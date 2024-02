La AMIA homenajeará hoy al fiscal Alberto Nisman a poco más de 9 años de su muerte

A 9 años de la muerte de Nisman la AMIA realiza una ceremonia para recordarlo

Tras 9 años y un mes de la muerte de Alberto Nisman, en el día de hoy la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) homenajeará al fiscal en una ceremonia a la que fueron invitadas altas autoridades y familiares del fallecido.

El fiscal Nisman “durante diez años dirigió la investigación del peor ataque terrorista perpetrado en el país”, comenzó recordando la AMIA en el comunicado donde se informó el homenaje, que comenzará a las 17:00 en la sede de Pasteur 633, edificio que fue reconstruido tras el atentado del 18 de julio de 1994.

“En la conmemoración, que tendrá lugar en la plaza seca del edificio, se descubrirá una placa para recordar a quien estuvo a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA, y fue hallado sin vida el 18 de enero de 2015″, detalló la mutual en su web.

Según pudo conocer Télam, la ceremonia contará con la presencia de importantes autoridades como la vicepresidenta Victoria Villarruel, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Waldo Wolff, y la jueza Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal. Sus familiares también fueron convocados. Desde sus dos hijas Iara y Kala; hasta su hermana y su madre, Sandra Nisman y Sara Garfunkel.

El fiscal Alberto Nisman (Foto: EFE)

En este contexto, la AMIA mencionó que “la muerte de Alberto Nisman, que conmocionó profundamente a toda la sociedad, está siendo investigada como un homicidio por la Justicia argentina, y se encuentra directamente vinculada con el rol y con la labor que llevó adelante desde la mencionada unidad fiscal, tal como lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Recordando a aquel trágico día, ocurrió en el año 2015. Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento del barrio Puerto Madero poco antes de informar al Congreso sobre su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios por el presunto encubrimiento de iraníes acusados por la voladura de la AMIA.

La investigación por la muerte de Nisman

Nueve años pasaron de la muerte del fiscal. Los principales acusados en la causa son Diego Lagomarsino, imputado como partícipe necesario del homicidio por haber prestado su arma al titular de la UFI AMIA, y los cuatro custodios de Nisman que estuvieron con él ese sábado 17 de enero y el domingo 18 de enero de 2015, según la investigación que dirige el fiscal Eduardo Taiano, a quien el juez Julián Ercolini le delegó la instrucción. El cadáver de Nisman fue encontrado en la noche de ese domingo, después de más de doce horas en donde el fiscal que había hecho la denuncia más importante del país no había dado, literalmente, señales de vida. Los diarios habían quedado tendidos frente a la puerta a primera hora. No contestaba los mensajes.

Fue la madre de Nisman, Sara Garfunkel, a quien fueron a buscar especialmente, la que llegó a última hora de ese domingo a Le Parc, después de no poder abrir la puerta del departamento, y que dio aviso a emergencias. “Yo vine acá y está muerto. Está lleno de sangre el baño. Está tirado en el piso”, dijo.

Según el peritaje que hizo Gendarmería, su muerte se produjo a las 2:46 del domingo 18 de enero de 2015. La Justicia no lo dio por cierto, pero estableció que sucedió entre la noche del sábado y la primera mañana del domingo. La escena del crimen se transformó en un desfile de testigos y funcionarios. Por esas irregularidades, hay otra causa en donde se acusó por encubrimiento a la ex fiscal Viviana Fein, al juez Manuel De Campos, al ex secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni y al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Di Santo, entre otros.

La causa principal sigue sin encontrar a los asesinos. Pero desde hace tiempo las respuestas se buscan en el mundo de la inteligencia: está claro que el objetivo es avanzar en la investigación por la muerte, pero hay un un escenario antes y después de ese final que necesita explicarse para poder responder a los interrogantes.