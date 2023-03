Ola de calor: una escuela de Rosario le pidió a sus alumnos ir en malla y los refrescó con mangueras

La escuela refrescó a los chicos con mangueras en la plaza

En medio de una constante ola de calor los colegios buscan distintas formas de lidiar con las altas temperaturas y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones del día a día. Así fue como, en un intento por no interrumpir las clases, una escuela de Rosario le pidió a sus alumnos que asistieran a la institución en malla y hasta los refrescaron con mangueras.

A diferencia de otras instituciones donde, ante la falta de ventiladores o de aires acondicionados, optan por suspender el dictado de clases esta fue la decisión de la escuela Francisco Gurruchaga, ubicada en Salta al 3400, la cual tuvo una llamativa idea para que los chicos disfrutaran del día y al mismo tiempo pudieran continuar con el ciclo lectivo. “Surgió la idea de poder transformar un ratito del momento en la escuela en un instante para refrescarse, sin interrumpir la jornada de clases. Para nosotros es fundamental asegurar la permanencia”, explicó Mariana Sánchez, directora de la escuela primaria, a Cadena 3.

Sin embargo, la llamativa propuesta no es nueva en el colegio, ya que días anteriores le habían pedido a los alumnos que no fueran con uniforme a clases, dado que no ayuda en este contexto de temperaturas extremas.

Ante el calor extremo muchas instituciones decidieron suspender las clases

A su vez, la directora explicó cómo fue la dinámica del día y cómo utilizaron el espacio para refrescar a los estudiantes: “Se nos ocurrió colocar una manguera en la plaza para que los chicos puedan mojarse la cabeza. El agua es un recurso a cuidar, no es un recurso para jugar. Les pedimos que lleven malla y toalla. Pueden venir en malla y traen todo para cambiarse. Van a jugar con mangueras en el recreo, por grupo. Van a salir en tanda y se van a mojar. Hay aire acondicionado, pero no se pueden prender por la baja tensión”.

Además, para que los alumnos tengan mayor comprensión de la situación los profesores explican los fenómenos que llevan a producir estas altas temperaturas. “Esto lleva a trabajar en las aulas lo que tiene que ver con el calentamiento global, el cuidado del agua y del aire acondicionado, que no podemos usar por problemas de tensión”, afirmó Sánchez.

El comunicado de la escuela

El día anterior la institución había dado aviso a los padres de cómo el colegio se preparaba para llevar adelante la jornada educativa y cómo pensaban combatir las altas temperaturas: “La escuela debe adaptarse al contexto priorizando el bienestar de nuestros estudiantes sin interrumpir el dictado de las clases; de esta forma podrán refrescarse y hacer la escuela más placentera”, informó el colegio Francisco Gurruchaga a los padres”.

En medio de una constante ola de calor los colegios buscan distintas formas de lidiar con las altas temperaturas y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones del día a día (Lihuel Althabe)

Según medios locales, la institución amplió la información con el siguiente mensaje: “Ante la imposibilidad de contar con el uso de aires acondicionados por un problema de baja tensión que excede a nuestra institución (…) Y teniendo en cuenta la ola de calor y alerta amarilla que estamos atravesando, decidimos que los estudiantes de primero a séptimo que lo deseen, podrán asistir a clases con una malla, ojotas, toalla y una muda de ropa extra, ya que se realizarán los recreos en la plaza a la sombra y con una manguera”.

La postura de la escuela Francisco Gurruchaga se contrapone al pedido de una parte del gremio de docentes públicos de la provincia de Santa Fe, el cual exige la suspensión de las clases por altas temperaturas.

De momento la ciudad santafesina se encuentra bajo una alerta roja por altas temperaturas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Según el pronóstico, la ciudad enfrentará su peor día este martes donde la máxima alcanzará los 35° grados. El alivio recién llegaría al final de la semana con una jornada que tendrá una mínima de 17° grados y una máxima de 31°C.

