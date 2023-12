Pasó en la TV: nuevas medidas económicas, llanto en la casa de Gran Hermano y dos nuevos participantes

El ministro de Economía Luis Caputo anunció cuáles serán las primeras medidas del plan económico del gobierno de Javier Milei, mientras la casa de Gran Hermano recibió a los dos últimos participantes y se desató la angustia por primera vez.

Tras cuatro días de la asunción presidencial, el nuevo ministro de Economía Luis Caputo anunció cuáles serán las primeras medidas del plan económico del gobierno libertario, que incluyen decisiones de tipo fiscal, monetario y cambiario para afrontar la crisis económica y financiera.

Entre las principales decisiones explicadas se destacan: la no renovación de contratos estatales que tengan menos de un año de vigencia; la reducción de los ministerios de 18 a 9 y de las secretarias de 106 a 54; la reduccion al minimo de las transferencias discrecionales a provincias, entre otras.

La que más revuelo generó en los medios y las redes sociales fue la rotunda suspensión de la pauta publicitaria del gobierno nacional, por al menos, un año. Lo que fue anunciado de forma publica por el vocero de Javier Milei, Manuel Adorni, en una conferencia de presa transmitida por LN+.

“En 2023 se gastaron $34.000 millones en pauta entre Presidencia y los ministerios. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno”, habría detallado el ministro de economía desde su despacho.

Explicó además que el objetivo principal del gobierno es “evitar una catástrofe”. “Vamos directo a una hiperfilación. Podemos llegar a niveles de 15.000% anual. Hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60 mil pesos en el lapso de un año”, comunicó Caputo.

Luis Caputo anunció las primeras medidas económicas EFE/David Fernández

En tanto al presidente electo, ayer participó de su primer acto público desde que asumió al frente de la Casa Rosada luego de asistir al evento por Janucá organizado por la comunidad Jabad Argentina, en el que hizo un paralelismo entre lo que tuvo que pasar el pueblo judío y lo que le ocurre al país en la actualidad.

“La principal lección es que la luz se impone sobre la oscuridad y sabemos que las fuerzas del cielo van a apoyar a la Argentina y sobre todo a Israel en este momento”, aseguró quien estaba acompañado de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El día de ayer también trascendió que quien intentó agredir al libertario en el acto de asunción presidencial quedó detenido.

Gastón Mercanzini, acusado de lanzar un botella a Milei fue esposado por personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA y de la Policía de la Ciudad.

Lo extraño es que desde A24 informaron que el “hombre no estaba escondido, sino incitando a los medios a que le hagan notas”. De esta forma se lo vio en donde transcurrió el arresto. Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, se realizó en la puerta de los estudios de Crónica TV en San Telmo.

Mientras tanto la Casa Rosada se esta acondicionando para el nuevo labor presidencial. En este contexto, Canal Trece ingresó con un móvil para ver el labor de quienes trabajan allí. De esta forma el conserje hizo un tour.

“¿Quería saber si eso es para cazar ratas?”, le consultaron, a lo que el irónicamente respondió, “así es señor, pero la ratas ya se fueron”, dijo entre risas.

Milei en la celebración de Janucá REUTERS/Tomas Cuesta

Otra casa que estuvo picante fue la de Gran Hermano que recibió dos nuevos participantes: Sabrina Cortéz y Bautista Mascia. “Tenemos dos valijas y ya ingresan los dos últimos jugadores de la casa. Adentro no saben absolutamente nada. En un momento se va a abrir la puerta y va a entrar ella”, dijo el conductor de GH (Telefe-Tronk) anticipando la reacción de sorpresa que tendrían los demás hermanitos que corrieron de felicidad.

No obstante no todo es alegría en la casa. Con tan solo dos días de convivencia Carla, alias Chula, se abrió con sus hermanitos y rompió en llanto: “Es que pensé que iba a ser más fácil, y no es nada fácil. Me hice la canchera que me comía el mundo... y las galletitas es lo único que me como”, dijo angustiada.

Desde afuera el análisis opinó que fue puro show: “Para mi es puro teatro”, sentenció Gastón Trezeguet, mientras La Tora desde el Stream de Telefe comentó: “El chat es malo. Se le caga de risa”.

La última participante en ingresas, Sabrina Cortéz, se convirtió en la primera líder de Gran Hermano

La farándula estuvo de conflicto ya que ayer las angelitas no se quedaron calladas y apuntaron contra Estefi Berardi a raíz de sus dichos sobre la resolución de su demanda a Yanina Latorre y la situación entre Fede Bal y Sofía Aldrey.

“Es una siniestra, una cínica”, arrancó diciendo Fernanda Iglesias en LAM (América). “A mi me agotó”, siguió Marixa Bali. Para concluir Yanina Latorre, disparó: “Inventa más cosas. Ahora dice que yo robe. Es una piba con problemas”.

En Mañanisima (El Trece) Berardi aprovechó para contestar: “Yo me voy a preocupar cuando no hablen y nadie me nombre por nada. Cuando sos importante hablan de vos…”, dijo en el programa que conduce Barbieri.

Para concluir quien también se mostró atravesando un mal momento fue Iliana Calabró que en dialogo con LAM (América) confesó que quiere acercarse a su hermana.

“Es su cumpleaños. Claro que la quiero ver. Son 50 años”, expresó llorando y explicó por que el sábado pasado hizo “catarsis” en el PH (Telefe), donde habló sobre su actual vinculo con Marina.

“Quizás no era el lugar, pero pasó. Mi papá decía ´a veces el corazón tiene razones que la razón no entiende´”, finalizo, se quebró y dejó el móvil.