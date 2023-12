Pasó en la TV: la opinión del Papa Francisco sobre Milei y la victoria de Rosario Central ante Platense

Resumen De La Tv Del 16 De Diciembre

A casi una semana de la asunción presidencial de Javier Milei, el Papa Francisco rompió el silencio sobre la imagen que conserva del referente liberal que aseguró que era “el representante del maligno en la Tierra” durante su campaña electoral. Ante las suposiciones de que el Sumo Pontífice cancelaría su primera visita al país desde que fue elegido por los cardenales católicos, el líder religioso descartó tener algún tipo de resentimiento contra el mandatario.

“En campaña electoral se dicen cosas en broma, digo entre comillas, se dicen seriamente pero son por cosas provisorias, cosas que se usan para crear un poco de atención, pero que después caen solas”, aseguró el jefe religioso en una entrevista para el canal N+.

Luego de que el presidente electo le pidiera disculpas al líder católico por sus declaraciones, el Papa Francisco fue consultado sobre cómo es la relación que mantiene con el impulsor del liberalismo en la Argentina. “Yo le hago fe siempre a los políticos. Le hago fe... porque creo que la política, no lo dije yo, lo dijo un papa anterior, es la forma más elevada de la caridad, el amor al pueblo, el amor político”, expresó al confirmar que había tenido una conversación telefónica con el fundador de La Libertad Avanza (LLA).

En otro orden de las cosas, la agenda deportiva tuvo como protagonista a la final de la Copa de la Liga entre Rosario Central y Platense. El encuentro se celebró en el Estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero, en donde el canalla se quedó con el título gracias al gol convertido por Maximiliano Lovera en el minuto 40 del primer tiempo.

Rosario Central venció 1 a 0 a Platense (Foto Baires)

Sin embargo, la jornada estuvo lejos de empezar pintada de festejos por parte de los hinchas de Central, debido a los incidentes que ocurrieron durante la entrada al recinto deportivo. De esta manera, se desató un cruce entre la Policía y los fanáticos que denunciaron los malos tratos por parte del personal.

“Un desastre total la organización. No se puede entrar, te tratan mal, un desastre la policía, mal el ingreso”, enumeró una seguidora rosarina en un diálogo con un móvil de TyC Sports, para después agregar: “Se sabía que la cantidad de gente de Central que veníamos era impresionante y, así y todo (sic), abrieron las puertas tarde”. Asimismo, la hinchada apuntó contra el Chiqui Tapia al reclamar que si la final hubiera sido disputada por River Plate, el evento se hubiera realizado de otra manera.

Otro de los incidentes que se transformaron en el tema del día se trató de la pelea y posterior detención del cantante Emanuel Noir, de la banda de cumbia llamada Ke Personajes. El hecho sucedió en las primeras horas de la mañana, específicamente a las 7:50, cuando un equipo del personal de la Comisaría Vecinal 2A se movilizó de manera urgente hacia la dirección Junín al 1700, en el barrio porteño de Recoleta, tras haber sido alertados sobre el altercado entre el músico y otro hombre.

El cantante de Ke Personajes protagonizó una pelea en la calle

El pleito inició cuando dos hombres que se encontraban en el lugar reconocieron al músico, quien estaba acompañado por un amigo. Estos individuos empezaron a tomar fotografías y a grabar videos del artista, lo que provocó una reacción por parte de Noir y su acompañante.

Horas más tarde, Noir aclaró en sus redes sociales que, aparentemente, los dos señalados le habrían faltado el respeto a su pareja, Sophia Ramos. “Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”, apuntó el artista que ya recuperó la libertad luego de que se abriera una causa por lesiones entre ambas partes.