La argentina que sobrevivió al accidente en Playa del Carmen tuvo una falla cardíaca: se encuentra en estado crítico

Micaela Papiermeister, la argentina que sobrevivió al accidente en Playa del Carmen

Micaela Papiermeister, la argentina de 23 años que sobrevivió al accidente en Playa del Carmen del pasado domingo, continúa peleando por su vida en un hospital de México, donde está internada desde que ocurrió el trágico choque en el que murieron seis personas. Está en terapia intensiva. Y si bien ya había ingresado con un cuadro de salud grave, este empeoró en las últimas horas cuando sufrió una crisis que la dejó al borde de un paro cardíaco.

Te puede interesar: Faenaron vacas en plena ruta en Córdoba tras el vuelco de un camión

La falla cardíaca que la afectó este jueves debilitó su estado y la dejó ahora en una “situación crítica”. Así lo indicó en diálogo con la prensa su padre, quien viajó hasta el establecimiento médico de urgencia luego de ser alertado del riesgoso episodio que atravesó su hija durante la tarde, cuando registró una baja de su presión que afectó sus signos vitales.

“La situación en este momento es crítica, está estable pero en situación crítica, en terapia intensiva. Ya fue operada del hígado y le sacaron el bazo apenas ingresó, luego tuvieron que operarla del abdomen. Ahora tiene que mantener la estabilidad e intentar recuperarse porque está entubada”, dijo Martín Quiroga, su papá, en declaraciones radiales.

El flyer para ayudar a la familia de Micaela a costear los gastos médicos

Asimismo, el hombre confirmó que su hija continúa con tres vértebras quebradas y dio detalles acerca de lo sucedido este jueves: “Ayer tuvo una falla cardíaca, bajó mucho el ritmo cardíaco y tuvieron que hacerle una tomografía. Fue muy riesgoso porque había peligro de que entre en paro”.

Te puede interesar: Quiénes son y cómo se recuperan los dos heridos del accidente en Playa del Carmen: la joven está en grave estado

En este sentido, señaló que la única vía que queda para que la salud de Micaela continúe mejorando es esperar a que ella siga aceptando la medicación. ”Por el momento no la pueden intervenir porque es muy riesgoso, ahora hay que esperar que se recupere para poder intervenir todo lo que es la parte ósea”, aclaró el padre al respecto.

Días antes, Martín le explicó a este medio: “Por el cuadro clínico de Micaela no sabemos cuánto tiempo va a tener que permanecer internada en México y, mucho menos, los costos de todo esto. Así que abrimos una caja de ahorro para recibir dinero en pesos y dólares”. Además, compartió un flyer en el que están los datos de un CBU y un alias para los que quieran “dar una mano”. “Toda ayuda, sea económica o compartiendo, es mucha”, dice.

Te puede interesar: AMLO lamenta la muerte de cinco argentinos y un mexicano en terrible accidente automovilístico de Tulum: “Fue muy feo”

Tanto la familia de la joven como todo su entorno se encuentra alerta a las novedades acerca de su salud. En las últimas horas, Lucas Figallo, el otro argentino que sobrevivió al accidente fatal y quien también está recuperándose, pidió a sus allegados y seguidores que oren por la salud de la fotógrafa, dado que estaba más comprometida.

Yamil Lucas Figallo el otro sobreviviente del choque

“Se complicó la situación de Mica. Les pido por favor a todos una cadena de oración por ella, en lo que cada uno crea, para ayudarla a salir de esto”, escribió en sus historias de Instagram, por donde también cuenta cómo evoluciona su situación.

A través de la misma red social, había contado: “Les voy a contar un poco cómo estoy. Tengo 9 fracturas: 6 en las costillas y 3 en vértebras de la columna. Me siguen haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuanto sepa se los contaré. Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan, les prometo que yo no los voy a abandonar a ustedes”.

También se refirió a las familias de los cinco fallecidos y les dejó sus condolencias. “Quiero darle desde mi lugar, mi más sentido pésame a las familias de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y la del chofer de la van. Que el universo los tenga en la gloria a todos”, agregó.

Fatal accidente en Playa del Carmen

Quienes son los dos sobrevivientes del choque en Playa del Carmen

De la localidad bonaerense de Berazategui, Micaela llegó a México en diciembre pasado. Allí, trabajaba como fotógrafa (carrera que dejó en pausa en Buenos Aires) y también como recepcionista en un centro de estética. Fue en ese contexto que, el pasado 18 de febrero, se subió a la Suzuki Ertiga para viajar hasta Belice con el objetivo de renovar su estadía en el país azteca por 180 días. La alegría del trámite concretado duró poco. De regreso, el vehículo en el que viajaba se estrelló contra una camioneta que estaba estacionada. Ahora la joven pelea por su vida.

Lucas Yamil Figallo, por su parte, es de la ciudad de Mar del Plata. En sus redes sociales, Figallo se presenta como modelo, entrenador, técnico en preparación física y musculación deportiva. Aunque no lo dice, también es un viajero. Antes de llegar a Playa del Carmen, en 2023, estuvo en distintas partes de Brasil. Está internado en hospital La Joya desde el domingo.