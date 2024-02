Explosión en Caballito: Edesur informó que los usuarios afectados por el colapso de la estación subeléctrica recuperaron el servicio

Operarios trabajando ayer en la zona de Caballito (Nicolás Stulberg)

La empresa Edesur emitió un comunicado este martes en el que informa que los usuarios que se vieron afectados por el estallido de la estación subeléctrica ubicada en el barrio porteño de Caballito, recuperaron el servicio. No obstante, aclaró que el servicio va a operar de manera inestable, mientras se realizan tareas de reparación de las instalaciones que colapsaron el sábado.

“Hoy nos fue entregado el edificio de la SE Caballito. Hoy se van a realizar tareas de apuntalamiento y hacer una evaluación de seguridad. Mañana empiezan a romper el techo de la subestación para poder empezar a trabajar de manera segura en la reconstrucción”, indicaron desde la concesionaria del servicio eléctrico en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires.

“A las 17 hs todos los clientes afectados por la contingencia del ultimo sábado recuperaron el suministro”, se encargaron de remarcar.

La situación en el AMBA

El servicio va a operar de manera inestable ya que dio suministro a los clientes afectados por el incendio gracias a la distribución de carga con otras subestaciones y la colocación de equipos electrógenos. Por eso pedimos un uso responsable de la energía tanto en Caballito como barrios aledaños.

Alrededor de diez mil usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúan sin luz pese a que bajó considerablemente la temperatura luego de las tormentas de este lunes. De la totalidad de familias afectadas, 3.240 pertenecen a Edenor y 6.316 a Edesur, principalmente del barrio porteño de Caballito, donde un incendio en una subestación eléctrica de esa empresa, el sábado por la tarde, había dejado sin luz a 70 mil viviendas.

En las primeras horas de este martes, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) informó que además de Caballito están afectados los barrios de Flores, Parque Chacabuco, Almagro, Boedo, Constitución, Monserrat, San Cristobal, Versalles y Villa del Parque en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, los cortes de energía persisten en el barrio porteño de Balvanera, donde la falta de luz lleva ya cinco días. Debido a esta situación, los vecinos también denuncian un faltante de agua y la pérdida de alimentos debido a la falta de refrigeración en sus heladeras.

En tanto, en Provincia, la zona más afectada es Florencio Varela, pero también se registran interrupciones del servicio de energía eléctrica en Berazategui, Avellaneda, Ezeiza, Lanús, Presidente Perón y Quilmes.

Respecto a Edenor, la mayor parte de cortes se registra en Tigre. A su vez había usuarios sin luz en Pilar, Escobar, La Matanza, Morón, General Rodríguez y General Las Heras. En CABA, la falta de luz de la mencionada empresa se da, principalmente, en Palermo.

En la ciudad de La Plata, donde la prestadora del servicio de energía eléctrica es Edelap, cientos de usuarios estuvieron sin luz a lo largo de la jornada de ayer, sin recibir respuesta de parte de la compañía.

Vecinos reclamaron por la falta de suministro de energía eléctrica

Corte y cacerolazo en Caballito

Más allá de las tareas que está realizando Edesur en Caballito para reestablecer el servicio, vecinos damnificados cortaron este lunes la avenida Directorio en su intersección con la calle Viel para hacer visible su reclamo ya que hay muchas familias con niños, ancianos y electrodependientes que estaban sin luz hace dos días.

“Hace 48 horas que estamos sin luz y sin agua y no tenemos respuestas”, señaló Verónica, una vecina afectada a IP Noticias. En diálogo con Infobae, otro damnificado contó que hay edificios en los que dieron “luz a medias”. En ese contexto, explicó, “algunos departamentos tienen luz y otros no”.

Resguardados con paraguas por la lluvia y golpeando cacerolas, la gente protestó en la senda peatonal cuando cortaba el semáforo para no obstruir el tránsito.

“Vinieron camiones de Edenor y se conectaron a una cámara pero no tienen los planes de Edesur. Hace 4 horas que estamos acá debajo de la lluvia. Pedimos que venga alguien de Edesur con los planos porque si no la gente de Edenor no puede tocar la cámara”, explicó la mujer. “Ese generador que está ahí funciona al 7% y no da luz a nadie”, se indignó.

Desde la empresa informaron que, en las últimas horas, se dio inicio a un “operativo especial” que consiste en la instalación de equipos electrógenos de gran porte, atención de electrodependientes junto a Defensa Civil y el montaje de una carpa para repartir agua a los vecinos de la zona.

Protesta en Caballito por falta de luz

Incendio y apagón en Caballito

Un feroz incendio registrado el sábado por la tarde en el barrio porteño de Caballito, donde se prendió fuego una subestación eléctrica ubicada sobre la avenida José María Moreno entre Formosa y Juan Bautista Alberdi, dejó sin luz a unos 70 mil usuarios. Si bien el siniestro fue controlado luego de más de tres horas de trabajo de los Bomberos de la Ciudad, este lunes más de 3500 viviendas permanecieron sin suministro.

Edesur señaló que el incidente ocurrió cuando una cuadrilla de mantenimiento realizaba trabajos en el lugar. “Se trataba de una actividad programada de filtración de aceite en uno de los trasformadores principales, trabajo para el cual se usa una máquina de tratamiento específica para esa tarea”, precisó. Y dijo que “el incendio se habría originado en dicha máquina de filtración, afectando después el resto de las instalaciones”.

La empresa sigue trabajando en la zona en conjunto con Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Energía.