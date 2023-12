Pasó en la TV: Alberto Fernández criticó a Cristina Kirchner, Duki se conmovió en el Monumental y Riquelme apuntó contra la oposición

Resumen De La Tv Del 3 De Diciembre

El actual presidente realizó un balance de su gestión -a una semana de dejar el poder- y volvió a criticar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, mientras que Juan Román Riquelme apuntó contra la oposición en Boca Juniors y aseguró que se “quieren meter en el club”; mientras que Duki emocionó a sus fans con una inesperada reflexión de la vida.

A tan solo 6 días de la asunción presidencial Alberto Fernández realizó un balance de su gestión y volvió a criticar a CFK: “Tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista. Ella tiene una mirada diferente a la mía y en algunas cosas pudo haber tenido razón y en otras no”, manifestó el mandatario en diálogo con Noticias Argentinas.

De la misma forma se refirió al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: “Yo no sé si nos representa a todos. No tengo la impresión de que nos represente a todos, es la verdad... lo digo con todo respeto. Hay otros sujetos políticos dentro del peronismo, Victoria Tolosa Paz, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, “Coqui” Capitanich, que tienen un futuro impresionante por delante, ¿por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el año 2003?″, concluyó sobre el tema.

Alberto Fernández apuntó contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Y como la política es trascendental en este país, llegó a Boca Juniors, club que tras la suspensión de las elecciones a pedido de la oposición, se manifestó en las calles de San Telmo al canto de “aunque Macri no quiera vamos a votar”.

En este contexto, un grupo de hinchas autoconvocados realizó una marcha hacia La Bombonera en descontento con la medida cautelar solicitada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. En la manifestación de los hinchas estuvo presente el candidato a presidente por el oficialismo, Juan Román Riquelme, quien este sábado había confirmado su presencia mediante un video difundido en las redes sociales.

Ovacionado por la multitud dio un discurso en el que remarcó la idea de cuidar el club: “No podemos dejar de ninguna manera que nos intervengan el club. Es lo que quieren. No se dejen comer la cabeza con otra cosa. El señor va camino a intervenir el club y eso no puede pasar”, expresó según la transmisión en vivo del Canal de Boca.

Marcha de hinchas de Boca Juniors

En tanto al mundo del espectáculo, la polémica Charlotte Caniggia fue abordada por un movilero del Debate del Bailando (América) luego de que apuntara contra todos los participantes certamen.

En esta oportunidad solamente mostró piedad por una persona: “A Millet (Figueroa) la queremos por que es la novia de Marcelo (Tinelli)”. Sin embargo volvió a criticar a Anita Martínez, explicando que “no la entiende” y además acusó al periodista de “mentiroso” luego de que este dijera que si lo hace.

La Joaqui también estuvo paseando por los medios de comunicación y ayer fue protagonista de un mano a mano con La Peña del Morfi (Telefe), en donde se confesó y abrió su corazón luego de un difícil momento que dice haber atravesado.

“Siento que tengo que dejar ir un montón de cosas con las que no me pertenezco que tal vez se pertenecen con un montón de oscuridad con la que ya no convivo, y siento que sigo cantando un montón de cosas con las que ya no me quiero pertenecer porque yo ya estoy bien... pienso que sané”, dijo emocionada.

Duki en River (RS Fotos)

Para concluir el día, Duki dio su segundo y último show en el estadio Monumental y emocionó a todo su público.

“Yo soy Mauro Ezequiel Lombardo, nací en Almagro soy igual que todos ustedes y ese es el chiste de todo eso”, comenzó para finalizar el recital que tuvo sold out, al igual que el primero que hizo el sábado.

“Ustedes me eligieron porque los represento y porque todos somos lo mismo más allá de lo económico y todo eso. Si tienen un motivo, tienen que ir a pelear por eso... los argentinos llegamos lejos porque somos trabajadores y soñadores”, finalizó el joven de 27 años que compartió escenario con su novia, Emilia, con el artista Bizarrap, entre otros.