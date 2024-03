Ola de calor en el norte: Tucumán suspendió las clases por un corte de luz generalizado y hubo apagones en Salta y Jujuy

Una ola de calor afecta al norte del país (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Producto de la ola de calor que afecta a toda la región norte del país, en la provincia de Tucumán se registran cortes de luz y las autoridades locales decidieron suspender las clases hasta el lunes.

Los apagones se registraron a consecuencia de la creciente demanda de suministro eléctrico por las altas temperaturas, pero además se masificaron pasado el mediodía de este jueves por una falla en una línea de alta tensión, lo cual también causó la misma problemática en las provincias de Salta y Jujuy.

“Ante los inconvenientes de público conocimiento sobre el suministro eléctrico durante día de ayer, EDET S.A. informa a sus clientes que los mismos responden a dificultades en las instalaciones del sistema de transporte de la región noroeste, las que, conectadas a las de Distribución, permiten a la Empresa distribuir la energía a sus clientes”, explicaron desde la Empresa Distribuidora Eléctrica de Tucumán (EDET).

Y ampliaron: “El día 23 de febrero del corriente año, la línea de Alta Tensión (Cable OF 132kV Sarmiento – Estática Sur) sufrió una falla de aislamiento en el empalme de transición, ubicada en calle Marco Avellaneda al 100. Según información suministrada por la concesionaria del servicio, esta reparación podría demandar un plazo de hasta 30 días, dada la complejidad técnica del cable”.

Según precisaron a través de un comunicado de prensa, esta situación afecta el normal abastecimiento de energía eléctrica del Gran San Miguel de Tucumán. En este contexto, decidieron restringir el servicio y programar cortes de hasta una hora de duración en cada localidad afectada para la jornada de hoy.

A lo largo de este jueves se programaron cortes de luz: además, por una falla hubo un apagón masivo (Franco Fafasuli)

“Si las circunstancias que motivan estos inconvenientes volvieran a repetirse, es posible que se realicen nuevas restricciones de demanda, de una hora aproximadamente, en diferentes zonas de la provincia. Esto será informado a la mayor brevedad posible por nuestros canales de comunicación oficiales”, adelantaron desde la empresa.

“Es por ello que solicitamos a los clientes de las zonas afectadas hacer uso racional de energía, con el objetivo de poder sortear los problemas mencionados en el menor tiempo posible, mientras se solucionan los problemas de modo definitivo”, concluyó el comunicado.

Ante este panorama, el Ministerio de Educación tucumano anunció la suspensión de clases para este jueves y mañana viernes tanto en los establecimientos públicos como en los privados de toda la provincia, en todos sus niveles educativos.

“Tomando en consideración esta ola de calor que azota a todo el país, varias provincias están planteando este tema y, por otro lado, no depende de nosotros el suministro de energía eléctrica, lo cual nos trae dos problemas: no tan solo que no funcionan los ventiladores, porque no hay luz en los lugares, sino que, a su vez, no funcionan las bombas que permiten que llegue el agua a las escuelas”, dijo la ministra de Educación, Susana Montaldo, al comunicar la medida.

En ese sentido, remarcó: “Tenemos problemas de agua, de electricidad, que no está en nuestras manos solucionarlo. Entonces, hemos decidido suspender las clases pensando, en primer lugar, en nuestros niños y jóvenes. Tenemos una responsabilidad de cuidado de su salud”.

Así, los alumnos regresarán a las aulas el próximo lunes.

El Ministerio de Educación de Tucumán suspendió las clases hasta el lunes

Se espera que el alivio para Tucumán llegue en las próximas horas: esta mañana, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para esta noche y la madrugada del viernes.

De acuerdo al organismo, se prevén lluvias intensas que podrían estar acompañadas por ráfagas, fuerte actividad eléctrica, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

La alerta amarilla abarca a gran parte de Salta y Jujuy, donde los lugareños también lidian con los cortes de luz.

Al respecto, desde Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA) comunicaron que hoy “se registró un colapso en el Sistema Interconectado Nacional, lo que provocó severos cortes de suministro en el área NOA”.

“A las 13:55, por causas que se investigan, se produjo una disminución de la demanda de aprox. de 2350 MW, de los cuales: 1000 MW corresponden a cortes en el área NOA Norte (Prov. De Salta, Jujuy y parte de Tucumán), 1250 MW en la región NEA por variación de tensión y 100 MW en la región Litoral por variación de tensión. Simultáneamente, abrió el vínculo entre Argentina y Paraguay y desengancharon 6 unidades de la Central Hidráulica Yaciretá con 140 MW”, detallaron por medio de sus redes sociales.

El servicio se fue normalizando de manera paulatina. Así también lo aseguraron desde EJESA, la distribuidora de energía eléctrica en Jujuy.