Pasó en la TV: Yanina Latorre vs Estefi Berardi, Angie Landaburu en la mira de algunas famosas y una niña fanática de Milei

Resumen De La Tv Del 4 De Diciembre

El día de ayer fue tema de debate en todos los medios de comunicación lo que fue el evento de los Martín Fierro de la Moda 2023, en el cual se lució Angie Landaburu, quien fue reconocida en la categoría “Influencer del año”.

No obstante, fueron varias las figuras que la criticaron, tanto famosos, como espectadores, que la acusaban de haber comprado seguidores, debido a que “nadie la conocía”.

Una de las críticas más mediatizadas fue la de Stefanie Demner que en diálogo con LAM (América) comentó: “Que aproveche ahora así aunque sea tiene seguidores reales. Yo cuando ganó me sentí incómoda, por eso agarré mis cosas y me fui”.

Y es que la influencer también estaba nominada en la misma categoría, por lo cual confesó: “¿Estoy enojada porque no gané el Martín Fierro?, cien por ciento. ¿Estoy enojada porque perdí el Martín Fierro y fue contra una persona honesta que realmente sentía que se lo tenía que ganar?, no”.

En tanto a Landaburu, aseguró que trabaja desde hace más de 10 años. “Quizás yo no tengo un perfil polémico. Realmente trabajé mucho afuera, en el exterior”, dijo para explicar por qué no es tan conocida en Argentina.

Angie Landaburu, ganadora en la categoría “Influencer del año”.

Quien saltó a defender a la ganadora fue Pampito que en el stream del Bailando (América) empatizó con ella: “Me dio pena porque también te estás ganando un premio y tenés que dar explicaciones de porque te lo ganas… me dio pena”, afirmó.

Yanina Latorre por supuesto también fue filosa contra Landaburu. No obstante, su víctima ayer fue Estefi Berardi, quien se vio perjudicada por la denuncia que ella misma radicó contra la panelista de LAM.

“Berardi me había hecho una querella caratulada “violación de un secreto”. Perdió. Yo soy la sobreseída… tiene que pagar los costos del juicio, por lo que tiene que regular los tres abogados… pueden ser entre 400 y 500 mil pesos cada uno. Así que será un palo y pico”, explicó y concluyó irónica: “Amor, mira el chiste que caro que te salió”.

Yanina Latorre volvió a apuntar contra Estefi Berardi

Continuando por el mundo de la política, a 5 días de la asunción presidencial, Javier Milei continúa sus reuniones políticas de cara a dicho momento tan importante.

En este contexto, mientras el funcionario político ingresaba al hotel Libertador, donde está alojado actualmente, una niña de 13 años lo intentó interceptar evadiendo la seguridad para entregarle una flor y una carta que le había llevado especialmente.

Sin embargo, un custodio no le permitió acercarse y la alejaron bruscamente, pero el llanto de la menor fue captado por las cámaras y llegó hasta el mismo Milei que finalmente envió a su hermana, Karina, para que pueda hablar con la niña.

“Bajo la hermana, me dio un abrazo fuerte y eso me conmovió mucho”, dijo ante las cámaras de A24 Melani.

“¿Por qué pensabas que iba a ganar?”, consultó el periodista. A lo que la niña rápidamente respondió: “Por su manera de ser. Yo veo en él algo muy especial, no lo tiene nadie”.

Niña detenida al querer entregarle una flor y una carta a Javier Milei (Foto: Redes)

Para finalizar, una noticia que impactó y emocionó a todos los fanáticos del reguetón ya que una leyenda como Daddy Yankee finalmente se retira de los escenarios para dedicar su vida a Cristo.

El artista lo anunció en la madrugada de este lunes en Puerto Rico, al completar su quinto concierto ‘La Meta’, con el que finalizó su carrera.

Expresó emocionado: “Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la biblia… ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?. Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él”, dijo y cerró el show.