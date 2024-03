“Qué disparate”: la reacción de Mirtha Legrand al enterarse que la vacuna contra el dengue cuesta más de $100 mil

Sorpresa en el programa de Mirtha Legrand por el precio de la vacuna del dengue

Luego de que las autoridades sanitarias alertaran por el “riesgo sanitario” que generó la propagación del dengue en el país e instaran a la población a vacunarse contra la enfermedad, la mítica conductora Mirtha Legrand terminó sorprendida al enterarse del precio que tienen las dosis. “¡Qué disparate!”, exclamó.

Tal como había adelantado Infobae hace varios meses, las inyecciones arribaron al país en noviembre de 2023 después de que la ANMAT aprobara la comercialización de la TAK-003, creada por el laboratorio japonés Takeda, y la CYD-TDV, del laboratorio Sanofi Pasteur.

De acuerdo con la información publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional, durante las primeras siete semanas del 2024 se contabilizaron un total de 40.137 casos positivos en todo el país. Frente al desarrollo que tuvo la epidemia éste verano, el Ministerio de Salud de la Nación advirtieron que la cifra sufrió un aumento del 2.546% a lo registrado el año pasado.

No ajena a la situación sanitaria que atraviesa el país, Legrand recibió al infectólogo Roberto Debbag entre los invitados que participaron del programa de “La Noche de Mirtha”, que se emitió por la pantalla de El Trece durante el sábado. De esta manera, la presentadora aprovechó la oportunidad para consultarle al experto sobre el costo que representa inocularse contra el dengue.

Ya hay dos vacunas disponibles en el país (Getty Images)

“¡Qué disparate!”, expresó la anfitriona de la “Mesaza” al conocer que una persona requeriría más de 100 mil pesos para poder completar el esquema de vacunación. Previo a esto, el infectólogo reveló que cada dosis “cuesta 70 mil pesos”, aunque señaló que ese sería el precio del mercado privado, es decir que el valor dependería de la obra social o prepaga que tuviese contratada la persona interesada en comprarla.

En este sentido, se estima que un ciudadano debería pagar aproximadamente 140 mil pesos para comprar las dos dosis necesarias para inmunizarse, según la información presentada por Debbag en el programa de Mirtha Legrand.

Por este motivo, la conductora ahondó en el tema al preguntar si la vacuna era eficaz, por lo que el especialista explicó que “reduce el 95% de probabilidad de que una persona se hospitalice”, para después remarcar: “Las dos dosis forman el esquema completo que te garantiza que tengas un 95% menos de probabilidad de ser hospitalizado”.

En línea con lo expuesto, Debbag señaló que “los sistemas de salud tienen que estar abiertos al acceso porque las personas más vulnerables son las mujeres y niños pobres, las personas étnicas y los jubilados”, al mencionar que “esas poblaciones no acceden a la salud tan rápido”.

Según el experto, los jubilados son uno de los grupos que corren mayor riesgo de muerte al contraer dengue (Europa Press)

De esta forma, el médico planteó que “el Gobierno actual tiene una oportunidad única de focalizar las políticas en las personas vulnerables”, por lo que tomó como ejemplo el hecho de que las personas embarazadas reciben varias vacunas gratuitas. Una cuestión que suscitó que la diva de los almuerzos realizara un pedido: “Le tenemos que decir al Gobierno: ‘Cuidenos, quieranos, por favor’”.

Por el momento, el Ministerio de Salud de la Nación aún no definió cuál será la estrategia respecto a la inmunización contra el dengue desde el Estado nacional. Sin embargo, desde Takeda informaron que las dosis pueden ser aplicadas a todas las personas mayores de 4 años, hayan o no contraído la enfermedad. Su principal mecanismo de acción es replicarse localmente y provocar anticuerpos neutralizantes para conferir protección contra la enfermedad del dengue causada por cualquiera de los cuatro serotipos del virus del dengue. La vacuna activa múltiples brazos del sistema inmunitario, incluidos los anticuerpos de unión, los anticuerpos de fijación del complemento, los anticuerpos funcionales contra la proteína no estructural del dengue 1 (NS1) y las respuestas inmunitarias mediadas por células (CD4+, CD8+ y células asesinas naturales), según detalla el laboratorio Takeda.

Acerca de la probabilidad de que una persona pudiera contagiarse dos veces, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que si la infección se produce “por un serotipo, seguida de otra infección con un serotipo diferente aumenta el riesgo de una persona de padecer dengue grave y hasta morir”. Además, remarcaron que después de producirse el contagio, el paciente tendrá “inmunidad a largo plazo al tipo de virus que lo infectó”, pero que el tiempo no está establecido y no quitaría la posibilidad de contraer otro de los tres serotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4).

Por otro lado, las autoridades sanitarias alertaron sobre una posible suba de casos de dengue durante marzo, debido a que la propagación del mosquito Aedes Aegypti podría aumentar ante el incremento de los niveles de lluvias esperados para los siguientes tres meses.

La eliminación de objetos y cacharros que puedan acumular agua sería una de las medidas más importantes para frenar la propagación del vector de contagio (Télam)

“Si vuelven las lluvias, podría favorecer la eclosión de huevos y que haya más mosquitos. Si hay circulación del virus en las comunidades -como ocurre este mes-, los mosquitos pueden infectarse y luego transmitirlo a más personas”, apuntó el biólogo e investigador de Conicet Andrés Visintin durante un diálogo con este medio.

Otro de los factores que beneficiaría la reproducción de los huevos de mosquitos sería la humedad, por lo que remarcaron que el método más efectivo para evitar que se propague el vector sería a través de la eliminación de cacharros y objetos en desuso que pudieran acumular agua.

No obstante, mencionaron que si hay recipientes que no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior. Para eso se recomienda: tapar tanques, aljibes y/o cisternas; dar vuelta baldes, palanganas, tambores, etc.; vaciar y cepillar frecuentemente objetos que puedan acumular agua y poner al resguardo bajo techo recipientes como, por ejemplo, botellas retornables.

Asimismo, pidieron mantener los pastos cortos y los jardines limpios, reforzar el uso del repelente de mosquitos, insecticidas y espirales para los ambientes y, en lo posible, colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los insectos a las viviendas.