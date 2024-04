La Universidad Nacional de Rosario suspendió al docente que fue denunciado por el periodista Aleart por abuso sexual

Universidad Nacional de Rosario

Luego del estremecedor relato del periodista Juan Pedro Aleart, quien contó al aire en el noticiero del Canal 3 de Rosario que tanto él como sus hermanos fueron víctimas de abuso sexual por parte de su padre y su tío, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) suspendió a este último, quien se desempeñaba como docente. El hombre en cuestión tiene otras denuncias por el mismo delito en otra institución educativa de la ciudad.

Tras detallar el calvario que vivió junto a sus hermanos, Juan Pedro señaló que “mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre de violento, abusador y una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, un tío en quien yo confiaba y que cumplió en muchas situaciones como padre mío, se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante”, reveló.

De acuerdo a sus declaraciones, después de varios años padeciendo estos actos, él se animó a decir en su hogar lo que estaba sufriendo. Pero fue en vano porque ninguno de sus padres intervino para evitarlo. “Yo seguí siendo abusado una y otra vez, y mi hermano también”, añadió.

Aleart, que lleva 18 años trabajando en medios de comunicación, contó que en el año 2022 denunció a su tío. Un paso que le resultó difícil por ser una figura pública y por el que, en consecuencia, sufrió depresión. “Por eso quería comenzar el programa contándoles, porque ya no aguantaba más. Hacía ´De 12 a 14′ durante meses con un nudo en la garganta, me encerraba en el vestuario a llorar y volvía a mi casa sin querer ver a nadie y sin querer hablar con nadie”, explicó sobre su decisión de hablar.

No obstante, la respuesta que obtuvo de la Justicia frente a este hecho no fue la que esperaba: “Se presentaron un montón de pruebas, tres informes psicológicos de dos profesionales distintas, el test de Rorschach. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo y lo presenté en la justicia. Mi hermano declaró abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, que además fue denunciado por otra persona que no conozco”, contó en mención una ex alumna de su tío y otra compañera.

El periodista relató los hechos que sufrió su hermana

“Y la Justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso, me dijeron, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado. Creíble y fundado. Pero que está prescrito. Y, por lo tanto, esta persona está libre”.

Luego de hacer pública la denuncia, Franco Bartolacci, rector de la UNR, anunció las medidas que tomará la institución contra el tío de Aleart: “Estremece el testimonio que con enorme valentía compartió Juan Pedro. Acabo de disponer un sumario y que se suspenda inmediatamente al docente mencionado en la denuncia de cualquier actividad académica e institucional. Mi solidaridad y abrazo, Juan Pedro”, escribió en su cuenta de X.

Identificado en la denuncia como H.V., el tío del periodista tiene varias acusaciones por abuso. La de los hermanos Aleart y la de una alumna de la Escuela Integral de Fisherton, donde el hombre estaba a cargo de la materia de Educación Sexual, informó Rosario 3. “H.V. es bioquímico y utilizaba sus lugares de trabajo para abusar de sus víctimas. Conmigo lo hizo en el laboratorio del Sanatorio Británico y con mi hermano en el del Sanatorio Americano. Pero además, fue directivo muchos años de la Escuela Integral de Fisherton, donde dictaba la materia Educación Sexual Integral. Les repito que una ex alumna de esta escuela lo denunció penalmente por abuso sexual”, indicó Juan Pedro.