Seis de cada 10 argentinos no viajó por vacaciones: la situación económica y el miedo al Covid-19 fueron las principales razones

Las preferencias de los argentinos para vacacionar en el verano 2022.

Al cabo del primer mes de vacaciones, una encuesta de turismo a nivel nacional arrojó datos interesantes respecto a la situación económica de los argentinos.

Uno de los datos más salientes del estudio realizado por la consultora Management & Fit, en base a una encuesta con 2 mil casos, fue la importante cantidad de personas que no pudieron viajar debido a la falta de recursos económicos.

En este sentido, seis de cada 10 encuestados no viajarán esta temporada por no contar con el dinero suficiente . La segunda razón más frecuente fue el miedo a contagiarse COVID-19, con el 18,1% del total de encuestados.

El COVID-19 y la consecuente situación sanitaria actual que se vive en el país también influye a la hora de definir si viajar o no. Del total de encuestados, más del 36% declaró que sus últimas vacaciones antes de esta temporada fueron previas al 2020. Un 24,5% optó por vacacionar durante 2021, en tanto que un 15,9% lo hizo en 2020.

Proporcionalmente, más menores de 34 años señalaron la falta de dinero como motivo para no viajar. Mientras que, los mayores de 55 años contestaron proporcionalmente más por el miedo a contagiarse.

Por su parte, el nivel educativo alto eligieron el miedo a contagiarse como principal motivo, al igual que quienes declararon ser jubilados o pensionados. Los desocupados y estudiantes se volcaron más a la falta de dinero como motivo para no viajar esta temporada.

En cuanto al perfil del turista según el destino nacional seleccionado, un 46,4% del total de encuestados dijo haber gastado 5 mil pesos por día para vacacionar en la Costa Atlántica. A su vez, menos del 40% eligió hospedarse en departamentos o casas alquiladas, y un 63,1% se trasladó en autos particulares o de conocidos.

Las tendencias cambian para aquellos que eligieron vacacionar en Córdoba: el 47,2% destinó hasta 5 mil pesos por día, un 34,2% se hospedó en cabañas y el 62% se movilizó en vehículos propios o de amigos y familiares.

A la hora de elegir dónde vacacionar, la gran mayoría de los argentinos consultados le prestó mayor atención a los precios (61,7%) , mientras que en segundo lugar aparece la importancia de los paisajes, con un 53,2% del total. Más abajo se ubicó la ubicación (46,7%), la cultura del lugar elegido (42,4%), la hotelería (34,2%) y las propuestas de entretenimiento que ofrece dicho punto turístico (33,4%).

Apenas el 26% de los que viajaron hizo uso del PreViaje. La mayoría de los que no apelaron al programa del gobierno explicaron que las fechas para realizar el trámite correspondiente no coincidían con las elegidas para sus vacaciones (41,3%). En tanto, muchos otros no sabían de su existencia (30,8%), y hubo aquellos que no encontraron prestadores (11,9%) que estuvieran adheridos al programa impulsado por el Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación.

