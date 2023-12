Los detalles de la autopsia de la turista argentina asesinada en Brasil y la ficha criminal del homicida

Los segundos previos al asesinato de la argentina en Buzios quedaron registrados en un video (Fuente/Folha de Buzios)

A poco más de 24 horas del brutal femicidio de Florencia Aranguren, la argentina de 31 años asesinada a puñaladas mientras paseaba a su perro en la ciudad de Buzios, la Justicia brasileña dio a conocer detalles de la autopsia donde, entre otras cosas, se confirmó que la joven tenía heridas de arma blanca y que intentó defenderse del agresor.

“En el informe preliminar de la autopsia se constató que Florencia tenía varias heridas defensivas en las manos y varias heridas cortantes en el cuello y nuca”, reveló el medio local Folha de Buzios.

El crimen sucedió este miércoles entre las 7 y las 8 de la mañana en la zona de Playa José Gonçalves, en la Región de Lagos, al sur de Buzios. Los momentos previos quedaron registrados por una cámara de seguridad de la zona. En la secuencia se ve a la víctima caminando con su mascota, Tronco. Veinte minutos después (en una bicicleta, de remera y gorra) se lo ve pasar por el mismo lugar al agresor.

Por el hecho está detenido un hombre de 32 años, identificado como Carlos José de França, quien quedó imputado por el delito de “homicidio”. Según fuentes del municipio de Buzios, el acusado residía allí desde hacía tres meses y trabajaba en la playa del barrio José Gonçalves, en la zona sur de esa ciudad turística de Brasil, de donde no era oriundo.

“Es una playa que queda alejada de la ciudad. Es un barrio de mucha preservación ambiental, por lo que hay mucha flora, donde en el interior hay un camino, que es donde ocurrió el crimen”, dijo a Télam una fuente de la municipalidad de Buzios.

Florencia Aranguren (31) y el presunto autor del crimen: Carlos José de França (32)

Según informó O Globo, Carlos José de França trabajó como agricultor y no está alfabetizado. En su largo historial de antecedentes tenía cinco detenciones por robo y una condena a 15 años, 6 meses y 9 días de prisión por asaltar y violar a una adolescente.

Aquel episodio ocurrió en marzo de 2009, en la zona del Matadero Público de la ciudad de Quipapá, cuando De França abordó a la adolescente y a dos amigos con un arma de fuego. Primero les robó los teléfonos y el dinero que llevaban encima, y después se llevó a la joven a un lugar desconocido y la violó. De acuerdo con O Globo, ahora estaba en libertad porque la condena fue “reconvertida a régimen semiabierto”.

La policía brasileña sospechó de Carlos José de França porque el perro de la argentina, Tronco, que estaba cerca del cuerpo, no reaccionó cuando los curiosos se acercaron a la víctima, pero sí intentó atacar al hombre cuando los oficiales lo llevaron al lugar del crimen tras detenerlo en un condominio cercano, mientras intentaba limpiarse y descartar prendas con sangre.

De acuerdo con lo informado por Folha de Buzios, la Policía incautó todo ese material y solicitó con urgencia los resultados de los exámenes que confirmarán si se trata de la sangre de la argentina. El material fue enviado a Río de Janeiro y los resultados se darán a conocer en los próximos días.

Así trasladaban al sospechoso del asesinato de Florencia Aranguren (Fuente/O Globo)

Hasta esta tarde, la familia de la víctima llevaba a cabo la cremación del cuerpo para regresar al país en los próximos días. “Su hermana y su cuñado viajaron anoche hacia la ciudad de Río de Janeiro y, esta madrugada, se trasladaron a Cabo Frío, donde se iba a realizar la autopsia correspondiente”, informó a Télam la cónsul general de Argentina en Río de Janeiro, Ana Sarrabayrouse.

Por su parte, Tomás Sánchez, padre de Macarena Sánchez, amiga de Florencia que reside en Brasil y la encargada de reconocer el cuerpo, recordó a la joven asesinada como “un amor de persona”, y señaló que conoció Buzios hace dos meses y, como “quedó enamorada del lugar”, viajó para instalarse allí cuatro días antes del crimen.

“Antes estuvo viviendo en Andorra y fue a Buzios para trabajar, y estar más cerca de Macarena, que se conocen de chicas, y siempre estuvieron en contacto. Mi hija está desconsolada, totalmente destrozada”, dijo el hombre, que también contó que Florencia adoptó a su perro Tronco en su paso por España.

Aunque no prestó declaraciones a la prensa, Macarena Sánchez, le dedicó un sentido posteo a su amiga en redes: “Tengo muchos porqués y aún ninguna respuesta. Tengo muchas dudas y pocas certezas. Tengo bastantes miedos y poca seguridad. Tengo un dolor que jamás imaginé que existiera. Tengo todo y a la vez no tengo nada. Tengo todas las palabras y a la vez un silencio ensordecedor”. Hacia el final, concluyó: “Tengo un montón de personas, pero no te tengo a vos”.

El posteo de una de las mejores amigas de Florencia Aranguren

Florencia Aranguren había cumplido 31 años el pasado 20 de noviembre. Oriunda de la localidad bonaerense de Pilar, era dibujante, hacía acrobacia en trapecio, había trabajado en un bar del barrio porteño de Palermo y era bartender.

Para este viernes, el Frente Feminista de Búzios organizó a una manifestación en la calle. Así lo informaron en un flyer que ya está circulando por las redes y donde convocan a una concentración frente al ayuntamiento para este 8 de diciembre a las 14: “Las mujeres de Buzios pedimos ayuda. Exigimos a las autoridades que nos protejan. Todas somos Florencia. Ni una menos”.