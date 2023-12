Pasó en la TV: la jura en el Congreso, el sorteo de la Copa América y la palabra de Scaloni sobre su continuidad

A días de la asunción del presidente electo Javier Milei, se celebró la jura de los 130 nuevos diputados que resultaron electos en las elecciones generales de octubre. De esta manera, el diputado riojano Martín Menem asumió la presidencia de la Cámara de Diputados luego de haber sido designado por el líder de La Libertad Avanza (LLA). “Quiero agradecer la honrosa distinción que me acaban de conferir al designarme para desempeñar la presidencia de esta Cámara”, expresó al agradecer el apoyo de su provincia.

En medio de la extensa jornada, la dirigente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, protagonizó un momento de tensión contra los legisladores libertarios durante su discurso. “Está por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador, las mujeres… Silben lo que quieran, no me voy a callar”, manifestó la ex candidata a presidente al agregar: “Así empezamos, sepanlo desde ahora”.

Desde otro punto de la Ciudad de Buenos Aires, el nuevo jefe del Gobierno porteño, Jorge Macri, juró en un acto realizado en la Legislatura porteña, en donde contó con el apoyo de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. “Es una nueva etapa que nos obliga a superar todo lo hecho, la gestión no vive de los éxitos del pasado”, indicó el mandatario citadino al prometer que sostendrá y ampliará las mejoras que fueron impulsadas desde que el PRO se colocó al poder del distrito.

Otro de los eventos que tomaron protagonismo durante la jornada se trató del sorteo de la Copa América 2024 que se celebrará en Estados Unidos. El acto se realizó en el James L. Knight Center de Miami, en donde se definió que la selección argentina encabezará el Grupo A tras haber sido el último campeón en la edición que tuvo lugar en Brasil. Asimismo, los equipos nacionales que se enfrentarán a la albiceleste serán Perú, Chile, Trinidad y Tobago y Canadá. El Grupo B será integrado por México, Ecuador, Venezuela y Jamaica; el Grupo C será disputado entre Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia; y el Grupo D lo conformarán Brasil, Colombia, Paraguay, Honduras y Costa Rica.

Maximiliano Luna

Después de que se definiera el fixture del torneo continental, el director técnico argentino Lionel Scaloni rompió el silencio sobre los rumores que apuntaban que tendría una mala relación con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia. “Hay que descartar un montón de cosas que se están diciendo. La relación con el presidente que siempre fue perfecta va más allá de eso”, señaló el entrenador, en referencia a la posibilidad de que renunciara al cargo.

En cuanto al mundo de la farándula, en el ring mediático volvieron a enfrentarse Lourdes Sánchez y Flor Vigna luego de que la bailarina apuntara contra la actriz, a quien anteriormente había tildado de ser mala compañera. “¿No te cansas de tanta careta, de tanto disfraz de cordero?”, cuestionó la correntina en un móvil para Intrusos, por América TV, luego de que revelara el polémico apodo que le habrían puesto a la cantante entre los participantes: “Mosquita muerta. Acá todos le dicen así”.

Por su parte, la famosa surgida en Combate se animó a responder las acusaciones durante una entrevista en el piso del mismo show de espectáculos, en donde acusó a la conductora de criticar para tener “un ratito de cámara genera estos complot”. Además, señaló: “Yo creo que ella está entrenando mucho su mala vibra”.

Scaloni aseguró que la decisión que tome respecto a su continuidad en la selección no está relacionada a la relación con el presidente de la AFA (AP Photo/Lynne Sladky)

Frente a las cámaras del Bailando 2023, otro cruce picante se gestó entre Martín Salwe y el jurado después de presentar la performance El punto disparador que llevó a Ángel de Brito a enfrentarlo fueron algunas actitudes que el locutor tuvo durante las últimas previas. “Yo te cerraría la boca antes de las previas, porque ya entraste como muy banana diciendo ‘el nochón’, venís alardeando y cuando vemos la coreografía, no es tan nochón como anoche”, apuntó el periodista.

Como respuesta, el participante aseguró que “la gente no entiende que es un reality, que esto es un juego, que no es la vida real”. No obstante, Pampita Ardohain retrucó el punto de vista del mediático al interpretar: “Martín, da la sensación de que jugas y no te la bancas porque si lo sufrís tanto y está puesta la mirada en lo que dice el otro de vos, entonces no te funciona el juego”, y concluyó: “Replantéate eso”.

Por último, Tomás Holder reapareció en la televisión después de haberse tomado un descanso post eliminación de Bailando 2023. En un diálogo con Socios del Espectáculo, por El Trece, el ex participante de Gran Hermano 2022 contó que “hace casi dos meses que no sufro de ansiedad, desde que salí del programa”. A pesar de que reconoció que el break que se tomó de la pantalla chica le fue beneficioso, confesó que tendría una propuesta en puerta para participar en la televisión española. “Estoy muy contento por eso, la verdad que es una oportunidad muy linda”, manifestó el famoso, sin agregar detalles sobre el proyecto que le extendieron.