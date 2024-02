Se conoció la imagen oficial de Mama Antula, la primera santa argentina, en la Basílica de San Pedro

La imagen de Mama Antula junto al altar mayor de la Basílica de San Pedro en Roma

(Enviadas especiales al Vaticano) El papa Francisco encabezará la ceremonia de canonización de la beata argentina María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mama Antula, el próximo domingo 11 de febrero a las 9 de Roma (4 de la mañana en Argentina).

En las últimas horas, el Vaticano descubrió por primera vez la imagen oficial de la primera santa argentina junto al altar mayor de la Basílica de San Pedro en Roma, donde se celebrará la Santa Misa en la que será canonizada. Allí quedará el cuadro con su rostro, cuando sea proclamada Santa, y, además, se escribirá su nombre en el libro de los Santos y Santas de la Iglesia Católica.

La canonización de Mama Antula por parte del Papa Francisco será la primera ceremonia de este estilo que se celebre en el interior de la Basílica de San Pedro, ya que la tradición marca que se realice en la Plaza San Pedro. Asimismo, compartirá con la Madre Teresa de Calcuta el hecho de ser los únicos santos en estar elevados a los altares en soledad.

El papa Francisco es fiel devoto de Antula. En sus años de arzobispo de la Ciudad solía nombrarla y tener presentes sus enseñanzas en las homilías y desde que asumió la titularidad de la Iglesia Católica pregonó para declararla beata, lo que sucedió el 27 de agosto de 2016, en Santiago del Estero.

La imagen oficial de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mama Antula

El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, se encuentra en Roma para participar de la celebración, y desde la sala Stampa Vaticana, compartió sus impresiones sobre el hecho histórico para los argentinos. “En el contexto del Sínodo de la Sinodalidad es, por un lado, el protagonismo de la mujer laica, porque Mama Antula no era una monja, una religiosa, era laica. Lo que pasa es que por la ropa o las imágenes que tenemos, podemos confundirnos. Esto nos habla del protagonismo de los laicos, del protagonismo de la mujer, de la audacia y creatividad apostólica que tuvo en momentos difíciles de la Argentina, porque la Argentina vive en una eterna crisis”, aseguró el religioso.

“Y al mismo tiempo, nos está animando a nosotros a vivir esas notas de santidad en el mundo de hoy. Lo interesante es no quedarnos en la cuestión histórica del pasado, sino vivirlo en el hoy. Y eso me parece fundamental y es el mensaje que nos deja el Papa Francisco”, agregó.

Por su parte, García Cuerva destacó la confirmación de la presencia del presidente de la Argentina, Javier Milei, para el próximo sábado. “Se valora la presencia del presidente de la Nación. Tenemos que mirar esto con ojos institucionales, hoy el presidente es el señor Javier Milei, y, por lo tanto, su presencia, como los otros representantes del gobierno nacional, es importante. Porque es hecho importante para la Argentina y para todos”, dijo, y destacó: “La presencia institucional del presidente, es valiosa”.

El reconocimiento de la Iglesia a Mama Antula

Gerardo Di Fazio, vicepostulador de Causas de canonización del Vaticano, contó su historia sobre la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mama Antula. “Formé parte de este muy pequeño núcleo de entusiastas que veían en la figura de María Antonia una gran santa, la cual debería ser reconocida por la Iglesia y ser incorporado su nombre al canon de los santos. En aquellos primeros tiempos, nadie nos daba esperanza para que causa de canonización prospere”, sostuvo.

Además, reveló: “La figura de la próxima Santa era conocida solo por unos pocos historiadores eclesiásticos y nada más. Y así, junto a la Madre Hilda Rosa Ledesma, compaginamos una hojita llamada: ‘compañera del camino’, esta se distribuía una vez al mes por las iglesias cercanas de la santa casa”.

María Antonia Paz y Figueroa, Mama Antula, nació en 1730 en Santiago del Estero.

“Poder contemplar hoy que aquella semilla que despertamos de un letargo de más de un siglo, se ha trasformado en un bosque inmenso, no hace otra cosa que darnos cuenta de que fue el mismo Señor que, tomando nuestra fragilidad, nos llevó a luchar con gran audacia y denuedo para rescatar la olvidada figura de la futura santa. Obra de Dios, sin duda”, añadió Di Fazio.

Y concluyó: “María Antonia ha significado y significa para mí, que conozco muy fielmente su historia, casi como si ella me la hubiese contado, que cuando creemos fehacientemente en algo, con la ayuda de Dios, lo podemos llevar a cabo y no hay obstáculos que no puedan ser vencidos”.