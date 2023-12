El Gobierno porteño entregará subsidios a los vecinos afectados por el temporal: los montos y hasta cuándo se puede solicitar el beneficio

El Gobierno porteño entregará subsidios a vecinos afectados por el temporal.

Frente a las graves consecuencias materiales que sufrió la ciudad de Buenos Aires a raíz del temporal del pasado domingo, el Gobierno porteño estableció este miércoles, a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), la entrega de un subsidio para ayudar a los vecinos afectados por la “catástrofe meteorológica extraordinaria”.

La medida fue difundida ayer en el Boletín Oficial y se implementará mediante el “Régimen Especial de Subsidios” para “atender y paliar los daños ocasionados por los fuertes vientos que hayan sufrido tanto bienes inmuebles como automotores radicados en la Ciudad”.

De acuerdo al comunicado emitido por la Jefatura de Gabinete porteña, la ayuda contempla la entrega de una suma fija de dinero, que será fijada por la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano tras un análisis de la “magnitud del perjuicio por el temporal” - el cual deberá superar “un procedimiento de verificación” previo- y “la vulnerabilidad económica del solicitante”.

Sólo en la ciudad de Buenos Aires se cayeron unos 670 árboles a raíz del temporal. (Adrián Escándar)

Los montos serán de hasta $2.500.000 para daños de bienes inmuebles y $1.500.000 para automotores, según adelantaron desde la administración de Jorge Macri.

“Un mismo damnificado podrá recibir subsidios acumulados por perjuicios acreditados en un inmueble y un automotor”, indicaron las fuentes porteñas, en tanto que señalaron que “en ningún caso se otorgará el beneficio a distintas personas respecto a un mismo bien”.

El subsidio, que será otorgado “extraordinariamente y por única vez”, podrá solicitarse hasta el 18 de enero y la autoridad de aplicación iniciará el procedimiento de verificación del daño en un plazo de 15 días hábiles después de presentada la solicitud.

“Para acceder al subsidio, no será necesario acreditar la inexistencia de deuda del Impuesto Inmobiliario ni en concepto de infracciones para los automóviles, u otros tributos establecidos por la normativa vigente”, remarcaron.

“En el caso de Núcleos Habitacionales Transitorios o barrios vulnerables, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), en conjunto con la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, determinará los mecanismos específicos de acompañamiento económico para asistir a las vecinas y los vecinos damnificados”, aclararon.

Una postal de uno de los ingresos a los Lagos de Palermo. (Adrián Escándar)

Respecto a la financiación el subsidio, desde el Gobierno porteño detallaron que “se destinará hasta un monto equivalente al 2,5% de la recaudación anual en concepto de Impuesto Inmobiliario”.

Al mismo tiempo, el Banco Ciudad ofrecerá una línea de crédito a tasa subsidiada para asistir a las personas damnificadas por el temporal, consorcios de propiedad horizontal y establecimientos comerciales damnificados.

En este caso, los préstamos estarán destinados a financiar, total o parcialmente, la reparación de inmuebles afectados, así como el arreglo o compra de automotores que hayan quedado inutilizados.

Algunos automóviles terminaron destrozados por la caída de árboles. (Adrián Escándar)

Como consecuencia de la feroz tormenta, marcada por las fuertes ráfagas de viento, se cayeron unos 670 árboles situados en distintos barrios porteños y, hasta este miércoles, ya se había concretado la remoción de alrededor de 142.000 kilos de restos de ramas y troncos. Ante este panorama, la poda de árboles en CABA quedó bajo la lupa.

El ingeniero Carlos Roberto Anaya, presidente de la Asociación Civil de Arboricultura, habló sobre esta problemática con Infobae y explicó que con “vientos de más de 60 km/h no hay estructura física que aguante, todo se puede romper”. No obstante, también se refirió a los trabajos de mantenimiento por parte del GCBA y advirtió que es “crítico de cómo se vienen podando los árboles y que existe cierta mala praxis”.

“Son cortadores de árboles, no podadores, la poda es un diálogo entre el podador y el árbol, no es cortar por cortar, no todos los árboles necesitan ser podados, porque sino sucede que el porcentaje de muerte de especies es altísimo, como ocurrió”, sentenció el experto en relación a las cuadrillas que prestan servicio en CABA.

Condiciones para solicitar el subsidio: