Alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes en la Ciudad de Buenos Aires

Alerta meteorológica en nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de una ráfaga de vientos fuertes prevista para esta noche y la madrugada del lunes, con “baja probabilidad de chaparrones aislados para dicho periodo”.

De acuerdo a lo publicado por el SMN, se esperan lluvias aisladas para la Ciudad que iniciarán en la madrugada de este lunes 26. Las lluvias se extenderán también por la mañana, momento en el que se intensificarán las tormentas. Además, habrá caída de chaparrones por la tarde, pero terminarán a la noche.

Desde el Gobierno de la Ciudad compartieron un comunicado de prensa para que los vecinos puedan estar preparados y tomar los recaudos correspondientes frente a este fenómeno climático.

En Buenos Aires, se esperan vientos fuertes

En este sentido, recomiendan no transitar por ninguna calle inundada ni zonas arboladas. Tener cuidado con todo tipo de objetos: no colocar ni dejar macetas o sillas de plástico en ventanas o balcones, que puedan ser arrastradas por el viento ocasionando fuertes caídas o golpes sobre terceros; como así tampoco dejar tendederos afuera. Lo mismo sucede con los elementos que estén en obras de construcción como chapas, ladrillos o tirantes. Tampoco se deben tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cables que estén en la vía pública.

En caso de lluvias, se aconseja no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua; ni tirar latas, botellas o cualquier elemento que pueda obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados: esto puede ocasionar problemas en los desagües pluviales. En este sentido, se recuerda que el horario para sacar la basura es de 19 a 21, de domingo a viernes. Cabe destacar que los residuos deben ser colocados dentro de los contenedores y no en la calle porque también podrían tapar los sumideros.

En algunas zonas del país también hay alerta de granizo

En caso de que se ocasionen vientos fuertes, o bien en momentos de lluvia, también se aconseja no circular por zonas arboladas.

Para las personas que circulen en auto, se aconseja siempre usar cinturón de seguridad, manejar con precaución, a una velocidad reducida y con luces de posición encendidas. Asimismo, es importante recordar que con las lluvias, disminuye la visibilidad y varían las distancias de frenado.

Además, desde el gobierno porteño recordaron las líneas gratuitas a las que las personas pueden acudir ante cualquier problema. Asimismo, los vecinos pueden llamar al 103 y comunicarse con Emergencias en la Vía Pública y Edilicias, y en caso de urgencias médicas, pueden llamar al 107 y comunicarse con el SAME.

Se recomienda no circular por zonas arboladas y conducir con precaución

Alerta por tormentas en distintas provincias del país

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) también emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo que alcanza a nueve provincias de todo el país. Santa Fe, Jujuy, Formosa, Mendoza, La Pampa, Chaco, Corrientes, Río Negro y Chubut se verán afectadas y deberán tomar los recaudos ante los fenómenos climáticos.

En la última actualización del sistema de alertas tempranas, el SMN también emitió alerta amarilla por tormentas para casi toda la provincia de Río Negro, Chubut, La Pampa y Mendoza.

En algunas zonas, las lluvias se intensificarán y estarán acompañadas por fuertes ráfagas de vientos. Incluso en ciertos casos, también hay alerta de granizo. A su vez, se estima que los valores de precipitación acumulada ronden entre los 15 y los 70 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

De acuerdo a las precisiones del SMN, las alertas amarillas implican “posibles fenómenos meteorológicos, con capacidad de daño y con riesgos de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En este sentido, para toda la población que esté bajo estas condiciones, se sugiere tomar las precauciones correspondientes.