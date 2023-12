Una joven cordobesa sufrió un ACV luego de presenciar un asesinato en México

Carolina Camaño, de 31 años, se encuentra internada en Playa del Carmen

Carolina Soledad Camaño, de 31 años, se encuentra hospitalizada en Playa del Carmen, México, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) al presenciar un homicidio en la playa. La mujer cordobesa se encuentra internada en un hospital público, pero necesita ser trasladada a otro centro médico para ser operada.

La familia solicita ayuda para recaudar los fondos necesarios para la intervención quirúrgica urgente. Tras la internación de la argentina, se descubrió que tiene un aneurisma del tamaño de una pera, y se espera su traslado a Mérida, donde se le realizaría una cirugía importante.

Juan Camaño, padre de Carolina, explicó que la operación tiene un costo aproximado de 20 mil dólares, que representa una opción más accesible en comparación con un hospital privado, donde el gasto sería de 50 mil dólares. El hecho sucedió el pasado domingo 26 de noviembre, cuando la joven estaba en la playa. Allí fue testigo de un crimen, escena que la impactó y que, al regreso a la casa, le provocó convulsiones. Su cuadro se agravó con el paso de los días y, desde entonces, está internada en un hospital.

Los amigos de la joven cordobesa la llevaron al centro de salud de Playa del Carmen, donde “estuvo dos días inconsciente”. Cuando lograron estabilizarla, le dieron el alta. Sin embargo, continuó con vómitos, mareos y convulsiones, reveló su padre, Juan Camaño, en diálogo con Canal Doce de Córdoba. Asimismo, insistió en que su hija debe ser trasladada lo más rápido posible a otro hospital de alta complejidad, porque en el hospital en que se encuentra no posee el equipamiento para realizar la intervención quirúrgica. Respecto a la necesidad de dinero para costear la operación, explicó: “Lo único que cubre el consulado es el traslado y la hospitalización, no la intervención”, aseguró.

De hecho, reveló que los amigos juntaron dinero para realizarle una angiotomografía de cráneo en una clínica privada. Allí se le diagnosticó un “aneurisma muy grande y eso requiere de una intervención urgente”. “El neurólogo dijo que la operación va a ser un desafío grande por la complejidad”, aseguró el padre de la joven. Al tiempo que una amiga de Carolina, Florencia Chincuini, aclaró que “si no llega a tiempo no hay otra solución, porque no puede estar más días sedada”.

Carolina Camaño en Playa del Carmen

Familiares y amigos se volcaron a las redes sociales en busca de ayuda de la comunidad

En diálogo con otro medio cordobés (Cadena 3), al ser consultado sobre la posibilidad de un traslado a la Argentina para poder someterse a la intervención en su país natal, Juan Camaño señaló que no es viable. “El problema que tiene no podría aguantar la presión del vuelo”, explicó.

Según comunicaron a través de redes sociales, el hermano de Carolina ya se encuentra en Playa del Carmen, México, para acompañarla y seguir adelante con la internación de la joven y la posible intervención quirúrgica.

Producto de lo delicada de la situación, familiares y amigos de Carolina Camaño llevan adelante diferentes acciones que apuestan a la solidaridad y colaboración de la comunidad para ayudar a la cordobesa. Es por esto que se han establecido iniciativas para la recaudación de fondos y apoyo a través de plataformas y redes sociales.