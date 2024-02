Fin de semana largo en CABA: cómo funcionarán los servicios públicos durante el Carnaval

El subte y el Premetro funcionarán según el horario de feriados (Télam)

Con motivo de la celebración del Carnaval 2024 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Gobierno porteño publicó el cronograma de cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes y martes del fin de semana largo. No obstante, remarcaron que la recolección de residuos domiciliarios será el único servicio que no se verá afectado y funcionará con normalidad.

En el caso de la atención médica pública, las guardias en los hospitales, las unidades fabriles de urgencia y el SAME se encontrarán activas para asistir emergencias. De la misma manera, la Policía y Bomberos de la Ciudad, la línea de emergencias 911, Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y la línea 103 estarán disponibles las 24 horas.

El subte y el Premetro respetarán los horarios del feriado, por lo que arrancarán a circular entre las 8 y 22 horas a partir del sábado. Cabe recordar que la línea D se encuentra fuera de servicio por modernización en el sistema de señalización, mientras que cada recorrido se adaptará a la planificación.

De acuerdo a la información publicada por Télam, el sistema de estacionamiento se verá modificado, debido a que se podrá estacionar en las avenidas y calles que suelen estar prohibidas durante los días hábiles de 7 a 21 horas. Para evitar las confusiones, el Gobierno porteño informó que los lugares afectados por las excepciones al estacionamiento estarán señalizadas con la cartelería correspondiente, en donde se enunciará si la zona está habilitada o prohibida para el uso de los vehículos.

Las guardias de los hospitales públicos estarán en funcionamiento (Télam)

En este sentido, pidieron no confundirlas con las arterias en las que no se puede frenar durante las 24 horas y recordaron que el estacionamiento medido no se cobrará. Asimismo, remarcaron que las arterias que estén combinadas con el Metrobus, ciclovías o calles de convivencia también seguirán siendo espacios prohibidos.

Por otro lado, señalaron que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y la Dirección General de Rentas permanecerán cerradas. Lo mismo ocurrirá con las sedes comunales y el Registro Civil, con la excepción de que en el último funcionará la guardia de defunciones de 8 a 12.30 horas este lunes y martes.

En cuanto al servicio funerario, las inhumaciones se realizarán en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos en el Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se podrán realizar entre las 7:30 y horas, aunque el plazo para recepcionar los trámites será hasta las 13 horas, ya que la última cremación del día estará pactada a las 13:30 horas.

El servicio de recolección de residuos no será interrumpido (Télam)

En línea con los trámites civiles, la sede Roca del Registro de Licencias para conducir permanecerá cerrada, pero la pista de aprendizaje se mantendrá abierta de 8 a 17 horas para quienes deseen practicar. Sin embargo, se necesitará sacar un turno con anticipación, el cual podrá ser obtenido desde el sitio web oficial del Gobierno (https://www.buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/practicas-de-manejo).

Respecto a los espacios de recreación al aire libre, comunicaron que el Jardín Botánico Carlos Thays abrirá de 9:30 a 18 horas; el Ecoparque de 11 a 18 horas; la Reserva Ecológica Costanera Sur de 8 a 18 horas; y la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte de 10 a 18 horas. Además, los museos abrirán sus puertas a partir de las 11 de la mañana hasta las 20 horas, mientras que la Casa de la Lectura y Parque de la Estación serán las únicas bibliotecas públicas que abrirán de 10 a 20 horas.

Por último, el Gobierno porteño aclaró que el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural San Martín y la Usina del Arte permanecerán cerrados. En contraposición, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta y el Teatro Colón continuarán con su esquema normalmente.