Pasó en la TV: Riquelme de cara a las elecciones en Boca Juniors, la bendición a Javier Milei y Yanina Latorre contra Pampita

RESUMEN DE LA TV DEL 26 DE NOVIEMBRE

Yanina Latorre hizo un descargo en Instagram y apuntó contra Carolina “Pampita” Ardohain mientras que el presidente electo Javier Milei fue bendecido por el rabino David Pinto y Juan Román Riquelme se prepara para enfrentar las elecciones presidenciales de Boca Juniors que tienen fecha el próximo domingo.

Con algunas idas sobre la definición de su gabinete, el presidente electo, Javier Milei, revolucionó el tradicional barrio de Once, donde se concentra un alto núcleo de judíos ortodoxos, ya que fue a visitar al rabino David Hanania Pinto, con quien compartió la ceremonia de Havdalah y de quien recibió una especial bendición.

“Celebro a este hermoso país. Y pido a Dios que proteja a la nación de Argentina para traer de vuelta a la Argentina a lo que era antes. Y estoy seguro que, con la ayuda de Dios, ayudan a la nación”, comenzó diciendo el rabino en su bendición. Luego, continuó: “Tenemos éxitos. Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias. Gracias”, palabras que se hicieron ecos en los allí presente.

Es importante destacar que en varias oportunidades, Milei declaró públicamente sus intenciones de dedicar tiempo a estudiar en profundidad las fuentes judías. Inclusive, en sus declaraciones públicas aseguró que buscará que Israel sea uno de los principales socios estratégicos de la Argentina durante su mandato, repudió al terrorismo Hamas y clamó para el regreso de los rehenes.

Milei con rabino David Pinto (Foto: infobae)

No obstante, el rabino no ha sido el único que le dio su bendición, ya que Robbie Williams durante un concierto en su gira por Australia, le deseó buena suerte: “Que Dios lo bendiga. Amo a su nuevo presidente y amo argentina”, dijo frente al público que lo estaba escuchando.

Todo ocurrió cuando el británico entabló un diálogo con una fan argentina que se encontraba presenciando el espectáculo. “Amo a su nuevo presidente también”, arrancó diciendo el cantante ante la multitud que lo ovacionaba. Williams, sentado en una banqueta alta sobre el escenario, continuó: “¡Dios Santo!, ¿vieron al nuevo presidente de Argentina?”.

“Parece un auto que se inventó en Inglaterra en los años setenta, con pelo”, exclamó para cerrar y continuar con el show, entre risas, según se vio a través de un video en redes sociales.

De manera diferente y más distante se mostró la banda nacional La Renga que se presentó en Ushuaia con su increíble show de rock que acumuló más de 20 mil fans.

Lo que llamó la atención fue el mensaje que dio en medio de su recital, el líder de la banda, Gustavo “Chizzo” Nápoli, quien aprovechó el momento para advertir al presidente libertario.

Fue durante la icónica canción “Panic Show”, Chizzo interrumpió la melodía para expresar: “Ojo Milei”. El comentario fue con intención debido a que el tema en cuestión fue grabado por la banda en el año 2000, previo a la crisis de diciembre de 2001.

Es de público conocimiento es que la melodía fue apropiada por Milei para usarla en su campaña, con otra letra y su impronta personal de “El León”, lo que generó enojo en la banda que cumplió con su misión de tocar en todas las provincias de la Argentina.

La Renga advirtió a Milei (Gentileza Adrián Quiroga)

En tanto al mundo de la farándula, Yanina Latorre fue la protagonista del día luego de que una historia que subió defendiendo a su hija, Lola y criticando a Pampita, se viralizara.

A la panelista de LAM (América) no le gustó nada la última devolución que le realizó en la pista del Bailando, la modelo a su hija, con lo cual procedió a realizar un descargo a través de historias de Instagram, red que la influencer usa a diario.

“Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno… Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo... Qué se yo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco, ser top... Lo logró, pero le costó”, expresó quien tuvo también un reciente cruce con Julia Mengolini y Dady Brieva.

Yanina Latorre contra Pampita Ardohain

Continuando por las noticias de agenda deportiva, Riquelme se prepara de cara al domingo 3 de diciembre, día de las elecciones en Boca Juniors, las cuales tendrán como protagonista al actual oficialismo y a la oposición conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

“Estamos a 7 días de las elecciones más fáciles de nuestro club. O seguimos siendo el club de los hinchas o dejamos que tres personajes nos saquen el corazón. la política se quiere meter en nuestro club”, dijo el máximo ídolo de la institución ante las cámaras de ESPN.

En cuanto a los recientes partidos, Alejandro Garnacho se lució con una chilena que terminó siendo un increíble gol en el partido entre Manchester United contra Everton en la Premier League que, sin dudas, estará entre los nominados a gol del año.

“WOW. No puedo creer eso. Alejandro Garnacho: Eso es sencillamente sublime. Sin palabras”, redactó el perfil oficial del club en las redes sociales para describir la chilena. En el momento que la pelota cruzó la línea del arco, el gol se posicionó como un firme candidato al Premio Puskas que la FIFA entrega en cada gala del The Best a inicios de año pero no para la gala de 2024, sino que aplica recién para la de 2025. Los 11 tantos que siguen en carrera para el galardón ya fueron anunciados en septiembre, así que el nacido en Madrid deberá esperar para ver si esta obra de arte es merecedora del reconocimiento.

Premier League - Everton v Manchester United (Images via REUTERS/Jason Cairnduff)

Para concluir, la victoria de Boca Juniors en un partido peleado contra Godoy Cruz por la clasificación a la Libertadores el Xeneize obtuvo un 2 -1.

El equipo había viajado a Mendoza obligado a ganarle esta noche a su rival para así mantener viva la esperanza de disputar la Copa Libertadores 2024 y lo consiguió. Pero, todavía no está resuelto su futuro y tiene que esperar.

Para comprender la situación es clave saber que el Xeneize está quinto en la Tabla Anual, con 62 puntos, y hasta el cuarto van a la Copa Libertadores. Además, detrás suyo están Estudiantes y San Lorenzo que tienen 61 y el lunes enfrentan a Lanús y Central Córdoba respectivamente.