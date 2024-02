El desafío de volver a Londres como enviado especial para cubrir los funerales de la Reina Isabel II

[El podcast “Medio siglo de periodismo” puede escucharse clickeando acá]

Alberto Amato escribe como pocos. Fue por ello que, en 2022, Infobae lo envió a Londres para que contara, con su estilo preciso y bello, los funerales de la Reina Isabel II, quien había muerto el 8 de septiembre a los 96 años y tras 70 de reinado.

El 13 de septiembre de 2022 Amato publicó una nota en Infobae que comenzaba así: “Londres todavía huele a flores. Tal vez con el olor intenso de las flores amarillas que sostenía la mujer que murmuró ´Ya está en casa´, como si su majestad Isabel II estuviese viva, cuando el ataúd que la traía de Escocia entró al Palacio de Buckingham en la tarde noche de este martes 13, hacia el fin de un verano que se resiste a partir, acechado por el otoño. Lo del olor a flores es curioso, porque las ciudades huelen según sean sus rincones. Londres también: en el puerto huele a corsario, en la Torre, a verdugo, en el Covent Garden huele a música, en el Museo de la Guerra, donde Churchill durmió algunas noches inquietas, huele a gloria, en Bond Street huele a moda y a dinero, aunque menos que en la City. Pero todos esos efluvios tácitos quedaron sepultados por los cientos y cientos de miles de flores con los que en todos estos días los londinenses desbordaron las entradas al Palacio de Buckingham. Ahora, todas esas flores fueron esparcidas alrededor de los añosos árboles que bordean el Green Park, con sus notas adjuntas, sus mensajes conmovidos, los dibujos escolares, los muñecos de peluche y las cartas misteriosas que colocaron sus a menudo anónimos dueños. Esta tarde eran una atracción turística más: la gente imitaba a la realeza y se agachaba para leer esos textos y derramar acaso también una lágrima”.

En el último episodio del podcast “Medio siglo de periodismo”, Amato cuenta cómo fue haber vuelto a ser, después de los 70 años de edad, “enviado especial” de un medio de comunicación para cubrir un hecho lejos de Argentina. Algo que hizo muchísimas veces en sus cincuenta años como periodista. En distintos episodios del podcast, Amato recordó coberturas hechas el siglo pasado en Italia, Suiza, Guyana e Irán, por ejemplo.

Alberto Amato en su primer reportaje. Fue a Julián Centeya en 1974 y se publicó en la revista Antena

Amato -que tiene 74 años- recuerda así lo ocurrido en 2022: “Cuando me dijeron que debía viajar a Londres, en principio lo rechacé. Pensé que debía viajar alguien más joven. Cuando insistieron me sorprendí y lo tomé como un revival. Sentí que en el otoño de mi vida el periodismo otra vez volvía a darme la oportunidad de tener 20, 25, 30 años y no la iba a dejar pasar. Entonces me monté en un avión y llegué a Londres, donde yo había estado por primera vez en 1978, al año siguiente de que la Reina cumpliera 25 años de reinado…”.

En este episodio del podcast, Amato explica cómo es su método para recoger información para después escribir. “Caminar, despertar los sentidos, mirar, leer, tomar nota y hablar con la gente”, recomienda.

El día en que llegó a Londres caminó 23 kilómetros por una ciudad que, según dice, era distinta y que, según escuchó, en algunos sectores sonaba con un silencio particular: “Londres es una ciudad ruidosa. Había ruido en otras partes. En la zona comercial, en Bond Street y demás, había ruido, pero en la zona donde rozaba los actos que hacía, había un hondo y conmovedor silencio. Y un intenso olor a flores”. Todo aquello que Amato vio se consignó en las notas.

Pero faltaba algo: había que hablar con la gente que hacía horas de fila para tratar de llegar a ver el féretro de la Reina. Y como indica la buena práctica periodística, así se hizo. Al repasar su paso por Londres en 2022, Amato desliza otro consejo para periodistas: “Cuando vos no podés contar, lo ideal es lograr que alguien cuente por vos y en este caso había que hablar con la gente que dormía en la calle para ver pasar al día siguiente el ataúd con la Reina”.

Con el relato de la última vez que Amato fue “enviado especial” para ponerle bellas palabras a un suceso, concluye la temporada del podcast “Medio siglo de periodismo”. En los doce episodios Amato contó peripecias de la profesión y dio consejos para aquellos que quieran dedicarse al periodismo, un trabajo que abrazó en el lejano 1974 y que ejerció ininterrumpidamente desde entonces.

Alberto Amato, libreta en mano, entrevista a Len Sheppard en las calles de Londres durante los funerales de la Reina Isabel II (Foto: Sergio Schuchinsky)

En el último minuto del último episodio del podcast Amato concluyó: “Quiero decir que lo que yo he contado en estas conversaciones, -que son hazañas periodísticas o notas periodísticas y premios y demás- es el cotillón de la información. Todos nosotros, tenemos diez, 12, 15, 20 historias para contar que suman un año en conjunto. Un año de los 50 han sido estos recuerdos. Los otros 49 o más son años de picapedrero, trabajando al sol de verano. Son años de pelear con la fuente de información, buscar una fuente de información, chequear un dato, que te abran una puerta, que te reciba fulano, que te cuenten lo que no te quieren contar. Los otros 49 años han sido remar en el medio del lodo, han sido embarrarse. Eso también es el espíritu de esta profesión. Y eso es lo que también la hace maravillosa”.

Palabras de un periodista con medio siglo de experiencia.