la pena más severa contemplada en el Código Penal. El fallo ya fue confirmado por la Sala II de la Cámara de Casación de Concordia y luego por la Sala I del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

La cadena perpetua en Argentina estima una pena de prisión de 35 años. Su tiempo como detenida lleva poco menos de seis años. Recién podría cumplir la totalidad de su condena en 2052, cuando tenga 53 años. Su única esperanza radica hoy en que la Corte Suprema de Justicia revisara el fallo del expediente tras su apelación.