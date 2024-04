El caso del inglés que eligió vivir en Buenos Aires porque no le alcanzaba para pagar el alquiler en Londres

Es inglés y se mudó de Londres a Buenos Aires porque no podía pagar el alquiler: instalado en Palermo, filma un documental sobre cómo es vivir en Argentina a través de la mirada de una banda de rock

La crisis inmobiliaria que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, donde los alquileres aumentaron más de 1.100% en 5 años, no es un fenómeno aislado y también impacta en otras importantes urbes del mundo. Londres no es la excepción y datos difundidos recientemente por el gobierno inglés así lo corroboran: en los últimos 4 años las rentas subieron un 30%.

En la Ciudad de Buenos Aires el alquiler de un departamento de dos ambientes en Floresta (uno de los barrios más económicos para vivir) arranca en $260 mil y puede llegar hasta los $360 mil en Palermo (de los más caros). En tanto, en la capital inglesa se ubica en £2.500 (USD 3.000 aproximadamente).

Esto llevó a que muchos inquilinos londiensenses se vieran expulsados a residir en lugares aledaños a la capital como Glasgow o Manchester. Pero hubo otros que tomaron decisiones más drásticas, como el artista Andy Leek (38), que optó por mudarse a 11.000 kilómetros de las islas británicas y encontró su lugar en el mundo en Argentina.

Andy, un exdirector de arte de una agencia de publicidad, estaba pagando £1.000 al mes (USD 1200 dólares aproximadamente) por un piso compartido en Brixton hasta que el propietario lo desalojó por no poder afrontar el aumento. Esta situación lo llevó a evaluar seriamente las buenas referencias que había recibido de un amigo que está viviendo desde hace 3 años en Buenos Aires y quedó fascinado por la cultura y la forma de ser de los argentinos.

Andy Leek tiene 38 años y en el Reino Unido trabajaba como publicista. Es el creador de "Notes to strangers", un proyecto que consiste en pegar notas con frases positivas y motivadoras en la vía pública (Foto: Anabela Gilardone)

“Vine por primera vez en octubre de 2022 y robó mi corazón de inmediato. Me enamoré perdidamente de Argentina. Su gente es increíble, muy cálida y amable. La gente la pasa muy bien a pesar de todos los problemas que acarrea la crisis económica”, señaló Andy a Infobae.

“Londres es económicamente mucho más rico, obviamente, pero los niveles de felicidad en Argentina son mucho más altos”, agregó el inglés al hacer referencia a la inflación y los bajos salarios.

Actualmente, reside en un departamento temporario en Palermo por el que paga USD 800 al mes y en Londres pagaría USD 5.000. La particularidad de Andy es que vive en pesos argentinos pero gana en libras esterlinas gracias a las ganancias que le genera en Internet su proyecto Notes to Strangers (Notas para extraños).

Con la misión de alegrarle el día a los transeúntes, Andy escribe frases positivas y motivadoras para inspirar a gente que no conoce. Si bien su estética está ligada a los anuncios publicitarios, sus mensajes provienen de películas, canciones y hasta su propio pensamiento. Su trabajo consiste en pegar esos coloridos carteles en la vía pública de Londres y vender esas réplicas por un valor de USD 100 cada uno.

"A veces las cosas más amorosas que puedes hacer por alguien pueden ser tan pequeñas", dice la nota para extraños que pegó Andy Leek en la vía pública de Buenos Aires

Consultado acerca de cómo sería su forma de vida en Buenos Aires si tuviera que mantenerse con un trabajo que le pagaría únicamente en pesos, Andy respondió: “Entiendo que sería difícil. El otro día acompañé a una amiga al supermercado y ella estaba viendo en detalle cada uno de los precios para ver qué compraba porque se duplican a los pocos días. Argentina es una versión intensificada de lo que está sucediendo en Londres”.

Sin embargo, destacó la resiliencia de los argentinos: “Todo lo que está pasando me hace pensar en lo asombroso que son, ya que a pesar de la inflación tienen esa maravillosa cultura que les encanta pasar el tiempo los unos con los otros, juntarse a comer y pasar 8 horas conversando”.

“Mientras que en Londres tenemos una economía más estable, no es normal que la gente quiera pasar su tiempo con los demás. No tenemos esos lazos con la comunidad, no es ni de lejos tan fuerte como acá. Las familias tampoco pasan tanto tiempo juntas. El trato que hay entre los argentinos es un secreto que el mundo aún no conoce y que hace a este país increíble”, comparó Andy.

Andy Leek reside en la Ciudad de Buenos Aires desde octubre de 2022 (Foto: Anabela Gilardone)

Ese trato es el que lo descolocó por completo y lo hizo entablar con una entrañable amistad con los integrantes de la banda de rock “Los Títeres”, a quienes conoció porque una de ellos lo contactó por Instagram al ver uno de sus carteles motivadores pegado en poste de luz.

“Doli conectó con el cartel que decía ´la magia sucede a las personas que no se rinden’ . Me escribió y me invitó a que fuera a verlos a un recital en un boliche porteño”, recordó Andy, quien también quedó fascinado por la magia de la banda sobre el escenario y la conexión con su público.

Por eso, aprovechó para convertir en notas algunas las letras de canciones de la banda. Les prometió que compartirá las ganancias de lo recaudado y que el resto lo destinará para financiar un documental sobre ellos.

Andy Leek junto a los integrantes de Los Títeres, la banda de rock que es protagonista de su documental. Ellos son Joaquin Bayá Casal, Dolores Bayá Casal, Ignacio Duhourq, Tomás Martín y Herrera y Facundo González Novillo

“Quedé absolutamente asombrado de lo buenos que eran. Esta banda para mí es un ejemplo del espíritu, creatividad y talento argentino. De cómo consiguieron la felicidad a través de la música a pesar la incertidumbre económica que viven y cuyo progreso se ve obstaculizado por tener que trabajar durante el día y que no pueden permitirse el lujo de hacer grabaciones de alta calidad”, se lamentó Andy. Por eso, se propuso ayudarlos y producir un documental para que la banda sea conocida en todo el mundo.

“Es la historia que le quiero contar a la gente de Londres. Quiero enseñarles lo increíble que es este país y lo espectacular que es su cultura, porque es la mejor que he conocido”, afirmó con convicción. “Quiero que la banda sea un éxito porque creo que tienen todo el potencial, y no sólo para ser grandes en Argentina sino en el mundo. El cielo es el límite para ellos”, agregó.

Días atrás, los músicos anunciaron esta alianza con Andy en su Instagram @lostiteres_musica y compartieron un adelanto del documental en su canal de YouTube @lostiteres2022. “Les traemos un rockumental sobre Los Títeres desde los ojos del gran Andy Leek, también conocido como @notestostrangers. En este documental lleno de risas, crisis y rock contamos un poco del proceso creativo de la composición de un tema y de la historia de la banda, así como de la historia de cómo es vivir en y ser de Argentina”, escribieron.

Comunicado de la banda de rock Los Títeres, donde anuncian la alianza con Andy Leek para comenzar a filmar el documental

Como Andy no tiene residencia argentina, su permanencia en el país oscila entre 2 y 3 meses. Luego, vuelve a Londres por trabajo; se queda una semana allá y regresa a Buenos Aires. Asegura que el vuelo cuesta menos que un abono mensual de tren entre Bristol y Londres, y que al barrio porteño de Palermo no lo cambia por ningún otro del mundo. “Es mi favorito. Es un barrio de clase mundial. Tenés arte por todas partes. La moda acá es espectacular, y la gente es muy sofisticada y educada”, aseveró.

Con respecto a sus planes a futuro y a la posibilidad de radicarse definitivamente en Buenos Aires, Andy admitió: “Tengo la suerte de no tener que planificar mi vida con mucha antelación. Hoy, estoy abierto a todo. Veremos qué pasa. Supongo que tendría que enamorarme y casarme con alguien para eso suceda”, concluyó.