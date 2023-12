¿Llega la lluvia al AMBA? El pronóstico del tiempo para esta semana

El SMN anticipa lluvias para la tarde y la noche. (Foto: Télam)

Tras varios días de un tiempo variable y ventoso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el resto de la semana estará marcado por temperaturas primaverales y la llegada de chaparrones previstos para las próximas horas. Además, emitió alertas para once provincias del país.

En cuanto al pronóstico para este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN prevé la posibilidad de lluvias aisladas por la mañana, con una probabilidad que oscila entre el 10 y el 40%, incrementándose por la tarde. Posteriormente, se esperan tormentas aisladas durante la noche, con mayores posibilidades de precipitación.

La temperatura se ubicará en el rango de 18 a 21 grados, acompañada de vientos que soplarán en dirección este a velocidades de hasta 31 kilómetros por hora.

Respecto al miércoles, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa informó que también se espera una jornada sin sol y con la presencia de nubes. Se pronostican lluvias durante la madrugada y la mañana, extendiéndose hasta la tarde y la noche, cuando se anticipan tormentas aisladas. La temperatura rondará entre los 18 y 22 grados.

El jueves, las condiciones meteorológicas mejorarán, con un cielo mayormente nublado que mostrará mejoras hacia la tarde. Se espera una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados, que se harán sentir al final del día.

Finalmente, el viernes y el sábado, la presencia de nubes continuará, aunque las temperaturas serán más cálidas, oscilando entre 18 y 27 grados, sin probabilidad de precipitaciones, según la información oficial.

El pronóstico del tiempo para esta semana.

Alertas en más de diez provincias del país

Este martes, el SMN emitió alertas de nivel amarillo ante la llegada de tormentas con lluvias intensas en diversas regiones de las provincias de Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y en el norte de la provincia de Buenos Aires. Además, se emitió otra alerta del mismo nivel, en este caso por vientos con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora (km/h) en el sur de Santa Cruz, en toda la provincia de Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas.

La alerta por tormentas abarca principalmente la mayor parte de la provincia de Entre Ríos, el sureste de Santa Fe, así como las localidades bonaerenses de Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro. También se extiende al sur de Córdoba, casi la totalidad de la provincia de San Luis (a excepción del extremo norte), el este y centro de Mendoza, el oeste de La Pampa, el este de Neuquén y el noroeste de Río Negro.

Rigen alertas por vientos y tormentas.

Estas áreas se verán afectadas por tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas de ráfagas, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y, principalmente, una abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo superarse de forma puntual. Además, se espera que la precipitación acumulada en la provincia de Entre Ríos oscile entre 40 y 80 mm.

Ante este nivel de alerta, el organismo meteorológico recomendó a la población no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua y evitar actividades al aire libre. Asimismo, se aconsejó no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Por otra parte, se emitió una alarma de nivel amarillo por vientos en el sur de la costa de Santa Cruz y en todo el territorio de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. “El área será afectada por vientos del sector oeste rotando al suroeste durante la mañana del martes, con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h”, se advirtió oficialmente.