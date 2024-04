Detuvieron a un joven con parálisis cerebral por un robo pero denuncian que fue un error: es científico de datos y trabaja en un unicornio argentino

(La Voz)

La familia de Maximiliano Tejerina se congrega en la Jefatura de Policía de Córdoba. Están desde las 10 de la mañana reunidos y aseguran, en diálogo con Infobae, que se van a quedar hasta que sea liberado.

Y es que el joven de 35 años, que padece parálisis cerebral, se encuentra acusado de haber formado parte de un grupo de delincuentes que atropelló este viernes a un taxista de la ciudad para robarle 5 millones de pesos. Los allegados del detenido, por su parte, indican que se trata de un error y exigen su liberación inmediata.

“Mi hermano jamás pasó por esto. Jamás lo detuvieron ni por extravío de DNI. Esto para él es un susto muy grande”, relata Gisela Tejerina, la hermana, a este medio. Su detención genera indignación, ya que el joven tiene dificultades para mover sus brazos y piernas, al tiempo que sufre de pérdida del habla como secuela de un disparo de arma de fuego que recibió a los 11 años. Se comunica a través de una computadora.

Los familiares de Maximiliano exigen su liberación.

Tejerina es licenciado en Computación de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, y desde 2021 trabaja en Globant, un gigante argentino de ingeniería de software y tecnología, como Data Scientist.

“Presumimos que alguien lo señaló como actor del hecho, cuando por su parálisis cerebral no puede subirse ni bajarse de un vehículo”, explicó a este medio Iván Mochkofsky, abogado de la familia. E indicó: “Con la llegada de antedecetes, a la hora de siesta, se decide si se da libertad ahora o no”.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos de la familia, el joven salió ayer de su trabajo a las 16, tomó un colectivo hacia el centro de la capital y pasó por un mercado a comprar carne; incluso aseguran que el pago con tarjeta de crédito se encuentra acreditado a la misma hora del robo, las 17.15.

Cuando Tejerina se dispuso a tomar el transporte público para volver a su hogar, fue detenido por miembros de la policía. Hasta el momento, el joven se encuentra detenido en el Establecimiento Penitenciario Nº 9 Unidad de Contención de Aprehendido (UCA), con intervención de la Fiscalía del Distrito 1, Turno 6 y la Unidad Judicial de Robos y Hurtos.

Cómo fue el delito

El robo del que se lo acusa ocurrió en el centro de Córdoba, en el cruce de Rivera Indarte y Humberto Primo. La víctima fue un taxista que había salido de una financiera con 5 millones de pesos en un bolso, con el objetivo de usarlo con fines médicos.

Según información del diario La Voz, el conductor fue abordado en la intersección por una banda de al menos cinco delincuentes, cuatro a bordo de dos motocicletas y un número “sin especificar” en un Peugeot 2008 negro. Tras bajar del taxi, comenzó un forcejeo para intentar arrebatarle el bolso; a pesar de su resisencia, lo embistieron en varias ocasiones con el vehículo.

Cuando logró reincorporarse, volvió a ser golpeado con el auto: “Ahí es que ellos aprovecharon y se escaparon. Es totalmente injusto esto”, expresó.

Quién es Maximiliano

Su historia de vida había sido publicada en el medio cordobés a fines del 2022, tras graduarse de la UNC. “Cada día me levanto con más ganas de conocer”, relataba el joven entonces. En aquel momento también estaba a punto de casarse con su esposa, Elizabeth Yanina Sánchez, a quien conoció en la facultad.

Maximiliano no nació con parálisis cerebral, sino que el trastorno se desarrolló a los 11 años tras el accidente con el arma de fuego en el campo. “FAMAF fue la mejor etapa de mi vida. Desarrollarme en esa facultad me abrió las puertas a una realidad totalmente diferente a la que vivía. Tuve que enfrentarme a cómo escribir fórmulas matemáticas y resolver ecuaciones de otra manera que no sea en papel, debido a mi motricidad”, contaba sobre su camino académico.