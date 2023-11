Aberrante adoctrinamiento antisemita del gremio docente de Rosario: “Todos los crímenes los lleva adelante Israel”

Aberrante adoctrinamiento de un gremio docente de Rosario: "Todos estos crímenes los lleva adelante el Estado de Israel"

El miércoles pasado, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), delegación Rosario, utilizó sus redes sociales para solidarizarse con el pueblo palestino y denunciar el “genocidio” que tiene lugar -según su entender- en la Frontera de Gaza por parte de Israel. Lo repudiable es que en su reflexión, hizo caso omiso al ataque terrorista sufrido por ese país el 7 de octubre por parte de Hamas.

Te puede interesar: Detuvieron al hijo mayor del intendente de Baradero por el crimen de un productor porcino

Este lunes, AMSAFE Rosario decidió redoblar su apuesta y utilizó su boletín mensual de noviembre para adoctrinar a los maestros utilizando polémicas premisas antisemitas que fueron duramente rechazadas por la comunidad judía.

“Creemos que en este conflicto predomina la desinformación y la manipulación mediática y de algunos gobiernos. Con este material apostamos a que se conozca un poco más sobre la historia y el presente de la región histórica de Palestina”, sostiene el comunicado publicado por AMSAFE al referirse a la guerra entre Israel y la organización terrorista Hamás; que en ningún momento menciona.

Te puede interesar: Extraditaron al país a un dominicano prófugo por el crimen de un hombre en Constitución

“Sabemos que hay distintas posiciones y que vale el debate. Invitamos a todxs lxs compañerxs a informarse más y mejor y a trabajar estas u otras actividades en clase”, propone el gremio con el fin de que los maestros debatan con sus alumnos al respecto.

Estas son las declaraciones antisemitas que AMSAFE Rosario publicó en su boletín mensual de noviembre

AMSAFE Rosario advierte que la situación que se está viviendo en Medio Oriente “es muy dolorosa” y que si la sociedad supera “algunos cercos mediáticos podemos ser testigos del genocidio que se está produciendo sobre la población palestina en la Franja de Gaza”.

Te puede interesar: La tía del joven que quedó con muerte cerebral tras una pelea a la salida de un boliche pidió la ayuda de Fernando Burlando: “Es el mismo caso de Báez Sosa”

Informa que ya son más de 10 mil los muertos: “La mayoría mujeres y niñxs. Bombardeos sobre hospitales, campos de refugiadxs, escuela y ambulancias que trasladan heridxs”. Sin embargo, no hace mención a las 1400 muertes ocasionadas por Hamás el 7 de octubre y a los 21 argentinos que mantienen como rehenes, cuando ingresó a Israel.

Incluso, describe a Israel como un país “criminal” que impide el ingreso de agua, comida e insumos para las más de 2 millones de personas que habitan ese pequeño territorio que se ha convertido en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo”.

“Todos estos crímenes los lleva adelante el Estado de Israel. Ahora comenzó una invasión terrestre que anticipa más muerte. Incluso, uno de sus ministros hizo pública la amenaza de utilizar la bomba atómica sobre la población. Un nuevo Hiroshima y Nagasaki está latente”, agrega el comunicado.

Estas declaraciones antisemitas fueron rápidamente repudiadas por los usuarios. Uno de ellos escribió: “Adoctrinar es el contrario de educar. Un gremio que baja no solo línea partidaria en argentina, sino que se ocupa de abordar conflictos de una tierra que jamás pisaron, con información falaz. En Alemania 1933 se empezó igual. El antisemitismo de ustedes es como el herpes. Está latente hasta que encuentra las condiciones adecuadas para poder manifestarse en todo su esplendor”.

Tuit de AMSAFE Rosario sobre el conflicto entre Israel y Palestina

Otra mujer contestó: “De los 10000 palestinos muertos en la guerra civil de Siria van a enseñar? Y De los palestinos de Jordania cuya nacionalidad es revocada y sufren todo tipo de discriminación van a enseñar? De los palestinos refugiados en el Líbano van a enseñar? Y De los palestinos que limitan con Egipto que suplican refugio y Egipto los ignora van a enseñar? De los palestinos oprimidos por Hamas van a enseñar? A las claras la preocupación aquí no es ‘a favor del pueblo palestino’ sino claramente EN CONTRA DE ISRAEL. Las cosas, como son!!”.

El rechazo fue casi unánime. “Nuevamente AMSAFE Rosario tomando partido, con poca información. ¿Qué función tiene un gremio? Me pregunto porque la temática es muy compleja para armar “material pedagogo”. ¡Basta de antisemitismo!”, cuestionó otra usuaria.

No solo hubo mucho enojo de padres con hijos en edad escolar que rechazaron el adoctrinamiento propuesto por AMSAFE sino también de muchos profesionales de la educación. “Los primeros desinformados son los que redactaron este boletín, con omisiones absolutamente tendenciosas. Realmente siendo docente, me da muchísima vergüenza esta propuesta que incita al odio y está colmado de falsedades u omisiones muy mal intencionadas. Por si no se enteraron aún hay más de 240 rehenes civiles, incluidos niños y ancianos. Y además violaron, decapitaron y quemaron vivos a más de mil civiles”, recordó un maestro.