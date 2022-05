Lanús: un alumno de un colegio parroquial llevó brownies con marihuana e intoxicó a sus compañeros

Al menos siete alumnos del Instituto San Francisco de Asís de Lanús se intoxicaron este jueves luego que un compañero llevara para desayunar un brownie relleno con marihuana. La ingesta, según testigos contaron a Infobae, se produjo alrededor de las 7 de la mañana cuando los chicos estaban por ingresar al colegio.

Los afectados son todos de 6to año B y si bien fueron trasladados a distintos hospitales, todos están fuera de peligro. El último fue dado de alta esta noche. “Diez minutos antes de entrar estaban todos afuera. Uno de los alumnos trajo la bandeja y comenzó a convidarles a todos. A los pocos minutos, cuando ya estaban en el aula se empezaron a descomponer” , relató uno de los presentes a Infobae. “Gritaban enfervorizados, deliraban, vomitaban, algunos llegaron a pararse sobre los bancos, pero no aguantaron y se desvanecieron”. La autoridades del colegio llamaron a una empresa de ambulancias privadas y los chicos fueron atendidos en distintos centros de salud según la voluntad de sus padres.

Los directivos ya tienen identificado al adolescente que llevó el brownie y que intoxicó a sus compañeros. Se trata de un chico de 17 años, cuyo nombre no se puede publicar porque es menor de edad. “Algunos estaban como locos, en trance, deliraban”, relató otra testigo. “Son los brownies de los cordobeses, gritó otro”, en clara referencia a la oficina del call center de la empresa Konecta Argentina de la Ciudad de Córdoba donde 10 empleados se intoxicaron el martes luego que un trabajador llevara un budín con cannabis para compartir con sus compañeros.

Fachada del Instituto San Francisco de Asís. El episodio con el brownie habría sucedido por la mañana antes de ingresar (Google Street View)

El colegio parroquial está ubicado en la calle Lituania 3144 de Villa Caraza y cuenta con nivel inicial, primaria y secundaria. En la página del Instituto se menciona que el objetivo del mismo es “ofrecer a la sociedad la formación integral del alumno en lo personal, social y trascendental y una adecuada formación académica según los valores y el espíritu del Evangelio”.

“Afortunadamente los chicos están fuera de peligro y la ingesta fue afuera y no adentro del colegio”, dijo una preceptora a esta cronista. “Acá los pibes mandan y los docentes no podemos hacer nada. En este tema hay un vacío legal y el gremio de Baradel no nos ampara. Si hubiera pasado adentro del aula la culpa hubiera sido nuestra. Además esta comunidad es muy complicada por la situación social de la zona y si le ponés una sanción al alumno, los padres te rompen el colegio y después agarran a trompadas al profesor”, contó angustiada.

“El que trajo el brownie es un chico de 17 años y creemos que no le avisó a los otros que tenía marihuana adentro” , opinó un administrativo. “No me olvido más” –contó otra docente a Infobae-. “Algunos estaban como duros, otros entraron en trance, y la mayoría se descompusieron. Era como si hubieran vuelto locos”, agregó.

“El brownie loco”, como lo llaman los jóvenes es un budín relleno con manteca de cannabis que contiene THC (Tetrahidrocannabinol) cuya receta está a la mano de cualquiera en internet.

Como no hay denuncia del Colegio y cada chico fue derivado a un establecimiento diferente según el pedido de los padres, aun no se sabe qué sustancia tenían en la sangre. Consultado por Infobae, el Secretario de Seguridad de Lanus Diego Kravetz se comprometió a investigar el caso. “Como es un colegio privado nosotros no hemos recibido denuncia ni en el Consejo Escolar, ni via SAME ni via policial. La verdad es que es un hecho grave y vamos a ir al establecimiento y preguntarles a las autoridades qué pasó, queremos interiorizarnos de la situación. Nos han comentado sí, que algunas docentes están padeciendo hechos de violencia y vamos a intervenir en el área para garantizar la seguridad de ellas” , aseveró el funcionario.

SEGUIR LEYENDO: