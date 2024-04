Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires y otras seis provincias: hasta cuándo lloverá

Se esperan tormentas en siete provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó una alerta amarilla por lluvias que rige para este lunes en siete provincias del país: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Misiones, las cuales recibirán fuertes lluvias con posible actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

De acuerdo al último reporte del Sistema de Alerta Temprana del SMN, emitido este domingo a las 18:18, el alerta amarillo por tormentas y lluvias rige para toda la provincia de Corrientes, casi toda la provincia Buenos Aires, el sur de Córdoba y Misiones, el norte de Entre Ríos, el noreste de La Pampa, el este de Santa Fe y el suroeste de Misiones.

“El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”, indica la advertencia del organismo dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación.

En el caso puntual del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN prevé que la zona continuará con abundante caída de agua durante todo el día y hasta la noche, para cuando se espera que la situación comience a mejorar paulatinamente.

Según dio a conocer el medio local El Día, La Plata será uno de los partidos bonaerense mayormente afectados por la tormenta, la cual acompañará la jornada de todo el día, junto con temperaturas que irán de 16 a 19 grados con la presencia de fuertes ráfagas de viento.

De igual forma se viviría en Capital Federal. Los porteños comenzarán el lunes con una temperatura de 17 grados que podrá ascender a 19 como máxima. Las ráfagas de viento serán fuertes también, de 42 a 59 km/h.

Para las zonas que se encuentran alerta amarilla, las sugerencias de los expertos son: no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o pileta, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades locales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

De acuerdo al pronóstico extendido del SMN, el cual va siendo actualizado a diario, en la ciudad de Buenos Aires se registrarán tormentas fuertes durante toda la mañana de este lunes, en tanto que para la tarde noche se espera que merme la caída de agua y, en consecuencia, las lluvias comiencen a ser aisladas.

Pronóstico extendido del SMN para la ciudad de Buenos Aires

Para el martes, el SMN pronostica un cielo mayormente nublado durante las primeras horas del día y 17 grados de térmica. Distinto será el panorama a partir de la tarde, cuando el tiempo dejaría de estar nublado y pasaría a haber un cielo mayormente despejado con una temperatura que estará en 21 grados. En este sentido, no habrá presencia de fuertes ráfagas de viento.

Los primeros rayos de sol, de manera acentuada y sin ninguna nube en el cielo, tendrán lugar el día miércoles, con un clima más agradable, pero una baja de temperatura matutina de 11 grados, que irá elevándose hacia la tarde hasta llegar a los 19.

El resto de la semana será inestable, ya que el jueves podrían aparecer algunos chaparrones aislados por la tarde, con cierta mejoría para el día viernes y el sábado, días en los que no se esperan lluvias, pero sí un cielo completamente nublado.