Con foco en los desafíos que la inteligencia artificial le presenta al periodismo, concluyó el 18° Congreso de FOPEA

Daniel Hadad cerró el 18° Congreso de FOPEA (Fotos: Nicolás Stulberg)

Con la irrupción de la inteligencia artificial en el periodismo y sus consecuentes cambios en el ejercicio de la profesión como eje principal del evento, este viernes culminó el 18° Congreso de FOPEA.

El cierre del encuentro anual organizado por el Foro de Periodismo Argentino se realizó en la Casa de la Cultura de la ciudad de Buenos Aires, donde se llevó adelante la última de las dos jornadas de exposiciones en las que se debatió sobre el avance de las nuevas tecnologías y los beneficios que estas puede traer en el trabajo periodístico.

Las conferencias estuvieron a cargo de diferentes referentes de rubro y líderes de los principales medios de comunicación del país. Cada una de estas estuvieron atravesadas por el foco propuesto desde la organización para este 2023: “Inteligencia artificial: riesgos y utilidades para un periodismo en crisis”.

En este sentido, los expositores buscaron llevar tranquilidad frente a la incertidumbre que trae consigo la irrupción de la IA, aplacar los miedos de un eventual reemplazo de un periodista por un bot y acentuar los beneficios que los avances tecnológicos pueden darle al oficio.

El fundador de Infobae cerró la última jornada de exposiciones del Congreso de FOPEA. En la foto junto a Ignacio Girón y Jessica Ferradás, miembro de la Comisión Directiva de FOPEA y Directora de Periodismo en UAI

“Los periodistas trabajamos de curiosos. Y la inteligencia artificial, por el momento, no puede reemplazar esa curiosidad ni esa forma de satisfacerla”, aseguró Daniel Hadad, CEO y fundador de Infobae, quien encabezó la última exposición del congreso.

En su intervención, en la que dialogó con el periodista Ignacio Girón, se explayó sobre cómo pararse frente a este proceso imparable, habló de la forma en la que estas herramientas llegaron para simplificar las tareas cotidianas de la profesión e hizo hincapié en la importancia de la libertad de prensa.

“La inteligencia artificial no está haciendo el trabajo del periodista, está ayudando a terminar más rápido la nota y a publicar. Yo creo que esto puede simplificarle la vida al periodista, que para mí es el trabajo más apasionante que hay, que es tratar de contarle a un usuario, a un lector, a un televidente, a un oyente, lo que está ocurriendo. Ser testigos”, destacó Hadad remarcando que el oficio va a continuar vivo.

Y agregó en la misma línea: “Nosotros entramos a lugares donde la mayoría de la gente no entra. Hablamos con gente con la que la mayoría de la gente no habla. Vemos cosas que la mayoría de la gente no ve y nos enteramos de cosas que muchas veces nos enteramos y no publicamos porque nos falta un documento. Entonces, (con la IA) nosotros podemos quitarle ese trabajo burocrático”.

Daniel Hadad junto a Paula Morena, presidenta de FOPEA

En el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida en el país, subrayó la importancia de que el periodismo continúe existiendo para sostener el sistema democrático y marcó la diferencia con las autocracias, en donde no quieren el ejercicio periodístico libre.

“Siempre hay gente que no quiere que haya periodismo y esa es la principal motivación que creo que tenemos que tener todos nosotros. Las democracias se mueren en la oscuridad. Y cuando no hay periodismo, cuando no hay buen periodismo, estamos en la oscuridad”, señaló.

Y concluyó sobre el contexto actual que atraviesa el país: “La prensa argentina ha ayudado a que el sistema se mantenga. Nos pudo haber gustado mucho o no la última elección. Algunos les habrá gustado más y a otros les gustó menos. Pero 40 años después de la tragedia, esa noche oscura que tuvo la Argentina entre el 76 y el 83, la enorme mayoría de la sociedad dijo ‘tal vez yo no estoy bien y estoy preocupado por mi futuro y el futuro de mis hijos’. Pero vivimos en un sistema donde todavía hay división de poderes, donde hay prensa libre que es perfectible”.