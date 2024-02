Video: una increíble invasión de insectos provocó demoras en la apertura de la estación Piedras de la línea A

Denuncian la presencia de supuestos mosquitos en una estación de la línea A.

Esta mañana, la estación Piedras de la línea A del subte de la Ciudad de Buenos Aires se vio sorprendida por la llegada de una inusual multitud de insectos, lo que generó demoras en su apertura por algunas horas. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de mosquitos, con el transcurso del mediodía, se supo que la invasión fue protagonizada por un enorme número de cascarudos.

Fuentes de Emova, la empresa concesionaria de los subterráneos de la Capital Federal, detallaron a Infobae que se trató de una superpoblación de bichos originada en la superficie, cuyo control es gestionado por el Gobierno de la Ciudad a través de la Dirección General de Limpieza y SBASE.

Los inconvenientes ocurrieron durante el horario de apertura de la estación, alrededor de las 5:30 de la mañana, debido a “cuestiones operativas”. Según indicó la compañía, se dio intervención a los organismos pertinentes para normalizar la situación y se llevó adelante una fumigación en el lugar. Para alivio de los usuarios, pasadas las 8 de la mañana, toda la línea ya operaba de manera completa.

Desde el gremio de los metrodelegados, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSYP), denunciaron que se trataba de una “invasión de mosquitos”, una especie que ha estado acosando a la población porteña en los últimos días. Sin embargo, aún se busca determinar con precisión de qué insectos se trata, mientras continúan las labores para identificarlos.

La invasión de mosquitos en el AMBA

Desde hace casi una semana (y por 10 días más), la presencia de mosquitos es una realidad muy molesta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), llegando incluso a superar la eficacia de los mejores repelentes en ocasiones.

El protagonista de esta pesadilla es la especie de mosquitos Aedes albifasciatus, conocidos como “mosquitos de inundación” debido a su tendencia a reproducirse tras lluvias intensas, desarrollando sus larvas en charcos o cuerpos de agua temporales generados por las precipitaciones.

La actual invasión de mosquitos no es la primera del año; una situación similar se vivió en enero, lo que intensifica la clamor por soluciones efectivas, como fumigaciones intensivas en los distintos barrios afectados.

Una invasión de mosquitos se hace sentir en el AMBA.

Según explicó María Victoria Micieli, doctora en ciencias naturales y directora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata, a Infobae, la proliferación actual está asociada a las recientes precipitaciones.“Esto se debe a las lluvias de hace 7 o 10 días atrás, que fueron muy importantes en La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y en otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Lo que generaron estas precipitaciones es el anegamiento de nuevas zonas, la inundación de nuevos sitios y eso llevó a que huevos que las hembras del mosquito hayan puesto posiblemente en enero, o incluso antes, hayan eclosionado ahora, produciendo esta nueva invasión”, describió.

“Los huevos dejados por los mosquitos pueden no eclosionar la primera vez al no haberse mojado y eso mejora la performance de eclosión para la segunda inundación. Esto significa que posiblemente algunos de los huevos que no eclosionaron a principios de enero, lo hicieron ahora, con las lluvias de la última semana”, detalló.

Según la especialista del Conicet, los mosquitos adultos que hoy nos rodean van a vivir más o menos 20 días. “En este momento observamos muchos mosquitos machos que hacen enjambres y copulan, y se observa una gran población de machos y hembras. Las hembras van a picar para tener la sangre para poner huevos, así que esto se extenderá por unos 20 días aproximadamente”, dijo.

Lo que coloquialmente se denomina “invasión de mosquitos” quizá pueda prolongarse por un período menor, cercano a los 10 días. “La vida adulta de los mosquitos que eclosionaron recientemente es de tres semanas, por lo que por ese lapso estará presentes en las áreas rurales y urbanas de la zona pampeana, con mayor o menor intensidad debido a múltiples factores”, señaló a este medio Maximiliano Garzón, investigador del Grupo de Estudio de Mosquitos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“La duración dependerá un poco si vuelve a llover o no, porque en el caso de que se den precipitaciones los mosquitos que están picando ahora van a poner sus huevos en la tierra alrededor de los charcos”, completó Garzón.