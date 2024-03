Fernet, el nuevo blanco de robos para los mecheros en supermercados

Vecinos Roban Botellas De Fernet

Con total naturalidad, parejas de mecheros sustrajeron de distintos comercios botellas de fernet que, dada la reiteración de los hechos, parecería tratarse de un nuevo artículo de lujo en un contexto inflacionario. Los tres episodios ocurrieron en el mes de marzo: dos en la localidad de Río Gallegos y otro en La Plata.

“Hoy es un día muy triste para nosotros, ya que nos robaron nuevamente”, escribió una vecina galleguense desde la cuenta de Facebook de su comercio “Autoservicio Elena”, situado sobre la calle Zapiola de la capital de Santa Cruz, después de que le robaran dos veces en un mismo día, este lunes por la tarde.

En las imágenes que fueron captadas por las cámaras de seguridad, se observan claramente las secuencias que ocurrieron con menos de media hora de diferencia. En el primero de los videos difundidos, una mujer camina con una bolsa por delante de la mercadería, que estaba ubicada en pilas sobre la entrada del comercio, analizando la situación. El chico que viene detrás toma una caja de fernet Branca en cuestión de pocos segundos y continúan rápidamente su trayecto.

Este robo sucedió a las siete de la tarde. Y tan solo veintiocho minutos después, volvió a pasar. Esta segunda vez, las responsables fueron dos mujeres. Su modus operandi fue exactamente el mismo: llegar caminando disimuladamente, mirar hacia atrás para corroborar que nadie las estuviera viendo y atinar a sustraer las cajas de alcohol. Una de ellas logra su cometido, mientras que su compañera en un principio no se anima. No obstante, ingresa al interior del local como si nada hubiera pasado y pasado menos de un minuto, vuelve a salir y se lleva su botín.

Vecinos roban botellas de Fernet (X Hechos y derechos)

Todo ocurrió a plena luz del día. “Les pedimos por favor difundir y compartir los siguientes videos para que a ningún compañero en su comercio o local le pase lo mismo, si alguien tiene información para brindarnos será gratificado”, comentaron desde la red social del supermercado. Además, suplicaron la ayuda de los vecinos de Río Gallegos para dar con los culpables y escribieron: “Amigos y comerciantes cercanos si vieron algo o pueden brindar sus cámaras para dar con estos dueños de lo ajeno se lo agradeceríamos muchísimo”.

Indignados, los usuarios comenzaron a comentar en la publicación. “La verdad, ya no tendrían que dejar más afuera, la gente no respeta nada, no les importa ni que queden grabados... Triste pero ya varios locales han sido robados”, aseguró una vecina registrada como Natyy CC, haciendo referencia a los hechos de inseguridad vividos en la ciudad santacruceña. “Dios mío por qué no trabajan antes de andar robando”, se preguntó otra mujer en la red social, identificada como María Rosa Mad. ”Gente grande no da el ejemplo”, añadió Maximiliano Exequiel Veliz.

Pero Río Gallegos no fue el único lugar en el que sucedió un hecho de estas características y bajo la misma modalidad. También pasó en La Plata, en el barrio de Los Hornos, cuando una pareja de mecheros intentó robar cuatro botellas de fernet mientras hacía la fila en un supermercado que está ubicado en la intersección de las calles 149 y 66.

De acuerdo al video que publicó la cuenta de X (ex Twitter) @Hechosanderecho, en el que se refirió a un “fernetazo”, se ve que la mujer estaba adelante y el hombre, detrás. Presuntamente, ambos aguardaban su turno para llegar a la caja. Pero a medida que pasaban los minutos, el segundo comenzó a introducir los envases entre su ropa, uno a la vez.

Aunque trató de disimular, un empleado del comercio advirtió la situación, que fue registrada por las cámaras de seguridad. De inmediato, corrió rápidamente hasta el inicio de fila, justo al lado de la caja en la que había otras tres personas, y acusó al hombre.

Dos vecinas de Río Gallegos robaron una caja de fernet en un supermercado

En ese momento, el sospechoso no tuvo más remedio que empezar a devolver cada una de las cuatro botellas que intentaba sustraer. Después de que terminara, el empleado lo revisó para asegurarse de que no había tomado más nada. Posteriormente, el hombre desapareció del centro de la escena y, minutos después, la mujer que lo acompañaba dejó los artículos que llevaba en el canasto apoyados sobre la caja y también se fue.

Antecedentes

También en La Plata, hace poco más de un mes, dos jóvenes cayeron tras intentar robar seis botellas de fernet en un bar sobre la calle 11. El episodio ocurrió durante la madrugada cuando un chico de 19 junto a un cómplice menor, de 15 años, fueron descubiertos por la Policía Bonaerense mientras efectuaban el robo.

En el momento en que los efectivos llegaron al lugar, advirtieron que la puerta del local estaba dañada ya que había sido violentada por los delincuentes. Después de requisarlos, el personal policial incautó las seis botellas fernet marca Branca, un cuchillo de cocina y una mochila negra.