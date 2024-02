Según el Servicio Meteorológico hay cinco provincias bajo alertas amarillas por tormentas fuertes

El SMN emitió las alertas amarillas por tormentas para hoy lunes para las provincias de Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones y Tierra del Fuego (Télam)

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este domingo por la tarde en su reporte alertas amarillas por tormentas fuertes para hoy, en cinco provincias: Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones y Tierra del Fuego.

Según el organismo, las alertas abarcan el centro-oeste de Salta, norte de Jujuy, noroeste de Corrientes y la totalidad de Misiones y de Tierra del Fuego.

Asimismo, señala que estas áreas del territorio nacional serán afectadas por tormentas “algunas localmente fuertes o severas”, que serán acompañadas “por importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo” entre “intensas ráfagas y abundantes caídas de agua, en cortos períodos”.

Además, agregó el SMN que se prevén valores de precipitación acumulada entre los 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, de acuerdo a la evolución en cada una de las regiones.

Cabe destacar que el nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Y sobre ello, el SMN recomienda al respecto “permanecer en construcciones cerradas” como viviendas particulares, escuelas o edificios, “mantenerse alejado de los artefactos eléctricos” y evitar el uso de teléfonos con cables, y si hay riesgo de que el agua ingrese en una casa, “cortar el suministro eléctrico”.

Advierte que en caso de viajes, se indica “mantenerse en el interior del vehículo y evitar circular por calles inundadas, o afectadas por las inclemencias”.

Y a su vez, el organismo meteorológico recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar la basura en ese lapso y retirar los objetos que impidan que el agua escurra. También sugiere quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas, mantenerse informado por las autoridades y tener siempre lista una mochila o material de emergencias, con linterna, radio, documentos y teléfono y recomienda no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Sobre la alerta amarilla en particular, el SMN recomienda además no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Señala también que para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar la permanencia en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo e informase por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, el SMN prevé para esta semana que comienza lluvias y tormentas para las primeras horas de hoy aunque luego el clima mejorará y con cielo parcialmente nublado, la máxima prevista es de 29° y la mínima de 21 grados.

El martes bajo un cielo de algo a mayormente nublado, la máxima alcanzará los 30° y la mínima 21 grados. Algo similar está previsto para el miércoles, aunque con aumento en las temperaturas máximas que alcanzarán los 32° con 24 grados de mínima con cielo parcialmente nublado.

Ya el jueves acompañado de un cielo mayormente nublado, el calor continuará afectando a los porteños. La máxima se mantendrá en los 32° y la mínima en 23 grados.

Algo de alivio se espera para el viernes. Con el cielo mayormente nublado la máxima rondará los 28° y la mínima los 24 grados.

El sábado en el comienzo del fin de semana las temperaturas serán algo más agradables pero el cielo permanecerá aún mayormente nublado a lo largo de toda la jornada. La máxima esperable es de 25° y la mínima de 17.

Y para el domingo, se mantendrá la baja en las temperaturas. Con cielo mayormente nublado, las marcas térmicas oscilarán entre los 24° de máxima y los 19 grados de mínima.