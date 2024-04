Un especialista en medio oriente advirtió sobre el peligro de Hezbollah y se refirió al riesgo de sufrir otro atentado en Argentina

Gabriel Ben-Tasgal es especialista en medio oriente. Advirtió por el peligro de Hezbollah

Gabriel Ben Tasgal es argentino y vive hace 35 años en Israel. “Me fui unas semanas después de que Carlos Menem le ganó la elección a (Eduardo) Angeloz. Estaba muy enojado con este país”. En Medio Oriente, este intelectual desarrolló toda su carrera en un intento de comprender el mundo árabe y el terrorismo islámico. Muchos años después se reconcilió con su tierra natal gracias a los goles de Messi. “La tercera estrella fue una gran emoción”.

Por estos días, Ben-Tasgal llegó a Buenos Aires para presentar su libro “300 preguntas en 300 palabras. Mitos y realidades sobre el conflicto palestino israelí”. El evento, moderado por la periodista Romina Manguel, se llevó a cabo en el Centro Cultural Recoleta y contó con el auspicio del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA).

El texto del escritor llega hasta el ataque del 7 de octubre del año pasado con la irrupción de Hamas en territorio israelí que causó 1.200 muertos y centenares de secuestrados. Sobre cómo vive la sociedad israelí las consecuencias del ataque, Ben-Tasgal lo describió en forma gráfica. “Todos quieren ser rambo. Mi hijo entró al ejército como adiestrador de perros y mi hija está en el servicio de inteligencia. Todos los jóvenes quieren exponerse para recuperar a las 133 personas que aún continúan secuestradas. Yo trato de calmarlos, pero se hace difícil después de lo que vivieron. Me dicen, ´vos que sos amenazado por los terroristas islámicos no tenés derecho a decirnos que no seamos soldados´”.

La periodista Romina Manguel moderó la charla con Gabriel Ben-Tastal realizada en el Centro Cultural Recoleta

El ataque iraní

Antes de analizar el texto, el intelectual hizo un análisis de lo sucedido el pasado fin de semana, cuando Irán desplegó un ataque contra Israel con drones y misiles. “Lo que sucedió el fin de semana pasado es una estrategia de Irán solo para cumplir. Si un país quiere atacar en serio no avisa con tanta anticipación lo que va a suceder. Ni lanza drones o misiles, sabiendo que Israel tiene la capacidad de interceptarlos casi en su totalidad”.

Luego, Ben-Tasgal se refirió a lo que en su opinión puede llegar a suceder en un futuro cercano. “No creo que haya una guerra que involucre a más países de la región o a las potencias como Estados Unidos, China y Rusia. Hoy a Irán no le conviene ingresar en un conflicto frontal porque no tiene la capacidad de hacerle daño a Israel Es un país con alta desocupación y con muchos problemas internos. Aún así, es una teocracia y puede ser que no actúe en forma racional”.

Respecto a la posible reacción de Israel, el escritor evaluó que se puede dar, pero también en forma acotada. “En una hipótesis de conflicto generalizado con Irán, desde Tel Aviv deberían primero matar a los líderes y golpear a las centrales nucleares. Igual, mientras ese país dominado por los chiitas no tenga una bomba nuclear no es un peligro real para Israel”, resaltó Ben-Tasgal.

El escritor agregó algunos datos que dan cuenta de las disputas internas en el mundo árabe que le dan esperanzas de algún tipo de acuerdo de paz o tregua en el corto plazo. “Yo dialogo con muchos líderes de Arabia Saudita que nos piden que terminemos con Hezbollah, un proxy de Irán que amenaza a Israel en el norte. Es que esos pueblos sunitas tienen una interna milenaria con los chiitas. Por eso, creo que se dan conflictos puntuales y no una guerra extendida”.

Para el intelectual todo lo actuado por Hamas el pasado 7 de octubre está marcado por el Corán

Guía para entender Medio Oriente

Ben-Tasgal marcó un error de los países occidentales que quieren traducir el conflicto de Medio Oriente a su marco teórico o experiencia propia. “Este no es un conflicto por el territorio o de ocupación. Es un conflicto religioso. El Islam se radicaliza luego del final de la Primera Guerra Mundial. Y estalla en la década del 70 con la revolución iraní y luego con la guerra de Afganistán en los 80. Desde ese momento, los grupos terroristas se plantean la eliminación del Estado de Israel”, explica.

Para el intelectual todo lo actuado por Hamas el pasado 7 de octubre está marcado por el Corán. “Los terroristas violaron mujeres porque así indica su texto sagrado que deben hacer con los enemigos. Hacer ese cuerpo de su propiedad. También, degollaron hombres porque así lo hacía Mahoma con sus enemigos”, sostiene Ben-Tasgal.

En especialista en medio oriente intentó dar algunas pistas para descubrir y enfrentar los discursos antisemitas que recorren el mundo. “En general son personas obsesionadas con los judíos, que piensan todo en blanco y negro y demonizan con la palabra. Por ejemplo, hablar de Israel como un estado nazi es antisemita. Porque al clasificarlo así no queda otra opción que derrotarlo, que deje de existir”, explicó en forma didáctica.

“Son personas que deslegitimizan a Israel, tienen un doble estándar y demonizan a los judíos. Lo ven como centro de todos los males del mundo”, sostuvo, y puso como ejemplo el llamado “Plan Andinia”, que “plantearon las autoridades argentinas en la cual decían que los judíos nos queríamos quedar con la Patagonia”.

Durante la presentación, el escritor intentó dar algunas pistas para descubrir y enfrentar los discursos antisemitas que recorren el mundo

De todos modos, Ben-Tasgal mantiene el optimismo sobre la cuestión. “Son 2.000 años de antisemitismo, pero yo creo que muchas personas lo hacen más por ignorancia que por maldad. Igual, cuando son casos graves hay que hacer las demandas judiciales para evitar que se extienda”, sintetizó.

“El pueblo judío que coincide con una religión tiene derecho a tener su propio Estado, al igual que también tienen el mismo derecho los palestinos”, agregó.

El futuro de la región

El intelectual admitió que Hezbollah, proxy de Irán, es uno de los mayores peligros actuales para Israel. “Cuentan con miles de hombres, cohetes, misiles y unos 3.000 kilómetros de túneles construidos por Corea del Norte a cambio de drogas por los que pueden escapar”, alertó.

Ben-Tasgal pronosticó que este mismo año, “para mayo o junio”, se puede iniciar un conflicto armado más extendido con los terroristas que amenazan el norte de Israel. “Ya hay ataques puntuales a líderes del Hezbollah. Creo que se está a la espera de una reacción. Apenas eso suceda se verá una extensión de las tensiones en esa zona”, explicó.

Sobre esto, dijo que será el papel que jugará Irán. “Creo que tendrán apoyo económico de Teherán, pero no habrá un sostén militar de alto calibre. Es un caso parecido al de Hamas, que ante el avance israelí después del 7 de octubre no se involucró ninguna nación árabe”, recordó.

Ben-Tasgal consideró que “para mayo o junio” se puede iniciar un conflicto armado más extendido con los terroristas de Hezbollah

“Creo que ya existe una desplazamiento militar hacia el norte y bajaron las acciones sobre la Franja de Gaza en ese sentido. Darle un descanso a la población, porque lo que vendrá en una potencial guerra contra Hezbollah puede ser mucho peor”, sostuvo el intelectual.

Pese a los pronósticos de guerra, el catedrático ve posible llegar acuerdos en la región, en especial con Arabia Saudita. “Las religiones sufren cambios. Y así como ahora se radicalizaron, también pueden tomar otro tinte más moderado”, consideró sobre esto.

Por otro lado, Ben-Tasgal evaluó que no será con la forma de un acuerdo de paz, sino de tregua como manda el Islam. Para explicarlo, recurrió a textos del Corán. “Se puede llegar a una tregua, que los árabes llaman ´umra´. La historia indica que Mahoma puede mentir o romper pactos en pos de un bien mayor que sería el Islam. En ese sentido, Israel debe mantenerse fuerte para evitar nuevos ataques y contener esas fuerzas”, explicó con pasión Ben-Tasgal

Los riesgos en América Latina

Durante la exposición, Ben-Tasgal alertó sobre la penetración chiita en la región. “En general lo hacen con asistencia social para convertir cristianos al islam o pagando políticos para que difundan sus discursos”, dio cuenta el escritor.

También, denunció la doble moral de Qatar en cuanto a su relación con occidente. “Logran penetración a través del dinero que invierten para que luego se transmitan sus discursos antisemitas y de odio al pueblo israelí. Todo lo que sucedió con el Mundial de fútbol en el que murieron 6.000 obreros y la FIFA prohibió hablar del tema fue una gran vergüenza. Ellos creen que los europeos son débiles y se los puede comprar con dinero”.

En ese sentido, el intelectual cree que hay riesgo de sufrir un atentado en Argentina. “En general Irán responde en cualquier lugar del mundo cuando crece la tensión con Israel. En Argentina ya hubo dos atentados, Embajada y AMIA, que quedaron impunes. Y donde hay impunidad, hay riesgo de que vuelva a suceder porque los terroristas lo ven más fácil”, explica.

Fotos: Maximiliano Luna