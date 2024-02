La Municipalidad de Córdoba denunció la falta de insumos por “incumplimientos” del Gobierno nacional y comenzó a emitir licencias de conducir digitales

Las licencias de conducir en la ciudad de Córdoba se emitirán de forma digital hasta nuevo aviso.

La Municipalidad de la ciudad de Córdoba anunció que desde este martes sólo se emitirán licencias de conducir digitales, al denunciar que la Secretaría de Movilidad Urbana local sufre una falta de insumos por “incumplimientos” de parte del Gobierno Nacional en el envío de los elementos necesarios para la realización de los carnets plásticos.

Te puede interesar: El Gobierno oficializó el bono de $70.000 para los jubilados que cobren la mínima

A través de un comunicado de prensa difundido este lunes, el área conducida por el secretario Gabriel Bermúdez señaló que esta medida ya se encuentra vigente desde este martes 27 de febrero, como consecuencia de la falta de previsión en el corto plazo.

“El problema en la provisión de plásticos tuvo numerosos episodios en los últimos años. En esta oportunidad, se prolonga desde octubre 2023, generando inconvenientes para los vecinos y vecinas de la ciudad que precisen generar su carnet”, destacaron.

La Municipalidad de Córdoba dispuso la prórroga en los vencimientos hasta el 31 de marzo para las licencias que vencen entre el 1° de diciembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024.

Ante este escenario, las autoridades explicaron que los trámites para la obtención de carnet por primera vez, duplicado o renovación serán los habituales, pero sólo se modificará la entrega de la licencia: será digital y no física.

Te puede interesar: Rige el paro nacional de Sanidad y solo habrá guardias mínimas

“Se dará un certificado de la licencia tramitada y, una vez que la Agencia de Seguridad Vial lo disponga, el carnet estará disponible en la app Mi Argentina”, precisaron.

Cómo visualizar la licencia de conducir digital en la app “Mi Argentina”

A la hora de visualizar la licencia digital, desde la Municipalidad de Córdoba indicaron que se debe ingresar a la mencionada aplicación, clickear en “Mis Vehículos” y luego en la opción “Licencia Nacional de Conducir”. El certificado es válido para presentar ante cualquier autoridad.

Te puede interesar: Volver a Dios

“Con esta decisión tomada por el Intendente (Daniel) Passerini, se busca una solución integral que no solo satisfaga las necesidades de nuestros vecinos, sino que también les proporcione un respaldo ante cualquier eventualidad de uno de los trámites más demandados dentro de nuestro municipio”, explicó el secretario Bermúdez en declaraciones citadas en el comunicado de su Secretaría.

En este sentido, el funcionario habló ayer a la noche con el noticiero “Telenoche” (El Doce) y puntualizó que la dificultad radica en que los insumos provienen de España. “Desde octubre del año pasado estamos con problemas, hemos tenido que hacer algunas prórrogas, pero ahora hemos tomado la determinación por decisión del intendente Daniel Passerini de que se emita el trámite normal sin el plástico”, añadió.

En busca de que los vecinos puedan ponerse al día, la administración del intendente Passerini dispuso la prórroga del vencimiento hasta el 31 de marzo para las licencias que vencen entre el 1° de diciembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024.

“No tenemos la facultad ni la potestad de solucionarlo a nivel nacional. Por eso es que hacemos los reclamos correspondientes y lo ponemos en evidencia porque estamos encontrando una solución para nuestros vecinos, para la vida diaria, pero sabemos que una persona que va al exterior va a ir sin licencia, va a ir con un papel que no sabemos si se lo van a convalidar, seguramente no, y en otras provincias estamos con la misma dificultad”, advirtió.