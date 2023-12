“Estamos desamparados”: crece la preocupación en Concordia tras la crecida del río Uruguay

La crecida del río Uruguay provocó inundaciones en Concordia (Captura de pantalla A24)

Los vecinos de la localidad de Concordia, ubicada en Entre Ríos, denunciaron la falta de asistencia por parte de las autoridades luego de que unas 500 familias tuvieran que ser evacuadas a lo largo de noviembre como consecuencia de la crecida del río Uruguay. “Estamos desamparados, no hay asistencia”, afirmó una de las vecinas que se resistió a abandonar su casa.

Te puede interesar: Diluvia en el AMBA y rige una alerta naranja por vientos fuertes y posible caída de granizo

El nivel del agua comenzó a escalar a principios de noviembre, pero durante la jornada del viernes registraron una altura de 13.40 metros, mientras que en las viviendas de la zona señalaron que la subida llegaría hasta los 20 centímetros de alto. “Mi casa tiene unos 20 centímetros de agua, y ahora estamos en la casa de unos adultos mayores que se han querido quedar para cuidar sus pertenencias”, contó una de las denunciantes, identificada como Ivana.

“Estamos totalmente desamparados, muy dejados de lado porque no hay asistencia, no han venido a preguntarle a las familias qué es lo que necesitan”, apuntó la mujer, para después manifestar: “Estamos muy dolidos y decepcionados con esta situación”. De esta manera, la vecina que reside en el barrio Puerto remarcó: “Necesitamos la defensa para que esto no siga pasando, es nuestra prioridad como ciudadanos que vivimos hace muchos años aquí”.

Te puede interesar: La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina celebró su 30° aniversario

En medio de un diálogo con El Once, Ivana explicó que a nivel municipal ya habían aprobado la construcción de una defensa costera e indicó que “deberían estar los fondos para poder construirla, para que nosotros no tengamos que seguir atravesando esta inclemencia del tiempo que después nos genera inundaciones”.

Los evacuados recibieron alimentos, vestimenta y controles sanitarios (Municipalidad de Concordia)

A lo largo del período de noviembre, se realizaron tres operativos de evacuaciones, ya que el río solía bajar, pero con la llegada de nuevas lluvias volvía a crecer e ingresar a las casas. Frente a esto, el servicio del suministro eléctrico fue cancelado en el área para evitar incidentes mayores, pese a que complicaría a las 50 familias que se habrían quedado en el lugar.

Te puede interesar: Voladura de techos, inundaciones y destrozos: las consecuencias del fuerte temporal que impactó en el AMBA

En paralelo, desde la Municipalidad de Concordia informaron que se han encargado de abastecer a las 70 familias que fueron alojadas en los cinco centros de evacuados, mientras que el resto se habrían relocalizado en direcciones particulares.

Según la información publicada por Télam, los grupos familiares que continúan bajo el cuidado municipal recibieron alimentos, cuidado, prevención, campañas de vacunación, chequeos generales de salud y seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.

De la misma manera, la Aduana distribuyó 21 palettes de donaciones que contenían zapatillas, ropa interior, indumentaria y toallas que tendrían un valor de 17.020.746,20 pesos. “Uno de los principales compromisos del organismo es asegurar que las mercaderías incautadas por el Estado Nacional sean devueltas en forma provechosa a la sociedad y en el momento en el que más lo necesitan”, manifestaron desde la oficina estatal.

Las autoridades explicaron que el incremento del nivel del agua estaba relacionado con el fenómeno climático de El Niño (Cultura del Agua Entre Ríos)

La directora de Gestión Comunitaria y Reordenamiento Urbano y Social de Concordia, Ligia Wurfel, señaló que, en esta oportunidad, el nivel de las familias afectadas descendió en comparación a la inundación que se registró en 2016, debido a que se restaron unas 600 familias. Asimismo, manifestó que fue producto de las tareas de reubicación de varios asentamientos en barrios de viviendas nuevas.

En el área damnificada trabajó el personal del Ejército Argentino, Bomberos Voluntarios y varios comités operativos de emergencia (COE), ya que fueron designados para asegurar las evacuaciones seguras de los ciudadanos. Actualmente, los agentes policiales se encargaron de recorrer las zonas, custodiar, orientar e informar a los afectados.

Por otro lado, las autoridades de Defensa Civil y el COE recordaron que los vecinos pueden comunicarse a la línea gratuita 103 para poder planificar evacuaciones con anticipación y asistencia, en el caso de que decidieran abandonar sus propiedades.