Fernán Quirós advirtió que la segunda ola está cerca y recomendó: “No es momento de salir del país”

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió esta mañana sobre la proximidad de una segunda ola de coronavirus y recomendó a la ciudadanía no viajar al exterior, principalmente evitar países con variantes de COVID-19 de alto riego como EEUU, Brasil, Europa y Sudáfrica.

“ Tenemos por delante un escenario de una segunda ola que al día de hoy está muy cerca, no podemos anticipar cuándo será, pero está muy cerca, y estamos viendo un aumento leve pero paulatino de casos ”, aseguró el funcionario en conferencia de prensa al brindar datos sobre la situación epidemiológica de la Ciudad de Buenos Aires.

Quirós aseguró que no se pueden discutir de la misma manera luego de un año de experiencia y recordó que para prolongar lo más posible la “segunda ola” el gobierno tiene que ampliar la estrategia de rastreo, testeo y aislamiento de casos.

“Durante este año aprendimos que todos tenemos algo para aportar; cuando perdemos la capacidad de cuidarnos, rápidamente el virus retoma la velocidad y aumenta. Pero cuando todos volvemos a cuidarnos, los casos vuelven a bajar”, enfatizó.

Quirós encendió las alarmas ante la llegada de las nuevas cepas al país, aunque aseguró que el cierre total de fronteras “no es una solución definitiva, es una forma de restringir”.

En tal sentido, el ministro aconsejó evitar viajar a países con variantes de coronavirus de alto riego. “Se sabe que el cierre de fronteras no es del todo eficaz en países de grandes fronteras como el nuestro. Por eso recomendamos: si no es indispensable, no es momento de salir del país. Sobre todo a países que tienen variantes de alto riesgo como Brasil, EEUU, Europa y Sudáfrica ”, afirmó.

Asimismo, reiteró el pedido para todos aquellos que regresen del exterior de realizar el aislamiento de siete días antes de volver a su vida diaria.

El ministro de Salud también se refirió a la propuesta de su colega en Nación, Carla Vizzotti, respecto de ampliar la vacunación a más ciudadanos con una primera única dosis. “Es un tema abierto. Hay evidencias a favor y en contra de cada decisión. Hay países que están haciendo una u otra cosa. En algún momento se tomará alguna decisión entre todos ”, afirmó el funcionario.

Con respecto al Plan de Vacunación contra el COVID-19, Quirós señaló que “del componente 1 de Sputnik V hemos recibido 137.300 vacunas, de las cuales hemos aplicado 112.615, la diferencia entre esos números son los turnos que tenemos asignados de acá al fin de semana” y “del componente 2 de Sputnik V hemos recibido 83.300, y aplicamos 53.842”, agregó.

“También hemos recibido 56.000 vacunas de AstraZeneca, que las hemos aplicado todas, y hemos recibido 61.200 vacunas de Sinopharm, de las cuales hemos utilizado 41.162”, comentó el ministro.

Quirós indicó que “hasta hoy hemos vacunado en la Ciudad a 114.193 trabajadores de la salud, de los cuales 53.842 ya tienen la inmunización completa”. En las residencias geriátricas se han vacunado a 6.180 personas, y en cuanto a adultos mayores de 80 años, ya se vacunó a 80.894. Finalmente señaló que se han abierto 15.958 turnos para trabajadores de la educación y ya se han vacunado 14.694.

Al día de hoy, la Ciudad ha confirmado 243.766 casos, de los cuales se han recuperado 212.709 personas, han fallecido 7.022, lo que hace una letalidad de 2,88%.

