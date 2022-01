Punta del Este: un verano de propietarios y con pocos alquileres

Según fuentes extraoficiales, en las dos últimas semanas de diciembre arribaron a Punta del Este 60 mil argentinos

Luego de dos años de ausencia, la temporada 2022 marcó el regreso a Punta del Este de sus principales clientes: los argentinos. Claro, se encontraron con un verano que enfrenta, en forma casi inesperada, el duro castigo desatado por el desembarco de la variante Omicron del coronavirus.

Los datos son elocuentes: en diciembre de 2020, por el cierre de fronteras entre ambos países, apenas 7150 argentinos pasaron por los distintos puntos de ingreso al territorio uruguayo.

Aunque todavía no hay datos oficiales, se estima que en las dos últimas semanas de diciembre de 2021 fueron sesenta mil los argentinos que arribaron al Uruguay.

Para los empresarios inmobiliarios no existen muchas dudas al respecto: se trata de propietarios de casas y departamentos en la zona.

“Muchos de aquellos que no pudieron ingresar al país durante el cierre de fronteras por no tener cédula uruguaya, ante la primera señal de apertura decidieron venir a Punta del Este. Otros pusieron en alquiler su propiedad pero no pudieron concretar el negocio, porque el precio estaba un poco desajustado”, señala Juan Carlos Sorhobigarat director de Terramar Christie’s.

Los empresarios inmobiliarios consultados señalan que la mayor parte de los argentinos que veranean en Punta son propietarios y que hubo pocas operaciones de alquiler

“Los propietarios están en su casa, no pagan alquiler. Tienen una vida tranquila con mucha playa y caminatas y ya hacen un ahorro importante”; explicó Sorobigarat.

Ejemplos de esta definición del propietario de Terramar Christie’s hay cada dos pasos.

“Vengo a mi casa. ¿A dónde voy a ir?”, explica un argentino, dueño de un departamento de dos dormitorios frente a Playa Brava. “Si me voy a Pinamar tengo que gastar tres o cuatro mil dólares en un alquiler. Eso mitiga, en parte, la diferencia de precios en alimentos y combustibles . Y estoy en Punta”, completa

Carlos, un abogado que por estas horas emprendió el regreso a Buenos Aires y residió en Punta del Este desde finales de noviembre, da sus motivos: “Hace dos años que no podía venir. Mientras tanto pagué los gastos comunes y los impuestos”. Su departamento no quedará sin usar, tampoco será alquilado. Hasta fines de enero será ocupado por su hija con su esposo y los dos hijos. Carlos regresará en febrero para quedarse hasta bien entrado el mes siguiente. En el edificio de Carlos la mayoría de sus propietarios son argentinos. Vinieron casi todos.

Eduardo es propietario de otro departamento sobre la Brava. En el regreso a su vivienda de Punta del Este, donde no aparecía desde el inicio de 2020, encontró varias botellas de vino que había dejado. “No me puedo quejar. Llegué y tenía el vino esperando. Lo había comprado cuando el peso argentino valía un poco más que ahora”, cuenta risueño. “Dicen que Punta está cara. Ya lo sé. Pero lo raro que nadie se queja de que Miami está más caro que acá. Tampoco se quejan de que París está caro. Sin embargo van y no dicen nada” , exclamó.

Este caso no es el único. El ex alcalde de Punta del Este y empresario inmobiliario Andrés Jafif explicó a Infobae que éste, sin dudas, es el verano de los propietarios. “Se están dando muchos casos de uso de casas y apartamentos por sus propietarios que antes eran ofrecidos en alquiler. Pero también, en esta temporada, se da la particularidad de que esas unidades son cedidas sin costos a familiares directos, parientes lejanos e inclusive amigos cercanos”, indicó Jafif.

Sorobigarat recordó que en Punta del Este hay precios para todos y que permite enfrentar la diferencias de precio entre Argentina y Uruguay, las más altas desde la hiperinflación que enfrentó el gobierno de Raúl Alfonsín. “Vamos a tener una temporada muy tranquila, prolongada, donde hasta los cortes de energía eléctrica en Buenos Aires van a influir en la decisión de muchísimos argentinos de quedarse en Punta o venir por una semana o dos”, agregó. Por su parte Jafif entiende que tener una propiedad en Uruguay le permite a un argentino, en caso de contraer coronavirus, quedarse en su casa sin tener que pagar gastos extras. “Caso contrario sería si al argentino se enferma en un hotel o en una casa alquilada. No solo hay más gastos sino que las complicaciones son tremendas”, concluyó.

