Alerta por tormentas y temperaturas extremas: 15 provincias afectadas

Continúan las lluvias en varios puntos del país

Tras varios días de intensas tormentas en varios puntos del país que se vieron afectados a tal punto que se perdieron viviendas y hasta vidas, el servicio meteorológico nacional continúa alertando sobre fuertes lluvias que podrían darse en ocho provincias del país, mientras que se espera una ola de calor insólita para esta época del año, en diez.

Por un lado, la alerta por lluvias rige para casi todo el territorio jujeño y tucumano, el centro de Salta, el sur de Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Entre Ríos y el norte de Buenos Aires.

Fuertes lluvias en el país (SMN)

En el caso de Buenos Aires, se abarcan los partidos de Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre y Vicente López.

En este marco, por otro lado, el gobierno porteño informó en las últimas horas que las tormentas ya superan los 170 milímetros y que los barrios más afectados en CABA son Villa Soldati, Mataderos, Parque Avellaneda y Versalles.

Según el pronostico extendido, en la ciudad de Buenos Aires lloverá desde hoy a la madrugada y se prevé que continúe durante toda la jornada del jueves hasta la mañana del viernes, momento en el cual se notará una mejoría climática que se extenderá a lo largo del fin de semana.

Pronóstico extendido para CABA. (SMN)

En lo que respecta a la alerta por temperaturas extremas recientemente emitida por el SMN, perjudicará a la totalidad de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, la mayoría del territorio santafesino, el sur de San Luis, el norte de La Rioja, el este de Salta, Santiago del Estero y el oeste de Entre Ríos.

En estos casos se podrían esperar temperaturas que rondarán entre 22 y 32 grados de máxima, algo inusual para esta época del año.

Ante esta situación el organismo especializado recomienda beber abundante agua ya que ayuda a transpirar y a mantener la temperatura normal, usar vestimenta clara y holgada, evitar la indumentaria de nylon o poliéster, optar por géneros livianos y frescos, no usar ropa ajustada ya que no permite que el cuerpo se enfrié, usar protectores contra los rayos UV, ya que las quemaduras por el sol afectan la capacidad del cuerpo para enfriarse, usar sombreros de ala ancha, evitar exponerse al sol entre las 10 y las 16, evitar la actividad física extenuante, no dejar a nadie dentro de un auto estacionado (esto evita accidentes con niños y mascotas) y evitar los cambios bruscos de temperatura.

Calor extremo en algunos puntos del país (SMN)

Consecuencias del temporal

Miles de usuarios sin luz

Pasadas las 18.10 de, al menos 30.000 usuarios seguían sin servicio eléctrico como consecuencia del temporal. En la zona sur del GBA, Lanús, Quilmes, Berazategui, Avellaneda o Florencio Varela son las localidades más afectadas. Mismas complicaciones se registran en Tigre. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires los barrios con más cortes son Agronomía y Villa del Parque.

Destrozos en Campana

Granizó en la localidad de Campana

La localidad que fue violentamente azotada por la caída del granizo fue Campana. Se registró la caída de bolas de hielo del tamaño de una pelota de tenis, allí y alrededores, en la zona norte de la provincia. Dicha situación generó impacto entre los vecinos, no solo por la abundante caída, sino por el tamaño de las piedras, que por suerte no generaron mayores destrozos, aunque una escuela sufrió roturas en el techo.

El estado del transporte

La línea Mitre, ramales Tigre y Suárez, circuló toda la tarde con demoras por problemas técnicos no especificados. Además el servicio de Premetro continuaba interrumpido.

En cuanto al transporte aéreo, tras un martes en el que hubo varios vuelos cancelados o demorados -y otros debieron ser desviados- en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery, durante esta jornada el servicio se fue normalizando.

Rosario: del terror narco al temporal de lluvia y granizo

Cayó granizo en Rosario

La ciudad santafecina atraviesa una escalada de violencia narco producto de la acción de las bandas criminales. Mientras se repiten las amenazas contra el gobernador Maximiliano Pullaro (que recibió el apoyo público y político del gobierno nacional y del resto de los mandatarios provinciales), también fue epicentro de un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo.

Uno de los árboles caídos en Rosario (@emergenciasAR)

“En Rosario cayeron 57 milímetros hasta las 6 de la mañana, según el registro de nuestra estación meteorológica, y que se abatieron en poco más de una hora, muy poco tiempo”, señaló el titular de Defensa Civil, Gonzalo Ratner, en diálogo con La Capital.