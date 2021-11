Ushuaia: aislaron un crucero con 173 tripulantes por 9 casos de coronavirus a bordo

El crucero “Ultramarine” aislado en Ushuaia (Foto: Télam)

El crucero “Ultramarine”, con 173 tripulantes a bordo, permanece aislado en el puerto de Ushuaia luego de que se detectaran 9 casos de coronavirus positivos , según confirmaron este martes fuentes del gobierno de Tierra de Fuego. La medida se tomará hasta al menos el 2 de diciembre, cuando volverá a realizarse un testeo general de la tripulación.

El buque de la compañía “Quark Expeditions” encendió el primer alerta cuando en los análisis previos a su atraque en la terminal portuaria de Tierra del Fuego arrojó 4 casos positivos de Covid-19. Después, estudios de PCR efectuados a todos los embarcados elevaron la cifra de contagios a 9, y desde el 25 de noviembre la nave permanece en “completo aislamiento, nadie sube ni baja” , informaron los voceros consultados.

“Lo positivo es que ninguno cursó la enfermedad con síntomas graves ni fue necesaria su internación en la ciudad. La idea es volver a realizar un testeo masivo el jueves para ver si todos dan negativo o si debe continuar el aislamiento”, explicó el secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios del Ministerio de Salud fueguino, Javier Barrios, según publicó Télam.

Además, señaló que durante este período, el crucero mantuvo una serie de protocolos internos. “Hay tres médicos a bordo, además de una empresa privada de Ushuaia contratada para el seguimiento de los casos que presenta información diaria al Ministerio”, agregó el secretario.

El funcionario mencionó que tras la llegada a Ushuaia, las autoridades proveyeron a la tripulación de agua y víveres, además de haber sido recibidos los residuos patológicos y de haberse vaciado los tanques de líquidos de la nave “dentro de estrictas medidas de seguridad”, precisó. Según Barrios, la embarcación continúa “aislada” y “controlada” a la espera de su liberación.

“Hasta que no den todos negativos, el barco no se libera. Por suerte funcionaron los protocolos internos y la misma tripulación informó de los casos iniciales. No hubo necesidad de internación de ningún paciente, pero llegado el caso estamos preparados para eso”, advirtió el funcionario.

El crucero arribó a Ushuaia el jueves 25 solamente con la tripulación, y con el objetivo de embarcar a 199 pasajeros (en su mayoría extranjeros) en un viaje de aventura hacia la Antártida. Los turistas iban a llegar a la capital fueguina en un vuelo chárter que ahora fue reprogramado. El “Ultramarine”, el más nuevo de la flota de la compañía, está diseñado para viajes por zonas polares. Posee dos helicópteros bimotores y dispone de instalaciones especialmente pensadas para la observación de vida silvestre al aire libre, además de contar con servicios de lujo a bordo.

El crucero Crystal Endavor aislador en el puerto de Ushuaia

Esta es la segunda vez que se activa el protocolo contra el Covid en el puerto fueguino, desde la inauguración de la temporada a fines de octubre. La oportunidad anterior fue a raíz de la aparición de un caso positivo correspondiente a un tripulante del crucero “Crystal Endeavour”, que llegó a la ciudad el 17 de noviembre. La persona contagiada cursó la enfermedad en aislamiento y fue dada de alta a los pocos días, sin que ello afectara al resto de los integrantes de la embarcación.

En diálogo con Infobae, Roberto Murcia máxima autoridad portuaria local, había confirmado que “se había tomado conocimiento por parte de las autoridades sanitarias, portuarias y provinciales respecto de un caso positivo COVID 19 confirmado en viaje desde Panamá hacia nuestras latitudes. Ante esto se activaron todos los protocolos vigentes y al arribo del barco, subió personal de la Clínica San Jorge, que está contratada por la agencia marítima, para realizar los hisopados a los 211 personas a bordo”,.

SEGUIR LEYENDO