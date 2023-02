Fernando Burlando apuntó contra los padres de los acusados a horas de la sentencia: “No sabían qué hacían sus hijos”

Entrevista a Fernando Burlando

Mañana al mediodía se conocerá la sentencia contra los ocho acusados de matar con alevosía y premeditación a Fernando Báez Sosa. Su mamá y su papá esperan este momento desde el 18 de enero de 2020, hace tres años. Su abogado también. En diálogo con Infobae, a horas del veredicto, Fernando Burlando dijo que confía en la contundencia de la prueba para que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y los Pertossi (Luciano, Ciro y Lucas) sean condenados a prisión perpetua. Su preocupación, en realidad, es qué va a pasar con Graciela y Silvino el día después.

-Fernando, ¿cuál es la expectativa frente a la sentencia?

-Bueno, estamos obviamente con tranquilidad y con ansiedad. Son como situaciones que contrastan hoy en todos nosotros. Confiamos muchísimo en la contundencia de la prueba. Es mucha la prueba que se acumuló. Aquello que estaba fragmentado en imágenes se completó con mucha prueba testimonial. Creo que estamos muy bien.

-¿Creés que convenciste al tribunal de que los ocho acusados merecen perpetua?

-Creo que sí. Si ves las imágenes (que son por demás elocuentes) si escuchás a los testigos… En una parte de nuestro relato mostramos imágenes donde todos están a escasos centímetros de Fernando con actitud y poder de fuego.

-¿La imagen de los colores?

-Esta imagen de los colores donde todos se acercan. ¿Viste que nosotros hablamos de ataque en manada? Parecen pirañas.

-Cuando hablo de un cerco infranqueable humano, los testigos hablaron de eso, de un cerco infranqueable, de una valla donde en el medio estaba Fernando siendo castigado. En principio de rodillas y luego, obviamente, a merced del salvajismo, sin ningún tipo de defensa.

-Vos creés que los ocho tuvieron intención directa de matarlo?

-Cuando una persona te dice “te voy a matar” y te mata, me parece que sobran los argumentos.

-El “te voy a matar” es el gesto de Thomsen…

-Si yo te digo “estás muerto, te voy a matar” y después aparecés muerto y asesinado, se concretó la amenaza.

-¿Y vos creés que esa planificación es con una intención de matar, no de dañar?

-Sí, sí, sí. A ver, yo te estoy amenazando. No te digo que te voy a lastimar.

-¿Pero no es habitual que uno diga “te voy a matar” cuando uno quiere dañar a otro?

-Es habitual, tenés razón, pero después no matás. Ahora, si vos avisás que vas a matar y matás, es distinto. Una patada también es un tiro.

-Esto lo dijiste varias veces.

-Sí. Una patada es un tiro. Yo dije que lo habían fusilado. Obviamente, tal vez, de una manera metafórica, pero realmente es lo que mejor describe lo que le pasó a Fernando.

-¿Y si los resultados fueran adversos, más allá de que obviamente apelarías, tu reacción igual sería de confianza en el sistema?

-Sí, el sistema depura. Es como la democracia, es cuestión de tiempo. Mi preocupación, conociendo ya mucho a Silvino y a Graciela, es el día después. El día después, cuando estén ellos solitos sentados en una mesa con un café o con un mate de por medio.

-¿Y ahora qué?

-Mirá, me imagino, tengo representada esa situación, ¿entendés? Sus miradas, su diálogo y preguntarse “¿y ahora?”.

-¿Cómo manejás las expectativas con ellos? ¿Y si el resultado no es el esperado?

-Esto lo voy a separar. Es gente muy buena. Separémoslo eso. Es gente muy buena. Muy buena. Ellos no traducen la desgracia en odio, en despecho. Yo sí lo haría. Yo seguramente odiaría y hasta pensaría cosas muy locas.

-Ellos no.

-No. Ellos traducen toda esta situación que a uno le permitiría pensar che, ¿se les admite el odio? Sí. ¿Se les admite el insulto? Sí. ¿Se les puede permitir que degraden humanamente? Sí, todo, todo. Ellos no. Ellos, dentro del dolor, traducen todo en buenas acciones, en solidaridad. Un poco hacen homenaje a Fernando. Fernando era así, siendo tan jovencito, tan chiquito.

Fernando Burlando espera que los ocho acusados sean condenados a prisión perpetua

-¿Creés en el pedido de disculpas de los acusados?

-No. Fue un cliché barato.

-¿Un acting?

-Y es que cuando vos escuchás que el primero dice algo y el segundo dice lo mismo y el tercero y el cuarto dicen lo mismo y… che, mandá un poquito de creatividad. Entonces, si es parte de una estrategia (porque evidentemente es estrategia), generales a cada uno algo que realmente impacte. O sea, “se murió un joven, se murió un chico”. No, no, no, no es así. ¡Mataste, mataste a un joven, lo mataste!

No intentaron reparar nada. Se notó. Intentaron reparar su situación personal. Lo mismo los familiares cuando transitaron por la sala de audiencias. Se notó algo que pasa en muchas familias de la Argentina. Se notó que los padres no entendían pero ni una mínima porquería qué era lo que le pasaba a estos pibes. Y esto es responsabilidad de los padres. Porque ahora se quejan, ahora se quejan. “No puedo ir al chino”, tiró uno. Otro tiró: “La familia Báez Sosa quiere apagar el dolor con más dolor”. Ahí te das cuenta. Te das cuenta que estos tipos no sabían qué mierda hacían sus hijos.

-El abogado de la defensa mostró un video tuyo bastante fuerte con insultos.

-A mí ese video me encantó. En serio, me gustó mucho. Es más.

-Pediste que subieran el volumen.

-Sí, eso en el juicio. No, voy a pedir la copia. Lo que sí creo es que fue una falta de respeto para el tribunal porque que esté Burlando ahí es realmente…

-Es irrelevante. ¿Esto es lo que vos decís?

-A ver, si vos vas a defender a tu a tu cliente con un video de Burlando, insultando a tu cliente, olvídate. Voy a seguir diciéndoles cobardes porque fue un acto de cobardía. Te propongo un juego. Miremos esa postal. Las personas que le pegan a un joven de estas características son otros. Y, para mí son unos hijos de puta. Si se ríen también. Si se ríen delante de los padres o si se ríen porque entra una persona a la que le hacían bullying también. No da. Tenés a los papás. Tenés una víctima que estamos viendo mil videos y los padres están soportando y tolerando mil videos, viendo cuándo, cuánto, ¿cuántas veces?, mil veces mirando cómo matan a su hijo. Che, respeto, viejo, respeto.

-Hiciste una encuesta en Twitter y el 60% de la gente encuestada dice que cree que van a recibir perpetua.

-Yo sé que me criticaron un poco por la encuesta. Es más, es muy audaz, es muy lanzada si se quiere, porque podía salir realmente cualquier cosa. En una parte de la alegación del abogado de los acusados hace referencia a que la opinión pública ya había… y no es así. Porque yo he visto diez mil programas que dicen lo contrario de lo que dice Burlando. Pero es parte de la opinión pública.

-¿Y puede incidir la opinión pública?

-No, no, no, porque sería bastardear, subestimar la inteligencia de los jueces y su funcionalidad y su desempeño. Son gente de hace muchos años en el Poder Judicial.

-Algunos dicen que tomaste este caso (gratis, además) por tu candidatura a gobernador, que es como una cosa de marketing político.

-Bueno, este caso apareció en nuestras oficinas hace tres años. Como dice Barby: hace tres años estaba más para ser convocado por La Academia, para Bailando, que para…

-Que para ser gobernador.

-Que para ser gobernador. Sí sé y entiendo que llegó el momento en la Argentina de involucrarse. Todos, no solamente Fernando Burlando, todos nos tenemos que involucrar. Pero bueno, realmente, realmente yo no quiero profundizar. Creo que hoy lo único que pasa por mi cabeza y la cabeza de todos los integrantes del estudio es el caso de Fernando y muchos casos más, pero hoy tienen como una prioridad Graciela y Silvino. Hablar del tema sería una falta de respeto para ellos y una falta de respeto para los colegas que me ayudaron, para la gente que vino a Dolores y, sobre todo, también para mi familia y para mí.

Fernando Burlando y Natalia Volosin

-¿Y esta idea de limpiar la imagen del abogado de los malos?

-No, esto no fue ningún blanqueo. La gente en general, y desde que estoy con Barbarita mucho más, sabe hace muchísimos años cómo es mi vida, a qué me dedico. Yo soy abogado. Obviamente que uno se aprovecha de todo lo que puede dentro de la ley. Ese es mi objetivo, eso es lo que yo hago. No me arrepiento absolutamente de nada.

-Vos lo que decís es “yo no escondo que fui el abogado de los Horneros en el caso Cabezas”.

-Nada. Para nada. Para nada.

-¿Tuviste una relación especial con los papás de José Luis Cabezas?

-Por aquellos entonces… de lo que te digo aparte hay testigos porque hubo periodistas: tenía una excelente relación. Yo hago una gran división en lo que es la técnica, lo profesional y lo humano. ¿Que había una tragedia? Olvidate. ¿Podemos dudar? No dudamos.

Y si vos me preguntás a mí “che, ¿esto te afecta?”, mirá, los grandes diarios de la Argentina publicaron estadísticas de por qué los jóvenes estudian Derecho. Y uno de los motivos por los cuales estudian Derecho (de esto estaría muy orgulloso mi viejo y yo también me siento orgulloso) es porque me tienen a mí como referencia. Y, sobre todo, la publicación más importante para mi corazón fue lo que me dijo Graciela y Silvino que quería Fernando. Cuando tenés criaturas que te tienen como referencia de algo bueno a pesar de que uno no lo sea, tarea cumplida.

