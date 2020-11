Leopoldo Luque, médico de Maradona: “Ni a mi papá lo traté así”

Leopoldo Luque (Franco Fafasuli)





Leopoldo Luque, el médico que acompañó a Diego Maradona en sus últimos meses de vida, volvió a defenderse públicamente luego de que los familiares del astro pusieran su nombre bajo sospecha por una presunta negligencia.

“Ni a mi papá lo traté así” , dijo el profesional entre lágrimas en un diálogo telefónico con Samuel “Chiche” Gelblung en Crónica.

Esta mañana, Luque se presentó espontáneamente ante la Fiscalía que investiga la muerte de Maradona. Pretendía declarar, pero por ahora no podrá hacerlo porque la Justicia aún no definió su situación procesal. Por lo pronto, sus abogados informaron que no fueron notificados de una imputación formal.

Las hijas de Diego Armando Maradona y el abogado de Dieguito apuntaron contra Luque. El médico aseguró que él no era el responsable de la salud del “Diez” y él coincidía en una de las inquietudes de la familia para buscar un clínico que atendiera la salud del campeón del mundo.

“ Lo que yo espero es que cuando termine esto alguien me pida disculpas y me agradezca como me agradeció toda la familia ”, aseguró.





Noticia en desarrollo