Murió otro adolescente ahogado en un canal de Mendoza y crece el número de víctimas de la temporada

El menor se bañaba junto a sus amigos cuando fue arrastrado por la corriente (Facebook)

Un adolescente de 17 años murió ahogado en el canal Cacique Guaymallén, ubicado en el departamento de Las Heras, en Mendoza, luego de que fuera arrastrado por la corriente cuando nadaba junto a un grupo de amigos. Mientras que las autoridades continúan con la búsqueda de otros dos jóvenes desaparecidos el domingo, el caso se convirtió en la cuarta muerte por ahogamiento en la zona.

El hecho sucedió en un sector conocido como “La Cascada”, el cual se sitúa en el límite entre Guaymallén y Las Heras, cerca de las 19:30 horas, cuando los efectivos policiales y el personal de bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Guaymallén fueron alertados por medio de la línea de emergencia del 911 sobre dos adolescentes que habían sido arrastrados por la corriente.

Los jóvenes eran parte de un grupo de amigos que había concurrido a la zona para bañarse. Mientras que uno de ellos pudo ser rescatado a tiempo, la víctima fue encontrada cerca del barrio Ujemvi, perteneciente al distrito El Zapallar, es decir, a unos 250 metros del lugar en el que se había bañado.

De acuerdo a la información obtenida por el diario El Sol, el adolescente fue retirado del canal por los rescatistas, quienes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al notar que no contaba con signos vitales. No obstante, los esfuerzos de los uniformados no fueron suficientes, debido a que lo declararon muerto minutos más tarde.

Las autoridades aún continúan con la búsqueda de otros dos jóvenes desaparecidos desde el domingo (Télam)

En paralelo, las autoridades continúan con la búsqueda de otros dos jóvenes que desaparecieron el domingo pasado cuando se bañaban en las aguas del Río Mendoza. Según los datos proporcionados por Télam, el personal a cargo del operativo confirmó que no los buscan con vida, por lo que están enfocados en encontrar sus cuerpos en alguno de los tramos del cuerpo de agua.

Una de las víctimas fue descrita como un joven de 19 años que se había tirado al río a la altura del Carril Chimbas, en Finca Caballero, de la localidad de Tres Porteñas, perteneciente al departamento de San Martín. Hasta el momento, la Policía recabó el testimonio del cuñado del adolescente desaparecido, quien apuntó que “fue perdido de vista producto de la crecida del río”.

Por otro lado, la segunda persona buscada se trata de un adolescente de 16 años que también se había zambullido en el Río Mendoza durante la tarde del domingo, con la diferencia de que éste fue visto por última vez a la altura de la ruta 82, en la jurisdicción de la localidad de Luján de Cuyo. En este caso, el menor de edad, identificado como R.C, se encontraba con un grupo de amigos, quienes denunciaron su desaparición al 911 después de que fuera arrastrado por la corriente cerca de las 18:00 horas.

La primera víctima se trató de un joven de 20 años que trabajaba en una empresa de excursiones en rafting

De esta manera, se activó un operativo de búsqueda en el que participó la Policía local, los Bomberos del Cuartel Central y los Voluntarios, y un helicóptero Halcón que comenzó a sobrevolar la zona por la tarde. Sin embargo, las tareas se frenaron con la caída de la noche, debido a la falta de luz en la zona y, si bien se extendieron hasta el martes, todavía no hay resultados positivos.

Anteriormente, la primera muerte por ahogamiento en la provincia fue reportada el jueves pasado en el tramo del Río Mendoza ubicado en la localidad de Cacheuta, en Luján de Cuyo. La víctima se trataba de un joven de 20 años llamado Nicolás Ciro Cottier Aguirre que trabajaba como instructor de una empresa de excursiones de rafting, quien practicaba una bajada de rutina en la zona, cuando el gomón en el que se trasladaba se dio vuelta.

Los investigadores se centraron en averiguar en qué circunstancias ocurrió el hecho, debido a que Cottier Aguirre era una persona experimentada en el recorrido y ya había finalizado su horario laboral cuando sucedió el incidente. Por el momento, la principal hipótesis planteó la posibilidad de que una crecida del río -que fue alertada previamente- hubiera facilitado que el gomón se diera vuelta y la víctima fuera arrastrada por la fuerza de la corriente.